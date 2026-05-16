Chung kết tennis đỉnh cao Rome Open: Mỹ nhân săn hat-trick, Gauff run rẩy vì khắc tinh

Chung kết đơn nữ Rome Open 2026 (22h, 16/5) là sự kiện WTA 1000 trước thềm Roland Garros, đây giống như màn “thẩm định quyền lực” giữa hai thế hệ, Coco Gauff, ngôi sao của quần vợt Mỹ, và Elina Svitolina, cựu "Nữ hoàng Rome" đang hồi sinh mạnh mẽ.

Một người muốn hoàn tất câu chuyện dang dở tại Rome. Người còn lại muốn chứng minh mình chưa bao giờ rời khỏi cuộc đua đỉnh cao.

Gauff (bên trái) hơn về thứ hạng nhưng trong trận chung kết sắp tới, Svitolina (bên phải) là đối thủ rất khó chịu

Rome là miền đất hứa của Svitolina

Foro Italico từ lâu đã là “thánh địa” của Svitolina. Tay vợt Ukraine từng vô địch Rome hai năm liên tiếp 2017 và 2018, nhiều lần tiến sâu và luôn chơi thứ tennis cực kỳ khó chịu trên sân đất nện.

Ở tuổi 31, Svitolina không còn là mẫu tay vợt bùng nổ về tốc độ hay sức mạnh. Nhưng đổi lại, cô sở hữu kinh nghiệm trận mạc, khả năng phòng ngự lì lợm và tư duy chiến thuật thuộc hàng hay nhất WTA hiện tại.

Chiến thắng trước Iga Swiatek tại bán kết là minh chứng rõ ràng nhất. Trong trận đấu mà Swiatek từng có thời điểm lấy lại thế trận, Svitolina vẫn giữ được sự lạnh lùng để bẻ game quyết định rồi khép lại trận đấu đầy bản lĩnh.

Sau trận, tay vợt Ukraine tiết lộ cô sẽ xem lại những lần gặp Gauff để tìm ra phương án chiến thuật tối ưu cho chung kết. Một chi tiết cho thấy Svitolina bước vào trận đấu này với sự chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc.

Gauff và hành trình sửa chữa “vết thương Rome”

Với Gauff, Rome lại là câu chuyện của tiếc nuối.

Cô từng hai lần vào bán kết, rồi thất bại ở trận chung kết năm ngoái trước Jasmine Paolini. Giải đấu này vì thế trở thành “món nợ” lớn trong hành trình phát triển của tay vợt Mỹ.

Tuy nhiên, phiên bản Gauff năm 2026 đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt.

Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở cú giao bóng. Chính Gauff thừa nhận đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cú serve của mình ổn định thực sự. Khi giao bóng không còn là điểm yếu, khả năng phòng ngự phản công vốn đã đáng sợ của nhà vô địch Roland Garros càng trở nên nguy hiểm hơn.

Chiến thắng áp đảo trước Sorana Cirstea ở bán kết cho thấy Gauff đang đạt trạng thái phong độ rất cao trước mùa đất nện quan trọng nhất năm.

“Khắc tinh” mang tên Svitolina

Dù Gauff được đánh giá nhỉnh hơn về tuổi trẻ và sức mạnh, thống kê đối đầu lại đang nghiêng về phía Svitolina.

Tay vợt Ukraine dẫn 3-2 sau 5 lần gặp nhau và đặc biệt đã đánh bại Gauff hai lần chỉ riêng trong năm 2026, tại Australian Open và Dubai.

Điểm đáng chú ý là cả hai thất bại ấy đều khiến Gauff rơi vào trạng thái mất kiểm soát chiến thuật. Svitolina kéo cô vào các loạt bóng bền, buộc tay vợt Mỹ phải đánh thêm một nhịp rồi tung đòn phản công chính xác.

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia tin rằng Svitolina là đối thủ “khó chịu bậc nhất” với Gauff hiện tại.

Svitolina (bên phải) có thể lần thứ 3 giành niềm vui trọn vẹn ở Rome Open

Chung kết của hai thế giới đối lập

Trận đấu này hấp dẫn bởi sự đối lập rất rõ ràng về phong cách.

Gauff đại diện cho sức trẻ, tốc độ, và khả năng tạo áp lực liên tục.

Svitolina là hình mẫu của sự thực dụng, bền bỉ và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Nếu Gauff thắng, cô sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ tới Roland Garros rằng mình đã sẵn sàng bảo vệ ngai vàng.

Nhưng nếu Svitolina lên ngôi, Rome 2026 có thể trở thành một trong những màn hồi sinh đáng nhớ nhất WTA nhiều năm qua, nơi một cựu binh từng bị nghi ngờ đã trở lại để thách thức cả thế hệ mới.

Svitolina nhỉnh hơn nhờ “ADN Rome”

Nếu nhìn vào danh tiếng hay thứ hạng, Coco Gauff có thể được xem là lựa chọn an toàn hơn. Cô trẻ hơn, sung mãn hơn và đang cải thiện đáng kể ở khâu giao bóng, yếu tố từng là điểm nghẽn lớn nhất trong sự nghiệp.

Nhưng Rome chưa bao giờ là giải đấu của riêng sức trẻ.

Elina Svitolina bước vào chung kết với sự tự tin cực lớn sau khi đánh bại Iga Swiatek, đồng thời sở hữu thứ “DNA Rome” mà rất ít tay vợt hiện tại có được. Hai chức vô địch trong quá khứ giúp cô hiểu cách kiểm soát áp lực tại Foro Italico tốt hơn rất nhiều.

Nếu Gauff không thể áp đảo bằng giao bóng và tốc độ ngay từ đầu, trận đấu rất dễ bị kéo vào những loạt bóng bền, nơi Svitolina đặc biệt nguy hiểm.

Dự đoán kết quả: Svitolina thắng 2-1, lập cú hat-trick vô địch Rome Open.