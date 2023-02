Nóng bóng chuyền nữ VN: Polina hét giá quá "khủng", Thái Bình đón siêu ngoại binh

Siêu đối chuyền 1m98 Polina hét giá “khủng” để trở lại Việt Nam

Cụ thể, nữ đối chuyền người Azerbaijan cho biết chỉ trở lại Việt Nam thi đấu khi có bất kỳ đội bóng nào đáp ứng số tiền lương khoảng 60.000 USD (1,41 tỷ đồng). Chi phí này chưa tính tiền vé máy bay và các chi phí phát sinh khác. Nếu làm phép so sánh, số tiền này sẽ bằng tiền thưởng của 4 chức vô địch quốc gia cộng lại.

Khoảng 2 tỷ đồng là tổng số tiền mà các CLB sẽ phải chi trả nếu muốn có sự phục vụ của Polina Rahimova

Con số trên cao hơn nhiều so với khoảng tiền 43.000 USD (1 tỷ đồng) mà Geleximco Thái Bình từng bỏ ra vào năm 2022 để đưa Polina Rahimova về thi đấu. Ở mùa giải năm ngoái, nữ đối chuyền cao 1m98 đã thể hiện đẳng cấp thế giới, một mình gồng gánh đội hình Geleximco Thái Bình đến chức vô địch quốc gia.

Có thể nói với đẳng cấp của Polina, mức thù lao mà cô đưa ra cũng không phải là vô lý. Tuy nhiên, con số này đã thành trở ngại khiến nhiều đội bóng, trong đó có cả Geleximco Thái Bình quyết định từ bỏ thương vụ này. Hiện tại, giới chuyên môn cho rằng chỉ còn Hóa chất Đức Giang Hà Nội và Ninh Bình LienVietPostBank là đủ khả năng kích hoạt “bom tấn” trên. Tuy nhiên cả hai đội bóng này vẫn chưa lên tiếng.

Geleximco Thái Bình đón siêu ngoại binh Thái Lan

Ngay sau khi từ bỏ thương vụ Polina Rahimova, đội bóng Geleximco Thái Bình lập tức gây sốc khi công bố bản hợp đồng với ngoại binh nổi tiếng người Thái Lan Sasipaporn Janthawisut.

Tay đập nổi tiếng Sasipaporn Janthawisut gia nhập Geleximco Thái Bình

Nữ chủ công sinh năm 1997 hiện là trụ cột trong đội hình tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Thái Lan, thi đấu ở nhiều giải quốc tế, trong đó có việc giành HCV tại SEA Games 31 tại Việt Nam vào năm ngoái. Sasipaporn sở hữu chiều cao 1m75, sức bật 2m83, tầm chắn 2m73 cùng những cú dứt điểm cực kỳ đáng nể về cả tốc độ lẫn sức mạnh.

Cô hiện thi đấu cho CLB Diamond Food tại giải vô địch quốc gia Thái Lan. Đáng chú ý, ở hai mùa giải liên tiếp gần đây, Sasipaporn chính là cái tên nhận danh hiệu chủ công xuất sắc nhất giải, đồng thời nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất mùa giải 2021/22. Chắc chắn Sasipaporn sẽ giúp cho sức mạnh hàng công Thái Bình tăng lên đáng kể.

Ngoài Sasipaporn Janthawisut, Geleximco Thái Bình còn chiêu mộ thêm một chủ công khác của Thái Lan

Đáng nói, Sasipaporn Janthawisu dự kiến chỉ bắt đầu thi đấu cho Thái Bình từ vòng 1 quốc gia 2023. Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Trần Văn Giáp còn có thêm 1 chủ công ngoại binh cũng từ Thái Lan và sẽ tập trung cùng đội cho cúp Hoa Lưu Bình Điền vào ngày 13/2 tới. Tuy nhiên danh tính của tân binh thứ 2 này vẫn đang được giữ kín.

Lộ tin Trà Giang gia nhập Vietinbank, thành học trò HLV Kim Huệ

Giải vô địch quốc gia Thái Lan 2023 đang bước vào giai đoạn quyết định. Nếu giành chiến thắng trước Khonkaenstar VC diễn ra vào ngày 12/2 tới đây, Trà Giang cùng đội bóng 3BB Nakornnont sẽ vào bán kết. Trận đấu này cũng có ý nghĩa đến thời gian phụ công tài sắc này trở về Việt Nam thi đấu. Nếu đội thắng, Trà Giang sẽ về nước vào cuối tháng 2. Nếu đội thua, cô sẽ lập tức về Việt Nam.

Trà Giang sẽ thi đấu cho Vietinbank tại giải vô địch quốc gia tới đây

Trước đó, Trà Giang chỉ ký hợp đồng với 3BB Nakornnont đến hết giải vô địch quốc gia. Điều này làm cho điểm đến tiếp theo của phụ công cao 1m82 nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Một số nguồn tin cho biết Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã ngỏ ý muốn có sự phục vụ của Trà Giang tại vòng 1 quốc gia khởi tranh vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, theo một nguồn tin đáng tin cậy, Vietinbank mới là đội bóng có được chữ ký của phụ công tài sắc này.

Trà Giang được xem là VĐV nữ Việt Nam lập kỷ lục về số lượng CLB bóng chuyền đã đầu quân. Trước đó, Trà Giang từng khoác áo 7 CLB trong nước gồm Vietso Petro, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh, EDU Capital Thanh Hóa, Geleximco Thái Bình, Bộ Tư lệnh Thông Tin và VTV Bình Điền Long An. Nếu gia nhập Vietinbank, Trà Giang sẽ nâng kỷ lục CLB của mình lên con số 8.

Nữ chủ công 15 tuổi cao 1m83 thay thế cho Bùi Thị Ngà

Cụ thể, chủ công đội trưởng nổi tiếng của Bộ Tư lệnh Thông tin Bùi Thị Ngà sẽ vắng mặt tại Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023 tới đây. Bên cạnh trao chiếc băng đội trưởng lại cho chuyền hai Lâm Oanh, ban huấn luyện đội bóng này đã quyết định triệu tập tay đập mới 15 tuổi Đỗ Hồng Linh lên đội 1 để thay thế cho vị trí của Bùi Thị Ngà.

Đỗ Hồng Linh thay thế cho Bùi Thị Ngà

Tuy còn rất trẻ, Hồng Linh đã sở hữu chiều cao ấn tượng 1m83, chỉ thua đúng 3cm so với Bùi Thị Ngà. Đặc biệt, Hồng Linh được đánh giá cao bởi sảy tay dài và lối chơi máu lửa, hiệu quả. Trong năm 2022, tay đập trẻ này cùng đồng đội đã giành nhiều thành tích ấn tượng, trong đó có chức vô địch Cúp CLB trẻ hay á quân giải bóng chuyền U23 toàn quốc.

