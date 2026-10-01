Trực tiếp bóng đá Indonesia - Bangladesh: Chờ cơn mưa bàn thắng (FIFA ASEAN Cup)

19h30, 1/10 | Gelora Bung Karno Madya Stadium Indonesia 0 - 0 Bangladesh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Indonesia vs Bangladesh Bangladesh Điểm Paes Verdonk Diks Baggott Hubner Tjoe-A-On Lee Baker Pelupessy Jenner Romeny James Điểm Srabon Choudhury Tariq Kazi Zayyan Ahmed Saad Uddin Sohel Rana Shamit Shome Fahamedul Islam Shakil Topu Ali Wahid Rakib Hossain Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Indonesia Indonesia Bangladesh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Tjoe-A-On, Lee Baker, Pelupessy, Jenner, Romeny, James Srabon, Choudhury, Tariq Kazi, Zayyan Ahmed, Saad Uddin, Sohel Rana, Shamit Shome, Fahamedul Islam, Shakil Topu, Ali Wahid, Rakib Hossain

Lịch sử đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu đem đến cảm giác ngang cơ của Bangladesh trước Indonesia khi mỗi đội có 1 trận thắng và hòa 1 trận trong 3 lần giáp mặt. Tuy vậy, Indonesia bây giờ đã khác. Đội bóng xứ Vạn đảo được mệnh danh là “tuyển Hà Lan của Đông Nam Á” và đã lột xác hoàn toàn.

Indonesia được đánh giá trên cơ so với Bangladesh

Việc FIFA gấp gáp tìm kiếm đối thủ để “lấp vào khoảng trống” sau khi một số đội có tiếng hơn rút lui khiến cho bảng A tỏ ra chênh lệch về trình độ. Có thể thấy, “kẻ đóng thế” Bangladesh không mạnh. Hai thất bại trước Malaysia và Singapore với 4 bàn thua và không ghi nổi 1 bàn danh dự ít nhiều là minh chứng cho điều đó.

Cần biết rằng trên bảng xếp hạng của FIFA, đội bóng này đứng thứ 182/211 đội, nghĩa là nằm ở nhóm kém phát triển nhất của bóng đá thế giới. Khoảng cách 65 bậc giữa Bangladesh và Indonesia (hạng 117 thế giới) cho thấy sự chênh lệch về trình độ giữa 2 đội trong cuộc chạm trán này.

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