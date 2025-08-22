Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Bảng xếp hạng ĐT nữ Việt Nam, bảng xếp hạng bóng chuyền vô địch thế giới 2025

Sự kiện: Tuyệt đỉnh bóng chuyền thế giới Bóng chuyền Việt Nam

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Cập nhật nhanh, chính xác bảng xếp hạng bóng chuyền nữ tuyển Việt Nam và các đội tham dự sự kiện bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan từ 22/8 tới 7/9.

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025

Bảng A

TT Đội Trận Thắng Thua Điểm Set thắng Set thua Điểm thắng Điểm thua
1  Thái Lan  (Chủ nhà) 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng B

TT Đội Trận Thắng Thua Điểm Set thắng Set thua Điểm thắng Điểm thua
1  Ý 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng C

TT Đội Trận Thắng Thua Điểm Set thắng Set thua Điểm thắng Điểm thua
1  Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng D

TT Đội Trận Thắng Thua Điểm Set thắng Set thua Điểm thắng Điểm thua
1  Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Cộng hòa Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng E

TT Đội Trận Thắng Thua Điểm Set thắng Set thua Điểm thắng Điểm thua
1  Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng F

TT Đội Trận Thắng Thua Điểm Set thắng Set thua Điểm thắng Điểm thua
1  Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Cộng hòa Dominican 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng G

TT Đội Trận Thắng Thua Điểm Set thắng Set thua Điểm thắng Điểm thua
1  Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng H

TT Đội Trận Thắng Thua Điểm Set thắng Set thua Điểm thắng Điểm thua
1  Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 (FIVB Women's Volleyball World Championship) là sự kiện danh giá nhất của bóng chuyền đội tuyển quốc gia, diễn ra từ 22/8 đến 7/9 tại 4 thành phố Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima và Phuket (Thái Lan).

Giải quy tụ 32 đội mạnh nhất thế giới, chia thành 8 bảng đấu vòng tròn một lượt, trong đó mỗi bảng có 4 đội:

Bảng A: Thái Lan (chủ nhà), Hà Lan, Thụy Điển, Ai Cập

Bảng B: Ý, Bỉ, Cuba, Slovakia

Bảng C: Brazil (đương kim á quân), Puerto Rico, Pháp, Hy Lạp

Bảng D: Mỹ, CH Séc, Argentina, Slovenia

Bảng E: Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Bulgaria, Tây Ban Nha

Bảng F: Trung Quốc, CH Dominica, Colombia, Mexico

Bảng G: Việt Nam, Ba Lan, Kenya, Đức

Bảng H: Nhật Bản, Serbia (đương kim vô địch), Ukraine, Cameroon

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng đấu loại trực tiếp gồm vòng 1/8, tứ kết, bán kết, chung kết và trận tranh huy chương đồng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt tại sân chơi đỉnh cao này, nhờ thành tích top 4 giải vô địch châu Á 2023. 3 đội mới khác lần đầu dự giải gồm Thụy Điển, Slovenia và Slovakia.

Về lịch sử, Liên Xô cũ là đội tuyển giàu thành tích nhất với 5 lần vô địch, theo sau là Nhật Bản (3 lần), Cuba (3 lần), Trung Quốc (2 lần) và Nga (2 lần). Đương kim vô địch là Serbia, với ngôi vương năm 2022 nhờ chiến thắng 3-0 trước Brazil, và ngôi sao số 1 của họ là Tijana Boskovic, đương kim MVP giải đấu.

Giải đấu năm nay hứa hẹn hấp dẫn và là cơ hội lịch sử để bóng chuyền nữ Việt Nam ghi dấu ấn trên đấu trường thế giới.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra ngõ gặp "Người khổng lồ" ở giải vô địch thế giới

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Tuyển nữ Việt Nam sẽ mở màn giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 bằng trận đấu đầy thử thách trước “Người khổng lồ”...

-22/08/2025 12:04 PM (GMT+7)
