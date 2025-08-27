MU khởi đầu nghèo nàn ở ngoại hạng Anh, Amorim tuyên bố phũ phàng

⚽ MU trắng tay vé châu Âu sau mùa giải thảm hại

Kết thúc mùa 2024/25 ở vị trí thứ 15, Man United trải qua một trong những chiến dịch ngoại hạng Anh tệ hại nhất trong kỷ nguyên hiện đại. Đây cũng là lần thứ hai kể từ năm 1990, “Quỷ đỏ” lỡ hẹn với sân chơi châu Âu, sau khi các CLB Anh được dỡ bỏ lệnh cấm 5 năm của UEFA.

Amorim thừa nhận đội bóng của ông chưa ở trạng thái sẵn sàng để bước ra châu Âu

Trong buổi họp báo trước trận gặp Grimsby Town tại vòng 2 League Cup, HLV Ruben Amorim thừa nhận đội bóng của ông chưa ở trạng thái sẵn sàng để bước ra châu Âu. “Tôi nghĩ chúng tôi chưa đủ sức để chơi ở đó, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để xây dựng đội hình, tạo nền tảng trước khi có thể hướng đến Champions League”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Amorim cho rằng điều quan trọng với Man United lúc này là tập trung từng trận đấu ở ngoại hạng Anh, cải thiện thành tích, rồi mới mơ đến việc trở lại cúp châu Âu. Ông nhấn mạnh: “Sẽ có lúc một số cầu thủ được đá chính, và cũng sẽ có lúc những người khác được trao cơ hội. Chúng tôi cần xoay vòng lực lượng, đặc biệt khi còn nhiều mặt trận quốc nội, để tất cả đều có thể ra sân và đóng góp cho đội bóng”.

HLV 40 tuổi hy vọng MU sẽ tìm thấy chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới, sau chuỗi khởi đầu nghèo nàn với 1 thất bại và 1 trận hòa trước Arsenal và Fulham. Đối thủ sắp tới của họ, Grimsby Town, được xem là “bệ phóng tinh thần” để “Quỷ đỏ” chặn đứng đà sa sút.

🩺 Nỗi lo lực lượng và hy vọng từ sự trở lại

Không chỉ gặp khủng hoảng phong độ, Man United còn phải đối mặt với khó khăn về nhân sự. Hậu vệ phải Noussair Mazraoui vẫn chưa thể tái xuất sau chấn thương gặp phải ở vòng cuối mùa trước trong trận thắng Aston Villa. Dù quá trình hồi phục tiến triển tích cực, Amorim vẫn tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi vừa thử một số bài tập để đảm bảo cậu ấy không gặp vấn đề nào. Hy vọng Mazraoui sẽ sớm trở lại, nhưng chưa chắc kịp trước kỳ nghỉ quốc tế.”

Thi đấu ít trận hơn các đối thủ cạnh tranh có thể giúp MU hồi phục thể lực nhanh hơn

Ở hàng thủ, tình hình còn tệ hơn khi trung vệ Lisandro Martinez tiếp tục vắng mặt. Ngôi sao người Argentina dính chấn thương đầu gối từ tháng 2 và chưa thể trở lại. Sự thiếu vắng của bộ đôi trụ cột này khiến hàng phòng ngự MU dễ bị khai thác, gia tăng áp lực lên những nhân tố trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, Amorim lại nhìn nhận khía cạnh tích cực từ việc MU không phải thi đấu ở châu Âu. Ông cho rằng đây là cơ hội để các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi, tập trung rèn chiến thuật và thi đấu ổn định hơn tại ngoại hạng Anh. “Chúng ta cần thời gian để chuẩn bị kỹ càng cho từng trận. Rồi sẽ đến lúc chúng ta đủ mạnh để trở lại châu Âu” nhà cầm quân Bồ Đào Nha khẳng định.

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, lợi thế ít trận hơn các đối thủ cạnh tranh có thể giúp MU hồi phục thể lực nhanh hơn, qua đó tìm lại sự cân bằng. Và với một tập thể đang tái thiết, đó cũng chính là cơ hội để Amorim tạo dấu ấn chiến lược lâu dài.