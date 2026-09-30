Cầu lông Trung Quốc nhận "cái tát" đau đớn nhất ở ASIAD sau 52 năm

Một cơn địa chấn xuất hiện ở ASIAD 2026 khi cầu lông Trung Quốc chính thức bị quét sạch khỏi nội dung đơn nam từ vòng 1/8. Đây là cột mốc đen tối nhất của cường quốc này, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ họ hoàn toàn trắng tay ở nội dung danh giá nhất.

Đương kim vô địch Li Shifeng (bên trái) và siêu sao Shi Yuqi (bên phải) đều sớm dừng bước tại đơn nam cầu lông

Sụp đổ dây chuyền và nỗi đau trước người Hàn

Kịch bản nghiệt ngã mà không một người hâm mộ Trung Quốc nào dám nghĩ tới đã diễn ra liên tiếp trong hai ngày thi đấu tại Aichi-Nagoya. Cả hai niềm hy vọng lớn nhất, đương kim vô địch Li Shifeng và siêu sao Shi Yuqi đều gục ngã hoàn toàn trước những đối thủ xếp dưới mình hàng chục bậc trên bảng xếp hạng thế giới BWF.

Cơn ác mộng bắt đầu vào 26/9, khi tay vợt số 12 thế giới Li Shifeng bất ngờ để thua ngược trước Choi Ji-hoon (hạng 102 thế giới) của Hàn Quốc với tỷ số sít sao 1-2 (21-18, 19-21, 18-21) ngay từ vòng 1/16. Ngay ngày hôm sau, tay vợt số 4 thế giới Shi Yuqi tiếp tục nối gót đồng đội khi nhận thất bại sốc 0-2 (17-21, 23-25) trước đại diện khác của xứ sở kim chi là Yoo Tae Bin (hạng 47 thế giới) ở vòng 1/8.

Thất bại này chính thức chấm dứt chuỗi 52 năm liên tiếp thống trị và luôn có mặt trên bục nhận huy chương đơn nam ASIAD của cầu lông Trung Quốc kể từ khi họ bắt đầu tham dự đại hội vào năm 1974. Tại kỳ ASIAD trước đó ở Hàng Châu, chính bộ đôi này đã biến trận chung kết thành cuộc đấu của riêng người Trung Quốc khi ôm trọn 2 tấm huy chương danh giá nhất.

Khủng hoảng thể lực và "bão ngầm" thượng tầng

Lý giải về "gáo nước lạnh" này, giới chuyên môn chỉ ra rằng các tay vợt Trung Quốc đang bị vắt kiệt sức lực sau nội dung đồng đội trước đó. Li Shifeng thừa nhận anh bị quá tải và sa sút tinh thần sau trận đại chiến kéo dài gần 90 phút với Alwi Farhan (Indonesia). Trong khi đó, cựu số 1 thế giới Shi Yuqi cũng liên tục vật lộn với chấn thương và đánh mất đi sự tự tin cần thiết khi bước vào chiến dịch Á vận hội.

Tuy nhiên, giới truyền thông quốc tế nhận định cuộc khủng hoảng của cầu lông Trung Quốc không chỉ nằm ở vấn đề chuyên môn, mà còn bắt nguồn từ những biến động dữ dội ở hậu trường giải đấu. Chỉ chưa đầy hai tuần trước khi ASIAD khai mạc, Hiệp hội Cầu lông Trung Quốc (CBA) đã trải qua một cuộc thanh trừng lớn.

Cựu chủ tịch CBA Zhang Jun, huyền thoại từng 2 lần vô địch Olympic cùng hàng loạt quan chức cấp cao đã bị đình chỉ và điều tra vì các "vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng". Sự thay đổi đột ngột ở ghế thượng tầng ngay sát thềm giải đấu được cho là đã tạo ra một áp lực tâm lý vô hình đè nặng lên vai các tuyển thủ quốc gia.

Dù đội tuyển Trung Quốc vẫn vớt vát lại danh dự bằng tấm HCV đồng đội nữ, HCB đồng đội nam, cùng việc góp mặt ở cả 3 trận chung kết nội dung đánh đôi, việc "trắng tay" ở nội dung đơn nam vẫn là một cái tát đau đớn vào lòng tự tôn của một đế chế cầu lông hàng đầu thế giới.

Ở nội dung đơn nam cầu lông ASIAD, Kunlavut Vitidsarn của Thái Lan đã khép lại giải đấu đáng nhớ bằng chiến thắng 2-0 trước Loh Kean Yew của Singapore trong trận chung kết. Tay vợt Thái Lan thắng với các tỷ số 21-12, 21-16, qua đó mang về tấm HCV ASIAD đầu tiên trong lịch sử ở nội dung đơn nam cho cầu lông xứ chùa Vàng.