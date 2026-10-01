Nhìn lại diễn biến vụ Ronaldo bỏ ĐT Bồ Đào Nha, CR7 hay HLV Jesus mới có lỗi?

Khủng hoảng trong nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha liên quan đến Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus đang leo thang. Đội trưởng Bồ Đào Nha đã rời nơi đóng quân của đội tuyển và lên đường tới Madrid, làm dấy lên câu hỏi: liệu đây có phải là những thời khắc cuối cùng của Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia?

Mới đây, tờ Marca đã tổng kết lại diễn biến mâu thuẫn giữa Ronaldo và Jesus, bên cạnh những sự kiện xảy ra trong vài ngày qua khiến căng thẳng giữa hai người ngày càng gia tăng.

Khởi đầu: Thỏa thuận để Ronaldo thi đấu 2 trận

Mọi chuyện bắt đầu khi Jorge Jesus triệu tập Ronaldo cho 4 trận đấu thuộc khuôn khổ Nations League, bất chấp những đồn đoán xuất hiện trước thời điểm công bố danh sách.

Theo Marca, HLV Jesus và Ronaldo thống nhất rằng anh sẽ ra sân ở trận đầu tiên gặp Xứ Wales, sau đó tiếp tục thi đấu ở trận thứ tư gặp Na Uy vào ngày 4/10.

Ban đầu, mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch. Ronaldo đá chính trước Xứ Wales, thi đấu 66 phút đầu tiên và từng đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận.

Jesus thay đổi kế hoạch ở trận gặp Na Uy

Mọi thứ thay đổi vào buổi sáng trước trận đấu thứ hai với Na Uy, trận đấu mà Bồ Đào Nha sau đó giành chiến thắng 2-1. Theo Marca, Jesus nói với Ronaldo rằng ông cần anh và có thể tung tiền đạo này vào sân trong khoảng 30 phút cuối trận.

Quả thực, khi tỷ số đang là 1-1 ở phút 51, sau bàn thắng của Erling Haaland, Ronaldo bắt đầu khởi động. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1 chỉ ba phút sau đó, ở phút 54. Diễn biến này làm thay đổi hoàn toàn tình thế. Ưu tiên của Bồ Đào Nha lúc này là bảo toàn lợi thế, và Jesus không còn cho rằng cần thiết phải đưa Ronaldo vào sân.

Trong khoảng 30 phút tiếp theo, đội trưởng Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục khởi động bên ngoài đường biên nhưng cuối cùng không được sử dụng. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo tức giận rời sân.

Ronaldo vắng mặt trong buổi tập

Khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn vào ngày hôm sau khi Ronaldo không tham gia buổi tập chung của đội tuyển. Anh tách khỏi các đồng đội và trở về khách sạn. Anh thay vào đó thực hiện chương trình tập luyện cá nhân trong phòng gym.

Phát biểu của Jesus khiến Ronaldo tức giận

Bước ngoặt thực sự xuất hiện trong các cuộc họp báo gần đây của Jorge Jesus. Marca cho biết, Ronaldo đã theo dõi những phát biểu của HLV và không bị thuyết phục bởi lời giải thích về việc anh không được tung vào sân trong trận gặp Na Uy.

Jesus cho rằng phản ứng của Ronaldo chỉ là “khoảnh khắc thất vọng kéo dài 10, 15 hoặc 20 giây”, ám chỉ thái độ của tiền đạo này sau khi không được sử dụng.

Thay vì trở lại tập luyện cùng toàn đội, Ronaldo quyết định rời khỏi nơi đóng quân. Anh được cho là sẽ sử dụng chuyên cơ riêng để trở về Madrid và dự kiến hạ cánh xuống thủ đô Tây Ban Nha vào tối thứ Tư.

Mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus hoàn toàn đổ vỡ

Đây có phải trận đấu cuối cùng của Ronaldo cho Bồ Đào Nha?

Hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định Ronaldo đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc chia tay đội tuyển quốc gia. Những diễn biến trên mới xảy ra, trong khi bản thân cầu thủ này chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.

Tuy nhiên, việc Ronaldo rời trại tập trung giữa lúc xảy ra mâu thuẫn với Jesus đã mở ra khả năng đây có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của anh.

Ronaldo hiện có 146 bàn thắng sau 234 trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất và có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển.