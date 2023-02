Hot girl bóng chuyền Lý Thị Luyến 1m91 chắn bóng như siêu sao, giúp đội nhà vô địch

Lý Thị Luyến trở thành "ác mộng" với hàng công Long An, giúp đội nhà vô địch

Chiều ngày 16/2, Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Tia Sáng đối đầu với VTV Bình Điền Long An trong trận chung kết Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023. Long An là đội nhập cuộc tốt hơn để dẫn trước 5-1. Tuy nhiên HCĐG Tia Sáng nhanh chóng san hòa cách biệt, đưa trận đấu về thế giằng co. Ở thời điểm quyết định, Long An mắc một số sai sót giúp HCĐG Tia Sáng thắng set đầu 25-20.

Lý Thị Luyến có trận đấu đỉnh cao với vô số tình huống chắn bóng hiệu quả

Kể từ set 2 chứng kiến sự áp đảo của HCĐG Tia Sáng khi các mũi tấn công của Long An đều bị khóa chặt, đặc biệt là Kim Thanh. Lý Thị Luyến có 1 ngày thi đấu vô cùng thăng hoa, trở thành “ác mộng” của các tay đập Long An khi có vô số tình huống chắn bóng ghi điểm xuất sắc. Bên cạnh đó, những màn tấn công 1 chân sau đầu của nữ phụ công cao 1m91 cũng rất hiệu quả.

Sự tỏa sáng của Lý Thị Luyến cũng như Tú Linh hay Nguyễn Thị Xuân giúp đội nhà thắng tiếp 25-16 và 25-17, qua đó thắng chung cuộc 3-0 để giành chức vô địch. Các cầu thủ Long An có biểu hiện xuống sức sau khi trải qua 5 set kịch tính trước Bộ tư lệnh Thông tin trước đó 1 ngày. Các cô gái miền Tây liên tục mắc lỗi trong khâu bước 1 và phát bóng hỏng.

Sự tỏa sáng của phụ công cao 1m91 giúp Hóa chất Đức Giang Tia Sáng lên ngôi vô địch

Ở trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, Ninh Bình LienVietPostBank ngược dòng đánh bại Bộ Tư lệnh Thông tin 3-2 sau 5 set dù bị dẫn trước 0-2 với các tỉ số 17-25, 20-25, 25-16, 25-13 và 15-9. Đây cũng là trận đấu mà Bộ Tư lệnh Thông tin thể hiện sự sa sút thể lực kể từ set 3, trong khi bên kia chiến tuyến, chuyền hai Hoài Mi tỏ ra ăn ý với đối chuyền Bích Tuyền cùng những pha phòng thủ xuất sắc của Nguyễn Thị Trinh.

Với chức vô địch, Hóa chất Đức Giang Tia Sáng nhận cúp cùng số tiền thưởng 300 triệu đồng. Giành ngôi á quân, VTV Bình Điền Long An nhận 100 triệu đồng. Ở nội dung của nam, Hà Tĩnh là đội giành chức vô địch sau khi đánh bại Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương sau 3 set với các tỉ số 25-23, 25-20 và 25-21.

Ninh Bình LienVietPostBank có phương án thay cho Libero Thanh Diệu

Một tin cực kỳ không vui đến với Ninh Bình LienVietPostBank khi Libero số 1 của đội là Nguyễn Thị Thanh Diệu đã gặp phải một chấn thương nghiệm trọng sau 1 pha nỗ lực cứu bóng trong trận bán kết trước Hóa chất Đức Giang Tia Sáng tại Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023.

Libero tuyển quốc gia Kim Liên đầu quân cho Ninh Bình LienVietPostBank

Theo đó, Thanh Diệu đã bị dứt dây chằng đầu gối và nhiều khả năng sẽ phải vắng mặt ở vòng 1 quốc gia năm nay. Trước đó, HLV Thái Thanh Tùng đã “chữa cháy” khi đưa phụ công yến Nhi vào thay thế vai trò Libero. Tuy nhiên phương án này không thực sự mang lại ấn tượng.

Liền sau đó, đội bóng này đã công bố việc chiêu mộ thành công Libero Nguyễn Thị Kim Liên. Đây chắc chắn là một phương án thay thế hoàn hảo khi Kim Liên là Libero chủ lực của đội bóng chuyền nữ Việt Nam ở các giải quốc tế trong năm 2022. Cựu cầu thủ của Than Quảng Ninh cũng là Libero duy nhất từng xuất ngoại khi có thời gian khoác áo CLB Idea Khonkaen (Thái Lan) với mức lương 3000 USD (hơn 70 triệu đồng)/tháng.

Tại vòng 1 quốc gia 2023, Ninh Bình nằm ở bảng A cùng Geleximco Thái Bình, Vietinbank, Than Quảng Ninh và Kinh Bắc Bắc Ninh. Bảng A sẽ thi đấu từ 24/2 đến 5/3 tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh.

Việt Hương chấn thương sau va chạm với Lâm Oanh

Trong trận tranh hạng 3 Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023, phụ công Trần Việt Hương đã gặp phải một chấn thương ở mũi sau khi có cú va chạm rất mạnh với người đồng đội Lâm Oanh.

Việt Hương gặp chấn thương sau khi va chạm với người đồng đội Lâm Oanh

Cú va chạm này đã khiến Việt Hương lập tức phải được thay ra sân và vắng mặt trong các set đấu sau đó. Dù trở lại thi đấu trong set 5 nhưng theo quan sát, mũi Việt Hương bị tổn thương và sưng khá to. Tuy nhiên có vẻ như chấn thương này không quá nghiêm trọng.

