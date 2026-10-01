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FIFA ASEAN CUP 2026

Trực tiếp bóng đá Indonesia - Bangladesh: Chờ cơn mưa bàn thắng (FIFA ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Indonesia FIFA ASEAN Cup 2026

(19h30, 1/10, bảng A) ĐT Indonesia được đánh giá cao hơn Bangladesh. Thậm chí, đội chủ nhà hoàn toàn có thể hướng đến một cơn mưa bàn thắng.

     

19h30, 1/10 | Gelora Bung Karno Madya Stadium

Indonesia
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Bangladesh: Chờ cơn mưa bàn thắng (FIFA ASEAN Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Bangladesh: Chờ cơn mưa bàn thắng (FIFA ASEAN Cup) - 1
Bangladesh
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Bangladesh: Chờ cơn mưa bàn thắng (FIFA ASEAN Cup) - 1
Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Tjoe-A-On, Lee Baker, Pelupessy, Jenner, Romeny, James
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Bangladesh: Chờ cơn mưa bàn thắng (FIFA ASEAN Cup) - 1
Srabon, Choudhury, Tariq Kazi, Zayyan Ahmed, Saad Uddin, Sohel Rana, Shamit Shome, Fahamedul Islam, Shakil Topu, Ali Wahid, Rakib Hossain

Lịch sử đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu đem đến cảm giác ngang cơ của Bangladesh trước Indonesia khi mỗi đội có 1 trận thắng và hòa 1 trận trong 3 lần giáp mặt. Tuy vậy, Indonesia bây giờ đã khác. Đội bóng xứ Vạn đảo được mệnh danh là “tuyển Hà Lan của Đông Nam Á” và đã lột xác hoàn toàn.

Indonesia được đánh giá trên cơ so với Bangladesh

Việc FIFA gấp gáp tìm kiếm đối thủ để “lấp vào khoảng trống” sau khi một số đội có tiếng hơn rút lui khiến cho bảng A tỏ ra chênh lệch về trình độ. Có thể thấy, “kẻ đóng thế” Bangladesh không mạnh. Hai thất bại trước Malaysia và Singapore với 4 bàn thua và không ghi nổi 1 bàn danh dự ít nhiều là minh chứng cho điều đó.

Cần biết rằng trên bảng xếp hạng của FIFA, đội bóng này đứng thứ 182/211 đội, nghĩa là nằm ở nhóm kém phát triển nhất của bóng đá thế giới. Khoảng cách 65 bậc giữa Bangladesh và Indonesia (hạng 117 thế giới) cho thấy sự chênh lệch về trình độ giữa 2 đội trong cuộc chạm trán này.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/10/2026 12:20 PM (GMT+7)
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