Trực tiếp chuyển nhượng sáng 27/8: Real Madrid - Atletico tranh giành Mainoo

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thép Xanh Nam Định vs PVF-CAND
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Ninh Bình
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Club Brugge vs Rangers
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Benfica vs Fenerbahçe
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 27/8: Real Madrid - Atletico tranh giành Mainoo

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Chelsea Manchester United

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2025 đáng chú ý trong ngày 27/8.

Diễn biến
Real Madrid - Atletico tranh giành Mainoo

Theo tờ Daily Mail, Real Madrid và Atletico Madrid đều quan tâm và sẵn sàng xem xét phương án chiêu mộ Kobbie Mainoo theo dạng cho mượn 1 mùa giải. Thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa vào đầu tuần tới, và đây được coi là cơ hội cuối để hai ông lớn Tây Ban Nha hành động.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 27/8: Real Madrid - Atletico tranh giành Mainoo - 1

Như tờ The Guardian đưa tin, bản thân Mainoo muốn rời MU sau khi bị HLV Ruben Amorim “đóng băng”. Tiền vệ trẻ người Anh chưa ra sân phút nào trong hai trận đầu Premier League mùa này. Trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Amorim, cầu thủ 20 tuổi không tìm được chỗ đứng và không được đánh giá đủ khả năng đá chính. Điều này khiến Mainoo buộc phải tính đường ra đi để được đá chính thường xuyên.

MU sẵn sàng bán Mainoo nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Hiện tiền vệ trẻ người Anh vẫn còn hợp đồng với “Quỷ đỏ” đến năm 2027.

Isak quyết tâm chuyển tới Liverpool

Theo The Telegraph, Newcastle đã cử một phái đoàn, trong đó có đồng chủ tịch Jamie Reuben, tới tận nhà Alexander Isak để thuyết phục anh trở lại tập luyện cùng đội bóng.

Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển đã bày tỏ rõ ràng mong muốn được chuyển sang Liverpool. Phía Newcastle khẳng định họ vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào đáp ứng mức định giá dành cho Isak.

Bất ngờ thương vụ Hojlund

HLV Ruben Amorim khẳng định Rasmus Hojlund vẫn có thể ra sân cho MU ở trận gặp Grimsby Town tại vòng 2 League Cup, bất chấp những tin đồn về việc tiền đạo người Đan Mạch sắp rời Old Trafford.

Hojlund đã vắng mặt trong 2 trận Premier League đầu tiên của MU giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán anh sẽ chuyển sang Napoli.

Tương lai của chân sút 22 tuổi tại Old Trafford dường như không còn dài sau khi “Quỷ đỏ” chiêu mộ hàng loạt tân binh đắt giá trong mùa hè, gồm Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng Hojlund góp mặt trước Grimsby Town, HLV Amorim khẳng định: “Tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng thi đấu”.

Vazquez gia nhập Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen đã chiêu mộ hậu vệ phải Lucas Vazquez, cựu sao Real Madrid, theo dạng tự do. Cầu thủ 34 tuổi ký hợp đồng 2 năm, có thời hạn đến tháng 6/2027 và sẽ khoác áo số 21 tại đội bóng nước Đức.

“Với Vazquez, chúng tôi có được một cầu thủ giàu kinh nghiệm, người đã giành trọn vẹn mọi danh hiệu cao quý cùng Real Madrid trong mười năm qua”, Giám đốc thể thao Simon Rolfes của Leverkusen chia sẻ.

“Anh ấy sở hữu kỹ thuật tuyệt vời, tư duy chiến thuật toàn diện, là một chân chuyền và chiến lược gia xuất sắc. Vazquez sẽ mang lại ảnh hưởng lớn cho lối chơi của chúng tôi bằng sự tinh tế và bản lĩnh, đồng thời trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình”.

Liverpool cho sao trẻ đi tu nghiệp

Theo nguồn tin từ The Athletic, tiền vệ trẻ James McConnell vừa ký hợp đồng mới với Liverpool có thời hạn 5 năm và đang chuẩn bị gia nhập Ajax theo dạng cho mượn.

Cầu thủ 20 tuổi được cho là đã nhận được sự quan tâm từ các đội bóng ở Hạng nhất Anh như West Brom, Hull City và Oxford United, cùng CLB Áo Sturm Graz trong mùa hè này.

Tuy nhiên, Ajax đã giành chiến thắng trong cuộc đua chiêu mộ McConnell nhờ thuyền trưởng John Heitinga, người từng làm việc với anh tại Liverpool khi còn là trợ lý của HLV Arne Slot mùa trước.

HLV Allegri muốn tái ngộ Rabiot tại AC Milan

Theo nguồn tin từ Football Italia, HLV Massimiliano Allegri đang muốn đưa cậu học trò cũ Adrien Rabiot về AC Milan. Chiến lược gia người Italia ưu tiên tìm một tiền vệ trung tâm có khả năng cầm bóng, thoát pressing và tạo đột biến bằng những pha bứt tốc từ tuyến giữa.

Cách đây 4 ngày, đã có thông tin Napoli gửi đề nghị hỏi mua cựu cầu thủ Juventus. Tuy nhiên, AC Milan cũng đang tham gia cuộc đua và cân nhắc thực hiện thương vụ trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Rabiot hiện không còn nằm trong kế hoạch của HLV Roberto De Zerbi tại Marseille sau vụ ẩu đả với đồng đội Jonathan Rowe, người sau đó đã được bán cho Bologna.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Napoli gửi đề nghị hậu hĩnh cho Hojlund, MU gật đầu bán ngôi sao Đan Mạch
Napoli gửi đề nghị hậu hĩnh cho Hojlund, MU gật đầu bán ngôi sao Đan Mạch

Theo tiết lộ của báo chí Anh, thương vụ Rasmus Hojlund gia nhập Napoli đã có bước tiến triển đáng kể. Theo đó, ngôi sao người Đan Mạch đã chấp thuận...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2025 00:32 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN