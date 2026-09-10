Nóng nhất thể thao tối 10/9: Nguyễn Hải Đăng vào tứ kết giải cầu lông quốc tế Việt Nam Open

Nguyễn Hải Đăng vào tứ kết giải cầu lông quốc tế Việt Nam Open 2026

Trên bảng xếp hạng thế giới, Hải Đăng kém tay vợt người Ấn Độ tới 24 bậc. Cụ thể, tay vợt Việt Nam chỉ đứng hạng 79, trong khi đối thủ hạng 55. Thời gian qua, phong độ của Hải Đăng cũng không quá cao khi thường xuyên bị loại sớm ở các giải quốc tế.

Với lợi thế chiều cao, Mannepalli cố gắng tận dụng những cú đập mạnh để dồn ép. Hải Đăng có phần lúng tung và để thua một số điểm đầu ván 1. Tay vợt Việt Nam dần bắt bài thành công đối thủ và có được phương án phòng thủ tốt. Với một series 6 điểm liên tiếp, Hải Đăng thắng ngược 21-14 trong set đầu.

Sang ván 2. Mannepalli cũng cố gắng thay đổi lối chơi nhưng không phát huy hiệu quả. Thậm chí anh có nhiều lần tự đưa cầu ra ngoài ở những tình huống đơn giản. Hải Đăng thi đấu tỉnh táo, làm chủ tình hình rồi thắng tiếp 21-13, kết thúc trận đấu với tỉ số 2-0 sau 44 phút thi đấu. Kết quả này giúp anh đoạt vé vào tứ kết của Vietnam Open năm thứ 2 liên tiếp

Võ sỹ MMA Việt Nam được thưởng nửa tỷ đồng cho HCV ASIAD

Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) công bố mức thưởng cho thành tích huy chương khi VĐV Việt Nam giành được tại môn MMA của ASIAD 20. Theo đó một HCV sẽ kèm tiền thưởng 500 triệu đồng còn HCB là 200 triệu đồng, trong khi HCĐ là 100 triệu đồng. Tuyển MMA Việt Nam có 2 suất dự ASIAD gồm Quàng Văn Minh và Lò Thị Phung.

Alcaraz hẹn đòi nợ Shelton sau thất bại ở US Open

Carlos Alcaraz đã trở thành cựu vương US Open sau khi để thua Ben Shelton trong trận tứ kết kinh điển kéo dài 5 set. Carlitos vẫn nở nụ cười sau trận đấu dù phải dừng bước, đồng thời xác nhận những kế hoạch tiếp theo sau khi hành trình tại Grand Slam trên đất Mỹ của anh khép lại.

Alcaraz sẽ sớm gặp lại Shelton ngay trong tháng này

Giải đấu tiếp theo của Alcaraz đã được xác nhận và anh sẽ một lần nữa đối đầu với Shelton. Tay vợt người Tây Ban Nha đã đăng ký thi đấu cho Đội châu Âu tại Laver Cup năm nay, diễn ra ở nhà thi đấu The O2 Arena, London (Anh) từ ngày 25 đến 27/9.

Alcaraz sẽ sát cánh cùng Rafael Jodar, Alexander Zverev, Jakub Mensik, Casper Ruud và Flavio Cobolli. Đối thủ của họ là Đội Thế giới gồm Alex De Minaur, Shelton, Taylor Fritz, Learner Tien, Alexander Bublik và Tommy Paul.

US Open được kêu gọi đổi luật

Cựu tay vợt số 1 Vương quốc Anh Greg Rusedski kêu gọi US Open thực hiện một thay đổi quan trọng sau khi trận đấu kéo dài 5 set giữa Ben Shelton và Carlos Alcaraz gây tranh cãi. Cuộc so tài hấp dẫn kết thúc lúc 3 giờ 33 sáng theo giờ New York (Mỹ), qua đó thiết lập kỷ lục mới về thời điểm kết thúc muộn nhất trong lịch sử US Open.

Trong podcast Off Court With Greg Rusedski, Rusedski nói: “Phải có một giải pháp nào đó. Tôi nghĩ một lựa chọn khác là tổ chức các trận tứ kết, một trận trên sân Louis Armstrong, một trận trên sân Arthur Ashe, và bắt đầu chúng vào đúng khung giờ 7 giờ hoặc 7 giờ 30 tối, đặc biệt là ở nội dung đơn nam. Sau đó bạn tìm cách sắp xếp, hoặc tổ chức một trận nam và một trận nữ trong ngày, rồi luân phiên theo cách đó để tìm ra giải pháp”.

Jake Paul giải cứu Michael Page

Jake Paul đang hy vọng Michael “Venom” Page sẽ trở thành một trong những bản hợp đồng lớn đầu tiên của MVP, sau khi võ sĩ người Anh bị UFC quyết định không gia hạn hợp đồng. MVP, công ty quảng bá của Jake Paul, gần đây đã hoàn tất thương vụ sáp nhập mang tính bước ngoặt với PFL, tổ chức MMA được đánh giá là số 2 thế giới.

Tuy nhiên, Paul không phải người duy nhất muốn có chữ ký của Page. BKFC, tổ chức quyền Anh tay trần từng hợp tác với Page trong trận đấu với Mike Perry vào năm 2022, cũng đã bày tỏ sự quan tâm.

Page giành chiến thắng thứ tư liên tiếp tại UFC vào cuối tuần qua ở Paris (Pháp). Võ sĩ người Anh đánh bại Nursulton Ruziboev của Uzbekistan bằng tính điểm đồng thuận trong một màn trình diễn ít đòn, khiến các khán giả có mặt tại nhà thi đấu la ó.

Verstappen tiết lộ khát khao lớn nhất sau khi rời F1

Khi được BBC hỏi còn điều gì muốn thực hiện trong danh sách những mục tiêu cần chinh phục, Max Verstappen trả lời: “Tất cả các cuộc đua sức bền. Cuối cùng, tất nhiên là cả Hypercar [Giải vô địch sức bền thế giới]. Tôi không muốn vội vàng. Tôi muốn thực hiện điều đó trong một môi trường phù hợp. Theo những điều kiện của tôi. Và phải có tính cạnh tranh”.

Verstappen từ lâu đã thể hiện sự yêu thích đối với các cuộc đua sức bền và thường xuyên tham gia những sự kiện đua xe ảo trên hệ thống mô phỏng của mình. Đầu năm nay, anh cũng đã bước chân vào thế giới đua sức bền khi tham dự cuộc đua 24 Hours of Nurburgring, sau khi có nhiều lần chạy thử tại Nordschleife (Đức) để chuẩn bị cho sự kiện này.