Trực tiếp bóng đá Indonesia - Bangladesh: Chờ cơn mưa bàn thắng (FIFA ASEAN Cup)
(19h30, 1/10, bảng A) ĐT Indonesia được đánh giá cao hơn Bangladesh. Thậm chí, đội chủ nhà hoàn toàn có thể hướng đến một cơn mưa bàn thắng.
19h30, 1/10 | Gelora Bung Karno Madya Stadium
Điểm
Paes
Verdonk
Diks
Baggott
Hubner
Tjoe-A-On
Lee Baker
Pelupessy
Jenner
Romeny
James
Điểm
Srabon
Choudhury
Tariq Kazi
Zayyan Ahmed
Saad Uddin
Sohel Rana
Shamit Shome
Fahamedul Islam
Shakil Topu
Ali Wahid
Rakib Hossain
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Lịch sử đối đầu cân bằng
Lịch sử đối đầu đem đến cảm giác ngang cơ của Bangladesh trước Indonesia khi mỗi đội có 1 trận thắng và hòa 1 trận trong 3 lần giáp mặt. Tuy vậy, Indonesia bây giờ đã khác. Đội bóng xứ Vạn đảo được mệnh danh là “tuyển Hà Lan của Đông Nam Á” và đã lột xác hoàn toàn.
Indonesia được đánh giá trên cơ so với Bangladesh
Việc FIFA gấp gáp tìm kiếm đối thủ để “lấp vào khoảng trống” sau khi một số đội có tiếng hơn rút lui khiến cho bảng A tỏ ra chênh lệch về trình độ. Có thể thấy, “kẻ đóng thế” Bangladesh không mạnh. Hai thất bại trước Malaysia và Singapore với 4 bàn thua và không ghi nổi 1 bàn danh dự ít nhiều là minh chứng cho điều đó.
Cần biết rằng trên bảng xếp hạng của FIFA, đội bóng này đứng thứ 182/211 đội, nghĩa là nằm ở nhóm kém phát triển nhất của bóng đá thế giới. Khoảng cách 65 bậc giữa Bangladesh và Indonesia (hạng 117 thế giới) cho thấy sự chênh lệch về trình độ giữa 2 đội trong cuộc chạm trán này.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/10/2026 12:20 PM (GMT+7)