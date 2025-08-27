Trực tiếp chuyển nhượng sáng 27/8: Real Madrid - Atletico tranh giành Mainoo

Real Madrid - Atletico tranh giành Mainoo

Theo tờ Daily Mail, Real Madrid và Atletico Madrid đều quan tâm và sẵn sàng xem xét phương án chiêu mộ Kobbie Mainoo theo dạng cho mượn 1 mùa giải. Thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa vào đầu tuần tới, và đây được coi là cơ hội cuối để hai ông lớn Tây Ban Nha hành động.

Như tờ The Guardian đưa tin, bản thân Mainoo muốn rời MU sau khi bị HLV Ruben Amorim “đóng băng”. Tiền vệ trẻ người Anh chưa ra sân phút nào trong hai trận đầu Premier League mùa này. Trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Amorim, cầu thủ 20 tuổi không tìm được chỗ đứng và không được đánh giá đủ khả năng đá chính. Điều này khiến Mainoo buộc phải tính đường ra đi để được đá chính thường xuyên.

MU sẵn sàng bán Mainoo nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Hiện tiền vệ trẻ người Anh vẫn còn hợp đồng với “Quỷ đỏ” đến năm 2027.