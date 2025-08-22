Bảng xếp hạng ĐT nữ Việt Nam, bảng xếp hạng bóng chuyền vô địch thế giới 2025
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Cập nhật nhanh, chính xác bảng xếp hạng bóng chuyền nữ tuyển Việt Nam và các đội tham dự sự kiện bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan từ 22/8 tới 7/9.
Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025
Bảng A
|TT
|Đội
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Set thắng
|Set thua
|Điểm thắng
|Điểm thua
|1
|Thái Lan (Chủ nhà)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hà Lan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Thụy Điển
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ai Cập
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng B
|TT
|Đội
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Set thắng
|Set thua
|Điểm thắng
|Điểm thua
|1
|Ý
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Bỉ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Cuba
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Slovakia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng C
|TT
|Đội
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Set thắng
|Set thua
|Điểm thắng
|Điểm thua
|1
|Brazil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Puerto Rico
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Pháp
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Hy Lạp
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng D
|TT
|Đội
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Set thắng
|Set thua
|Điểm thắng
|Điểm thua
|1
|Mỹ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Cộng hòa Séc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Slovenia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng E
|TT
|Đội
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Set thắng
|Set thua
|Điểm thắng
|Điểm thua
|1
|Thổ Nhĩ Kỳ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bulgaria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tây Ban Nha
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng F
|TT
|Đội
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Set thắng
|Set thua
|Điểm thắng
|Điểm thua
|1
|Trung Quốc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Cộng hòa Dominican
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Colombia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Mexico
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng G
|TT
|Đội
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Set thắng
|Set thua
|Điểm thắng
|Điểm thua
|1
|Ba Lan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Đức
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Kenya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Việt Nam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Bảng H
|TT
|Đội
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Set thắng
|Set thua
|Điểm thắng
|Điểm thua
|1
|Nhật Bản
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Serbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Ukraine
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Cameroon
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 (FIVB Women's Volleyball World Championship) là sự kiện danh giá nhất của bóng chuyền đội tuyển quốc gia, diễn ra từ 22/8 đến 7/9 tại 4 thành phố Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima và Phuket (Thái Lan).
Giải quy tụ 32 đội mạnh nhất thế giới, chia thành 8 bảng đấu vòng tròn một lượt, trong đó mỗi bảng có 4 đội:
Bảng A: Thái Lan (chủ nhà), Hà Lan, Thụy Điển, Ai Cập
Bảng B: Ý, Bỉ, Cuba, Slovakia
Bảng C: Brazil (đương kim á quân), Puerto Rico, Pháp, Hy Lạp
Bảng D: Mỹ, CH Séc, Argentina, Slovenia
Bảng E: Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Bulgaria, Tây Ban Nha
Bảng F: Trung Quốc, CH Dominica, Colombia, Mexico
Bảng G: Việt Nam, Ba Lan, Kenya, Đức
Bảng H: Nhật Bản, Serbia (đương kim vô địch), Ukraine, Cameroon
Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng đấu loại trực tiếp gồm vòng 1/8, tứ kết, bán kết, chung kết và trận tranh huy chương đồng.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt tại sân chơi đỉnh cao này, nhờ thành tích top 4 giải vô địch châu Á 2023. 3 đội mới khác lần đầu dự giải gồm Thụy Điển, Slovenia và Slovakia.
Về lịch sử, Liên Xô cũ là đội tuyển giàu thành tích nhất với 5 lần vô địch, theo sau là Nhật Bản (3 lần), Cuba (3 lần), Trung Quốc (2 lần) và Nga (2 lần). Đương kim vô địch là Serbia, với ngôi vương năm 2022 nhờ chiến thắng 3-0 trước Brazil, và ngôi sao số 1 của họ là Tijana Boskovic, đương kim MVP giải đấu.
Giải đấu năm nay hứa hẹn hấp dẫn và là cơ hội lịch sử để bóng chuyền nữ Việt Nam ghi dấu ấn trên đấu trường thế giới.
