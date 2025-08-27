Liverpool toát mồ hôi trước Newcastle, Arsenal mừng lớn chờ tận dụng điểm yếu

🪂 Nỗi sợ nơm nớp

Thời gian bóng sống chỉ chiếm có 40,8% tổng thời lượng trận đấu giữa Newcastle và Liverpool trong buổi đêm thứ Hai vừa qua. Đây là tỷ lệ thấp nhất tại Premier League kể từ năm 2010, khi Stoke thắng Blackburn Rovers 3-0 trong một trận đấu đầy rẫy các pha bóng chết và phạm lỗi.

Bóng chết chiếm phần lớn thời gian trận Newcastle - Liverpool, và Liverpool luôn là bên nơm nớp chống đỡ

Liverpool vẫn giành được 3 điểm rời St. James Park nhờ sự tỉnh táo của Virgil Van Dijk, Alisson và cả sự xuất sắc của Dominik Szoboszlai, người có pha bỏ bóng mang tới bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Rio Ngumoha ở phút 90+10. Nhưng các khán giả theo dõi trận đấu có thể thấy Liverpool, dù chơi hơn người sau thẻ đỏ của Anthony Gordon, mong manh thế nào khi bị Newcastle vùng lên.

Newcastle là một đội chơi cực kỳ thể lực, rắn, sẵn sàng chơi bóng bổng và huy động mọi nhân sự có trong tay để tấn công vòng cấm Liverpool. Dan Burn đặc biệt đáng sợ trong khoảng 20 phút cuối khi Newcastle liên tục kiếm đá phạt, và có lúc khiến Liverpool cử tận 2 cầu thủ ôm quanh người để không cho cựa quậy (nhưng Burn vẫn đẩy ra được).

2 bàn thua của Liverpool đều cho thấy sự non kém trong chống đá phạt của họ. Milos Kerkez không nhảy lên tranh chấp khiến Bruno Guimaraes đánh đầu ghi bàn đầu tiên, và ở bàn thứ 2 cả hàng thủ Liverpool để cho bóng nảy tiếp về phía Osula, người đã lao xuống bằng tất cả sự quyết tâm của mình trong khi Konate thì uể oải bị bỏ lại phía sau.

Dan Burn khiến các cầu thủ Liverpool vô cùng vất vả kèm cặp

Từ đầu mùa, Van Dijk là hậu vệ chơi tốt nhất của hàng phòng ngự Liverpool và ngay cả thủ quân người Hà Lan cũng có sai lầm, chủ yếu trong trận gặp Crystal Palace ở Siêu cúp Anh. Một hàng phòng ngự chơi hời hợt và thể hiện sự yếu kém trong chống bóng bổng/đá phạt? Arsenal chắc chắn đang chờ cuộc gặp thượng đỉnh cuối tuần này (22h30, 31/8).

Khả năng tấn công bóng chết của Arsenal đã trở nên nổi tiếng. 2 vòng liên tiếp họ đều ghi bàn từ các pha bóng cố định. Chỉ riêng hàng phòng ngự của Arsenal đã có 5 cầu thủ giỏi đánh đầu, họ vừa có Viktor Gyokeres gia nhập và vẫn có Mikel Merino để tung vào khi cần sức mạnh trên không. Chủ nhật tới sẽ là một ngày dài & đầy khó khăn cho Liverpool.

🛡️ Điểm yếu hậu vệ trái

Chặn Arsenal theo cách nào là tốt nhất? Tất nhiên HLV Arne Slot sẽ hy vọng đội nhà có thể kiểm soát tuyến giữa để hạn chế các quả phạt góc, nhưng nếu phải đối phó với các tình huống đó (và chắc chắn họ sẽ phải chịu phạt góc), Liverpool đầu tiên phải chọn nhân sự hợp lý cho hàng phòng ngự.

Arsenal là đội bậc thầy ở Premier League về các tình huống cố định

Jeremie Frimpong đang chấn thương nhưng Conor Bradley có vẻ đã bình phục, nên Bradley gần như chắc chắn đá hậu vệ phải. Van Dijk và Konate vẫn sẽ đá trung vệ, mặc dù Konate sẽ phải tự chỉnh đốn bản thân. Phong độ của trung vệ người Pháp này đổ đèo đáng kể từ khi có tin đồn anh định nhảy sang Real Madrid.

Hậu vệ trái sẽ là vị trí đáng bàn. Kerkez có nhiệt huyết và không ngại va chạm, nhưng không chiến khá kém mặc dù cao 1m80. Cựu binh Andy Robertson cũng không thực sự đáng tin cậy, anh đã già và phong độ của anh từ mùa trước xuống khá nhiều, chưa kể Robertson cũng không giỏi đánh đầu và kém trong phán đoán điểm rơi.

Joe Gomez đã từng phong tỏa được Saka, và anh chơi đầu tốt vì vốn là trung vệ

Vậy Liverpool còn ai khác cho vị trí này? Joe Gomez không phải hậu vệ trái, nhưng đã từng đá vị trí này. Thậm chí Gomez đã từng đá hậu vệ trái trước Arsenal và, một cách bất ngờ, phong tỏa được Bukayo Saka. HLV Jurgen Klopp có vẻ hiểu được rằng việc Gomez thuận chân phải vô tình khiến anh dễ đối phó với Saka – người có xu hướng từ biên cắt vào - hơn một hậu vệ thuận chân trái.

Nếu Arne Slot không an tâm về thể lực của Gomez cho một trận đấu chắc chắn có cường độ cao, không chừng ông sẽ kéo Dominik Szoboszlai xuống đá biên trái. Szoboszlai đá hậu vệ phải và đã đối phó khá ổn với Anthony Gordon ở trận thắng Newcastle, không chừng anh sẽ lại có một màn trình diễn hay nữa ở một vị trí xa lạ.