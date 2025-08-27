Trực tiếp chuyển nhượng sáng 27/8: Real Madrid - Atletico tranh giành Mainoo
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2025 đáng chú ý trong ngày 27/8.
Theo tờ Daily Mail, Real Madrid và Atletico Madrid đều quan tâm và sẵn sàng xem xét phương án chiêu mộ Kobbie Mainoo theo dạng cho mượn 1 mùa giải. Thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa vào đầu tuần tới, và đây được coi là cơ hội cuối để hai ông lớn Tây Ban Nha hành động.
Như tờ The Guardian đưa tin, bản thân Mainoo muốn rời MU sau khi bị HLV Ruben Amorim “đóng băng”. Tiền vệ trẻ người Anh chưa ra sân phút nào trong hai trận đầu Premier League mùa này. Trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Amorim, cầu thủ 20 tuổi không tìm được chỗ đứng và không được đánh giá đủ khả năng đá chính. Điều này khiến Mainoo buộc phải tính đường ra đi để được đá chính thường xuyên.
MU sẵn sàng bán Mainoo nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Hiện tiền vệ trẻ người Anh vẫn còn hợp đồng với “Quỷ đỏ” đến năm 2027.
Theo The Telegraph, Newcastle đã cử một phái đoàn, trong đó có đồng chủ tịch Jamie Reuben, tới tận nhà Alexander Isak để thuyết phục anh trở lại tập luyện cùng đội bóng.
Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển đã bày tỏ rõ ràng mong muốn được chuyển sang Liverpool. Phía Newcastle khẳng định họ vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào đáp ứng mức định giá dành cho Isak.
HLV Ruben Amorim khẳng định Rasmus Hojlund vẫn có thể ra sân cho MU ở trận gặp Grimsby Town tại vòng 2 League Cup, bất chấp những tin đồn về việc tiền đạo người Đan Mạch sắp rời Old Trafford.
Hojlund đã vắng mặt trong 2 trận Premier League đầu tiên của MU giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán anh sẽ chuyển sang Napoli.
Tương lai của chân sút 22 tuổi tại Old Trafford dường như không còn dài sau khi “Quỷ đỏ” chiêu mộ hàng loạt tân binh đắt giá trong mùa hè, gồm Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.
Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng Hojlund góp mặt trước Grimsby Town, HLV Amorim khẳng định: “Tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng thi đấu”.
Bayer Leverkusen đã chiêu mộ hậu vệ phải Lucas Vazquez, cựu sao Real Madrid, theo dạng tự do. Cầu thủ 34 tuổi ký hợp đồng 2 năm, có thời hạn đến tháng 6/2027 và sẽ khoác áo số 21 tại đội bóng nước Đức.
“Với Vazquez, chúng tôi có được một cầu thủ giàu kinh nghiệm, người đã giành trọn vẹn mọi danh hiệu cao quý cùng Real Madrid trong mười năm qua”, Giám đốc thể thao Simon Rolfes của Leverkusen chia sẻ.
“Anh ấy sở hữu kỹ thuật tuyệt vời, tư duy chiến thuật toàn diện, là một chân chuyền và chiến lược gia xuất sắc. Vazquez sẽ mang lại ảnh hưởng lớn cho lối chơi của chúng tôi bằng sự tinh tế và bản lĩnh, đồng thời trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình”.
Theo nguồn tin từ The Athletic, tiền vệ trẻ James McConnell vừa ký hợp đồng mới với Liverpool có thời hạn 5 năm và đang chuẩn bị gia nhập Ajax theo dạng cho mượn.
Cầu thủ 20 tuổi được cho là đã nhận được sự quan tâm từ các đội bóng ở Hạng nhất Anh như West Brom, Hull City và Oxford United, cùng CLB Áo Sturm Graz trong mùa hè này.
Tuy nhiên, Ajax đã giành chiến thắng trong cuộc đua chiêu mộ McConnell nhờ thuyền trưởng John Heitinga, người từng làm việc với anh tại Liverpool khi còn là trợ lý của HLV Arne Slot mùa trước.
Theo nguồn tin từ Football Italia, HLV Massimiliano Allegri đang muốn đưa cậu học trò cũ Adrien Rabiot về AC Milan. Chiến lược gia người Italia ưu tiên tìm một tiền vệ trung tâm có khả năng cầm bóng, thoát pressing và tạo đột biến bằng những pha bứt tốc từ tuyến giữa.
Cách đây 4 ngày, đã có thông tin Napoli gửi đề nghị hỏi mua cựu cầu thủ Juventus. Tuy nhiên, AC Milan cũng đang tham gia cuộc đua và cân nhắc thực hiện thương vụ trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.
Rabiot hiện không còn nằm trong kế hoạch của HLV Roberto De Zerbi tại Marseille sau vụ ẩu đả với đồng đội Jonathan Rowe, người sau đó đã được bán cho Bologna.
Theo tiết lộ của báo chí Anh, thương vụ Rasmus Hojlund gia nhập Napoli đã có bước tiến triển đáng kể. Theo đó, ngôi sao người Đan Mạch đã chấp thuận...
