Mỹ nhân vô địch Olympic, nhưng "trắng tay" ở ASIAD vì cú bắn 0 điểm lạ lùng

Bia mục tiêu đã mở, thời gian đang đếm ngược, nhưng nòng súng của nhà đương kim vô địch Olympic vẫn hoàn toàn bất động. Khoảnh khắc "đóng băng" kỳ lạ kéo dài đúng 3 giây đã tạo nên một cú sốc tại Á vận hội 2026, biến một thiên tài bắn súng thành kẻ trắng tay theo kịch bản không ai có thể ngờ tới.

3 giây định mệnh khiến Yang Jiin từ ứng viên HCV thành người đứng ngoài chung kết cá nhân

Vị thế của nhà vô địch Olympic

Trước khi thảm họa xảy ra tại trường bắn Nagoya hôm 28/9, vị thế của Yang Jiin tại nội dung 25m súng ngắn nữ là không thể lung lay. Mỹ nhân người Hàn Quốc, người vừa bước lên đỉnh cao thế giới tại Olympic Paris, đã càn quét vòng loại với 27 lần găm đạn thẳng vào hồng tâm tuyệt đối.

Phong độ cao của cô không chỉ hứa hẹn một tấm HCV cá nhân, mà còn kéo đội tuyển Hàn Quốc chạm một tay vào vị trí cao nhất trên bục vinh quang đồng đội. Mọi kịch bản hoàn hảo nhất đều đã được viết sẵn cho cô. Thế nhưng, thể thao đỉnh cao luôn giấu sẵn những bước ngoặt đầy bất ngờ.

Khoảnh khắc "đóng băng" kỳ lạ và điểm 0 lạnh lùng

Cơn ác mộng ập đến ở phần thi tốc xạ (Rapid Fire), nơi ranh giới giữa vinh quang và vực thẳm chỉ được định đoạt trong vòng vỏn vẹn 3 giây ngắn ngủi cho mỗi phát bắn.

Đến lượt bắn thứ 21, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Khi chiếc đèn tín hiệu bật sáng, áp lực vô hình nào đó đã siết chặt lấy thực tại. Ba giây trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng Yang Jiin đã không thể bóp cò. Viên đạn định mệnh vẫn nằm im lìm trong hộp khóa nòng, từ chối rời đi.

Một điểm 0 tròn trĩnh và lạnh lùng xuất hiện trên bảng điện tử trước sự bàng hoàng, ngơ ngác của toàn bộ khán đài lẫn ban huấn luyện. Không một ai hiểu chuyện gì đã xảy ra trong tâm trí của nữ vương Olympic vào 3 giây định mệnh đó. Là do áp lực tâm lý cực đại làm tê liệt ngón tay, hay một lỗi kỹ thuật hiếm hoi của vũ khí?

Cái giá tàn khốc và những giọt nước mắt muộn màng

Cái giá phải trả cho cú bắn 0 điểm lạ lùng này nhanh chóng ập đến:

- Bi kịch cá nhân: Từ vị trí số một tuyệt đối, Yang Ji-in bị hất văng xuống vị trí thứ 17, chính thức trở thành khán giả của trận chung kết cá nhân trong sự bất lực.

- Nỗi đau đồng đội: Điểm 0 chí mạng ấy đã thổi bay vị thế dẫn đầu của Hàn Quốc. Dù đồng đội Bong Seo Rin đã nỗ lực sắm vai "người hùng" ở loạt bắn cuối để kéo đội nhà lên vị trí thứ 2, tổng điểm 1.735 là không đủ để lật đổ Trung Quốc (1.743 điểm). Khoảng cách 8 điểm này vừa vặn bằng đúng giá trị của một viên đạn được bắn ra bình thường.

Bước ra khỏi bục bắn, mỹ nhân súng ngắn của Hàn Quốc hoàn toàn sụp đổ. Cô bật khóc nức nở, gửi lời xin lỗi muộn màng đến các đồng đội trong sự nghẹn ngào: "Tôi thực sự xin lỗi các đồng đội... những người đã cùng tôi đổ mồ hôi cho giải đấu này". Phát đạn "không bao giờ được bắn" của Yang Jiin sẽ còn được nhắc lại như một bài học lớn với các xạ thủ.