Dự đoán tỷ số MU – Nottingham Forest: Đi tìm kỷ lục (Ngoại hạng Anh)

MU đã gần như chắc chắn đoạt vị trí thứ 3 của mùa này và họ có dịp ăn mừng vị trí đó với trận đấu trên sân nhà. Mặc dù bị cầm hòa bởi Sunderland ở vòng trước, nhưng đó là một MU đã không còn động lực thi đấu sau khi chắc chắn cầm vé dự Champions League mùa sau sau khi thắng Liverpool.

MU đã xong nhiệm vụ, nhưng Fernandes vẫn còn kỷ lục để phá

Michael Carrick đã được trao vị trí HLV trưởng chính thức và ông sẽ có điều kiện mừng sự kiện này với một trận đấu trước các khán giả nhà. Dù vậy đa số các cầu thủ chủ lực của MU đã sẵn sàng cho chuyến lên tuyển tập trung cho World Cup, nên Carrick sẽ ít nhiều phải xáo trộn đội hình và để các dự bị lẫn cầu thủ trẻ vào thi đấu.

Nottingham Forest trong khi đó đã chắc chắn trụ hạng, họ có 8 vòng liên tiếp bất bại để bảo đảm cho tấm vé ở lại hạng đấu cao nhất nước Anh mùa sau. Tuy nhiên đội bóng quê hương của Robin Hood sẽ không có cơ hội tranh danh hiệu sau khi đã bị loại ở bán kết Europa League bởi Aston Villa.

Nếu có động lực cá nhân nào vẫn còn cho các cầu thủ, bên phía MU đó là cơ hội phá kỷ lục kiến tạo của Bruno Fernandes. Anh vẫn đang dừng ở con số 19 và cần 2 kiến tạo nữa để vượt qua Thierry Henry lẫn Kevin De Bruyne, và để đạt được điều đó khả năng cao Carrick sẽ để các tiền đạo chủ lực đá từ đầu rồi rút họ ra sớm.

Mùa giải thực tế đã xong với Nottingham Forest, họ cũng chẳng có trận chung kết Europa League để hướng tới

Nottingham đang mất tới gần 10 cầu thủ vì chấn thương, bao gồm hộ công chủ lực Morgan Gibbs-White, nên HLV Vitor Pereira thực sự không có nhiều lựa chọn. Đội khách cũng sẽ có không ít cầu thủ dự World Cup nên không nhiều người có lý do để chơi quá mạo hiểm.

Với thiệt hại do chấn thương khá nhiều, Nottingham Forest dự kiến sẽ tung ra đội hình không đủ mạnh để đe dọa MU. Đây là một trận đấu không nhiều ý nghĩa, nên nếu các đồng đội vẫn còn sự quyết tâm để giúp Bruno Fernandes có kỷ lục, MU sẽ thắng.

Đội hình dự kiến:

MU: Lammens, Dorgu, Maguire, Heaven, Dalot, Casemiro, Mainoo, Cunha, Fernandes, Mbeumo, Zirkzee.

Nottingham Forest: Sels, Williams, Morato, Milenkovic, Jair, Dominguez, Anderson, Hutchinson, McAtee, Jesus, Wood.

Dự đoán: MU thắng 2-0.