Thái Lan duy trì đẳng cấp, Việt Nam - Indonesia tụt lại ở môn điền kinh tại ASIAD

Từ 13 HCV của Thái Lan, 12 HCV của Việt Nam và 9 HCV của Indonesia tại SEA Games 2025, điền kinh Đông Nam Á bước vào ASIAD 2026 với một thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều. Thái Lan vẫn có những nhà vô địch châu lục, trong khi Việt Nam chỉ giành 1 HCĐ và Indonesia trắng tay.

Giành 34 huy chương SEA Games (12 HCV, 12 HCB, 10 HCĐ) nhưng ở ASIAD, Việt Nam chỉ có 1 HCĐ

Điền kinh ASIAD 2026 khép lại ngày 29/9 tại Nagoya sau 7 ngày tranh tài với 50 bộ huy chương, quy tụ 777 VĐV đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nếu SEA Games là cuộc chơi quen thuộc của các cường quốc Đông Nam Á, ASIAD lập tức kéo những đội tuyển này vào một sân chơi hoàn toàn khác, nơi Trung Quốc, Nhật Bản, Bahrain, Ấn Độ, Uzbekistan hay Qatar sở hữu lực lượng rất mạnh. Sự khác biệt ấy thể hiện rõ nhất trên bảng huy chương.

Từ 12 HCV xuống chỉ còn 1 HCĐ

Tại SEA Games 2025, Thái Lan đứng đầu môn điền kinh với 13 HCV, 13 HCB và 4 HCĐ, Việt Nam xếp thứ hai với 12 HCV, 12 HCB và 10 HCĐ, còn Indonesia đứng thứ ba với 9 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ.

Chỉ 1 năm sau, bức tranh tại ASIAD thay đổi hoàn toàn. Trung Quốc dẫn đầu với 17 HCV, Nhật Bản có 10 HCV và Bahrain giành 9 HCV. Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thành tích tốt nhất với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, đứng thứ tư toàn môn. Việt Nam chỉ có 1 HCĐ, trong khi Indonesia không giành huy chương nào.

Đây là sự chênh lệch đủ lớn để cho thấy một thực tế: Thống trị SEA Games chưa đồng nghĩa với khả năng tranh HCV ASIAD.

Thái Lan có Puripol, Việt Nam và Indonesia thiếu một "cầu nối"

Thái Lan là trường hợp đặc biệt nhất. Tại SEA Games 2025, Puripol Boonson giành HCV cả 100m lẫn 200m, đồng thời cùng đội tiếp sức 4x100m lập kỷ lục Đại hội. Riêng ở 200m, anh chạy 20 giây 07 để phá kỷ lục SEA Games.

Puripol giành 2 HCV danh giá cho Thái Lan ở cự ly 100m và 200m

Đến ASIAD 2026, Puripol tiếp tục đứng trên bục cao nhất ở cả hai cự ly. Anh chạy 9 giây 90 ở 100m và 19 giây 88 ở 200m, biến cú đúp SEA Games - ASIAD thành dấu ấn nổi bật nhất của điền kinh Thái Lan. Reuters xác nhận thành tích 19 giây 88 cũng là kỷ lục châu Á.

Joshua Atkinson cũng đi theo con đường tương tự. Sau khi vô địch 400m SEA Games với 45 giây 13, anh tiếp tục giành HCV ASIAD với 44 giây 90.

Đây chính là điểm khác biệt của Thái Lan khi họ sở hữu những cá nhân có thể mang sức mạnh từ sân chơi khu vực lên thẳng cấp độ châu lục.

Trong khi đó, Việt Nam và Indonesia chưa có đủ những "cầu nối" như vậy. Việt Nam từng giành tới 12 HCV tại SEA Games nhưng tại Nagoya chỉ có một tấm HCĐ, thuộc về đội 4x400m tiếp sức hỗn hợp với Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc, đạt 3 phút 14 giây 54.

Tấm HCĐ này là điểm sáng đáng ghi nhận, nhưng đồng thời phản ánh khoảng cách rất lớn, từ vị thế một trong những đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á, Việt Nam chỉ còn một lần bước lên bục huy chương khi đối đầu với toàn bộ châu Á.

Joshua Atkinson mang về tấm HCV 400m nam sau 75 năm chờ đợi của người Thái Lan tại ASIAD

Indonesia còn nhận cú sốc lớn hơn

Indonesia bước vào ASIAD với vị thế không hề nhỏ. Họ từng giành 9 HCV tại SEA Games 2025, trong đó có những chiến thắng ở marathon, đi bộ, ném lao và các nội dung chạy.

Robi Syianturi từng vô địch marathon SEA Games, trong khi Lalu Muhammad Zohri giành HCB 100m và đội Indonesia có HCĐ 4x100m nam.

Nhưng ở Nagoya, Indonesia không có tên trên bảng huy chương điền kinh.

Khoảng cách càng rõ khi nhìn vào chuẩn thành tích của ASIAD. HCV 10.000m nam thuộc về Birhanu Balew của Bahrain với 28 phút 27 giây 51; marathon nam chứng kiến Ichitaka Yamashita của Nhật Bản vô địch với 2 giờ 10 phút 49 giây. Những cột mốc ấy cho thấy nhóm đầu châu Á đang ở một mặt bằng rất khác.

SEA Games là nơi thống trị, ASIAD mới là phép đo thực sự

Điền kinh ASIAD 2026 vì thế mang đến hai câu chuyện trái ngược. Thái Lan vẫn là thế lực số một Đông Nam Á, không phải vì họ có số HCV quá lớn tại ASIAD, mà bởi họ sở hữu những VĐV đủ sức chuyển hóa thành công từ sân chơi khu vực lên châu lục. Puripol Boonson và Joshua Atkinson là những minh chứng rõ nhất.

Với Việt Nam, nhiệm vụ sau ASIAD không đơn giản là tiếp tục bảo vệ vị trí trong nhóm đầu SEA Games. Quan trọng hơn là tạo ra những VĐV đủ sức cạnh tranh với nhóm đầu châu Á ngay trong từng nội dung.