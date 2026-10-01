Trực tiếp bóng đá Malaysia - Singapore: Đại chiến cho tấm vé vào chung kết (FIFA ASEAN Cup)
(19h30, 1/10, Vòng bảng) Malaysia có lợi thế sau trận hòa Indonesia, nhưng Singapore cũng buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.
19h30, 1/10 | Si Jalak Harupat Stadium
Điểm
Syihan
Quentin Cheng
Cools
Brad Tapp
Corbin-Ong
Laine
Hidalgo
Wilkin
Arif
Faisal
Bergson
Điểm
Mahbud
R.Stewart
Harun
Mahler
Abdullah
Nakamura
Zulkifli
Ui Yong Song
H.Stewart
Shahiran
Fandi
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Malaysia có lợi thế sau trận hòa Indonesia
Malaysia đã có kết quả thuận lợi khi cầm hòa Indonesia 0-0 ở lượt trận trước. Trận hòa này giúp Malaysia tiếp tục có vị trí tốt trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A, khi họ bước vào lượt trận cuối với 4 điểm.
Chiến thắng trước Singapore sẽ giúp Malaysia có cơ hội lớn để hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với một đối thủ cũng đang rất cần 3 điểm.
Singapore buộc phải thắng
Singapore hiện có 3 điểm và chỉ kém Malaysia cùng Indonesia đúng 1 điểm. Vì vậy, một chiến thắng trước Malaysia sẽ giúp đội bóng này vượt qua đối thủ trong cuộc đua giành vị trí trong nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, khả năng Singapore giành quyền vào chung kết còn phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh diễn ra cùng giờ.
Trong bối cảnh đó, Singapore nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với tâm thế chủ động hơn. Họ không có nhiều lý do để lựa chọn cách chơi quá thận trọng nếu muốn duy trì cơ hội đi tiếp.
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(Bảng A) Indonesia được chơi trên sân nhà nhưng đã lâm vào thế bất lợi vì thẻ đỏ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/10/2026 12:20 PM (GMT+7)