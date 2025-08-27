MU khởi đầu nghèo nàn ở ngoại hạng Anh, Amorim tuyên bố phũ phàng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

MU khởi đầu nghèo nàn ở ngoại hạng Anh, Amorim tuyên bố phũ phàng

Sự kiện: Manchester United Ruben Amorim
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Amorim đã thẳng thắn thừa nhận Man United chưa đủ sức cạnh tranh ở các cúp châu Âu mùa giải 2025/26. Sau khi khép lại ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 15, “Quỷ đỏ” không thể góp mặt tại bất kỳ giải đấu nào của UEFA, một thực tế phũ phàng cho thấy sự sa sút của đội bóng từng là niềm tự hào nước Anh.

   

⚽ MU trắng tay vé châu Âu sau mùa giải thảm hại

Kết thúc mùa 2024/25 ở vị trí thứ 15, Man United trải qua một trong những chiến dịch ngoại hạng Anh tệ hại nhất trong kỷ nguyên hiện đại. Đây cũng là lần thứ hai kể từ năm 1990, “Quỷ đỏ” lỡ hẹn với sân chơi châu Âu, sau khi các CLB Anh được dỡ bỏ lệnh cấm 5 năm của UEFA.

Amorim thừa nhận đội bóng của ông chưa ở trạng thái sẵn sàng để bước ra châu Âu

Amorim thừa nhận đội bóng của ông chưa ở trạng thái sẵn sàng để bước ra châu Âu

Trong buổi họp báo trước trận gặp Grimsby Town tại vòng 2 League Cup, HLV Ruben Amorim thừa nhận đội bóng của ông chưa ở trạng thái sẵn sàng để bước ra châu Âu. “Tôi nghĩ chúng tôi chưa đủ sức để chơi ở đó, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để xây dựng đội hình, tạo nền tảng trước khi có thể hướng đến Champions League”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Amorim cho rằng điều quan trọng với Man United lúc này là tập trung từng trận đấu ở ngoại hạng Anh, cải thiện thành tích, rồi mới mơ đến việc trở lại cúp châu Âu. Ông nhấn mạnh: “Sẽ có lúc một số cầu thủ được đá chính, và cũng sẽ có lúc những người khác được trao cơ hội. Chúng tôi cần xoay vòng lực lượng, đặc biệt khi còn nhiều mặt trận quốc nội, để tất cả đều có thể ra sân và đóng góp cho đội bóng”.

HLV 40 tuổi hy vọng MU sẽ tìm thấy chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới, sau chuỗi khởi đầu nghèo nàn với 1 thất bại và 1 trận hòa trước Arsenal và Fulham. Đối thủ sắp tới của họ, Grimsby Town, được xem là “bệ phóng tinh thần” để “Quỷ đỏ” chặn đứng đà sa sút.

🩺 Nỗi lo lực lượng và hy vọng từ sự trở lại

Không chỉ gặp khủng hoảng phong độ, Man United còn phải đối mặt với khó khăn về nhân sự. Hậu vệ phải Noussair Mazraoui vẫn chưa thể tái xuất sau chấn thương gặp phải ở vòng cuối mùa trước trong trận thắng Aston Villa. Dù quá trình hồi phục tiến triển tích cực, Amorim vẫn tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi vừa thử một số bài tập để đảm bảo cậu ấy không gặp vấn đề nào. Hy vọng Mazraoui sẽ sớm trở lại, nhưng chưa chắc kịp trước kỳ nghỉ quốc tế.”

Thi đấu ít trận hơn các đối thủ cạnh tranh có thể giúp MU hồi phục thể lực nhanh hơn

Thi đấu ít trận hơn các đối thủ cạnh tranh có thể giúp MU hồi phục thể lực nhanh hơn

Ở hàng thủ, tình hình còn tệ hơn khi trung vệ Lisandro Martinez tiếp tục vắng mặt. Ngôi sao người Argentina dính chấn thương đầu gối từ tháng 2 và chưa thể trở lại. Sự thiếu vắng của bộ đôi trụ cột này khiến hàng phòng ngự MU dễ bị khai thác, gia tăng áp lực lên những nhân tố trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, Amorim lại nhìn nhận khía cạnh tích cực từ việc MU không phải thi đấu ở châu Âu. Ông cho rằng đây là cơ hội để các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi, tập trung rèn chiến thuật và thi đấu ổn định hơn tại ngoại hạng Anh. “Chúng ta cần thời gian để chuẩn bị kỹ càng cho từng trận. Rồi sẽ đến lúc chúng ta đủ mạnh để trở lại châu Âu” nhà cầm quân Bồ Đào Nha khẳng định.

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, lợi thế ít trận hơn các đối thủ cạnh tranh có thể giúp MU hồi phục thể lực nhanh hơn, qua đó tìm lại sự cân bằng. Và với một tập thể đang tái thiết, đó cũng chính là cơ hội để Amorim tạo dấu ấn chiến lược lâu dài.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
De Gea lên tiếng sau thời gian chia tay Man Utd, úp mở ngày tái ngộ
De Gea lên tiếng sau thời gian chia tay Man Utd, úp mở ngày tái ngộ

David de Gea lần đầu trải lòng về quyết định chia tay MU sau 12 năm gắn bó, và khả năng anh trở lại trong tương lai.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2025 23:44 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN