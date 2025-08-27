Chelsea mua sắm "mát tay", kỳ chuyển nhượng thành công bậc nhất lịch sử

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chelsea đang xúc tiến việc bán bớt cầu thủ để nâng số tiền thu về cao hơn số tiền đã bỏ ra mua.

   

Chelsea trong mùa hè 2025 đang tạo ra nhiều điểm nhấn từ khâu chuyển nhượng. Họ mua về 8 tân binh thì trong đó 5 cầu thủ được “quy hoạch” cho đội 1, và trong số này đã có 3 người tỏa sáng nhanh chóng: Liam Delap, Joao Pedro và Estevao.

Dàn tân binh&nbsp;của Chelsea

Dàn tân binh của Chelsea

Trong khi đó “The Blues” đang khá thành công trong việc bán đi những ai không còn trong kế hoạch của đội. Họ kiếm được 50 triệu bảng từ Arsenal cho vụ Noni Madueke, cũng như bán được cả Joao Felix, Kiernan Dewsbury-Hall, Renato Veiga, Armando Broja, Kepa, Djordje Petrovic và Lesley Ugochukwu.

“Lính mới” vào guồng nhanh chóng

Những Joao Pedro, Liam Delap và Estevao đều đã cho thấy họ có thể đá chính trên hàng công Chelsea chỉ sau vài trận ra sân. Với việc Levi Colwill bị chấn thương, sự bổ sung Jorrel Hato trở nên cần thiết để Chelsea có một hậu vệ lệch trái chất lượng. Andrey Santos cũng là một lựa chọn cần thiết ở tuyến giữa cho HLV Enzo Maresca trong những lúc ông cần cho Moises Caicedo nghỉ.

Chưa biết Chelsea cần đến những Xavi Simons hay Alejandro Garnacho để làm gì, khi hàng công của họ vốn đã nhiều lựa chọn và có độ nguy hiểm cao. Tân binh Jamie Gittens thậm chí đang được dự đoán sẽ là người thừa trên hàng công đó: Delap, Pedro, Estevao, Palmer, Neto đã là 5 cầu thủ cạnh tranh cho 4 vị trí, và Gittens là người duy nhất chưa thể hiện được gì trong các lựa chọn của HLV Maresca.

Các tân binh của Chelsea đang tỏa sáng nhanh chóng

Các tân binh của Chelsea đang tỏa sáng nhanh chóng

Có thể thấy rằng những cá nhân Chelsea đưa về đã đáp ứng được nhiều khía cạnh mà hàng tấn công của họ cần. Delap là “máy ủi” mà Chelsea cần để tấn công những đội chơi phòng ngự lùi sâu, trong khi Joao Pedro khá đặc sắc ở chỗ anh vừa có kỹ thuật vừa có thể hình dù chơi ở vị trí tiền đạo lùi. Neto giỏi tạt cánh, trong khi Estevao rất khéo và nhanh cũng như chơi ăn ý với Palmer.

Phong độ của Chelsea sẽ còn tốt hơn nữa nếu Santos hay Hato tỏ ra là những cầu thủ xứng tầm, để khi cần thay thế được những cầu thủ đá chính như Colwill hay Caicedo. Nhìn chung vào lúc này, việc mua quân của Chelsea đã được tiến hành một cách rất hợp lý.

Bí quyết thanh lý hàng tồn

Ấn tượng hơn cả khâu mua cầu thủ là cách Chelsea đã thanh lý bớt những cầu thủ không còn dùng đến. Họ đã bán được 11 cầu thủ để thu về khoảng 240 triệu bảng, khiến Chelsea đang là đội bán cầu thủ tốt nhất Ngoại hạng Anh lúc này.

Chelsea đang thanh lý khá nhiều cầu thủ

Chelsea đang thanh lý khá nhiều cầu thủ

Việc Chelsea kiếm được 50 triệu bảng từ đối thủ Arsenal cho vụ Madueke cho thấy khả năng làm ăn lợi hại của đội bóng này. Họ cũng kiếm được khá nhiều tiền cho những Felix, Petrovic, Ugochukwu, Dewsbury-Hall, Veiga và Broja, mỗi cầu thủ đều thu về cho Chelsea khoảng 20 triệu bảng trở lên.

Trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Chelsea còn nhắm bán Chukwuemeka, Nicolas Jackson, Nkunku, Disasi, Chilwell và Sterling. Tiền lương lẫn mức phí bỏ ra mua các cầu thủ này trước đây là rào cản khiến Chelsea không dễ đẩy họ đi, nhưng nếu thành công, không chừng Chelsea sẽ nâng tổng số tiền bán cầu thủ hè năm nay lên tới hơn 300 triệu bảng.

Các đội lớn Ngoại hạng Anh đa phần mua đắt bán rẻ, nhưng Chelsea là một ngoại lệ khi đã bán cầu thủ gần bằng số tiền bỏ ra mua (bán đi 221 triệu bảng, mua về 241 triệu bảng). Và họ vẫn còn thời gian để nâng số tiền bán cầu thủ vượt số tiền mua.

