Trực tiếp bóng đá Malaysia - Singapore: Đại chiến cho tấm vé vào chung kết (FIFA ASEAN Cup)

19h30, 1/10 | Si Jalak Harupat Stadium Malaysia 0 - 0 Singapore (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Malaysia vs Singapore Singapore Điểm Syihan Quentin Cheng Cools Brad Tapp Corbin-Ong Laine Hidalgo Wilkin Arif Faisal Bergson Điểm Mahbud R.Stewart Harun Mahler Abdullah Nakamura Zulkifli Ui Yong Song H.Stewart Shahiran Fandi Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Malaysia Malaysia Singapore Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Syihan, Quentin Cheng, Cools, Brad Tapp, Corbin-Ong, Laine, Hidalgo, Wilkin, Arif, Faisal, Bergson Mahbud, R.Stewart, Harun, Mahler, Abdullah, Nakamura, Zulkifli, Ui Yong Song, H.Stewart, Shahiran, Fandi

Malaysia có lợi thế sau trận hòa Indonesia

Malaysia đã có kết quả thuận lợi khi cầm hòa Indonesia 0-0 ở lượt trận trước. Trận hòa này giúp Malaysia tiếp tục có vị trí tốt trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A, khi họ bước vào lượt trận cuối với 4 điểm.

Chiến thắng trước Singapore sẽ giúp Malaysia có cơ hội lớn để hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với một đối thủ cũng đang rất cần 3 điểm.

Singapore buộc phải thắng

Singapore hiện có 3 điểm và chỉ kém Malaysia cùng Indonesia đúng 1 điểm. Vì vậy, một chiến thắng trước Malaysia sẽ giúp đội bóng này vượt qua đối thủ trong cuộc đua giành vị trí trong nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, khả năng Singapore giành quyền vào chung kết còn phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh diễn ra cùng giờ.

Trong bối cảnh đó, Singapore nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với tâm thế chủ động hơn. Họ không có nhiều lý do để lựa chọn cách chơi quá thận trọng nếu muốn duy trì cơ hội đi tiếp.

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