Kết quả bóng chuyền VTV Bình Điền Long An - Jiangsu: Ngang ngửa 2 set đầu, khác biệt đẳng cấp

VTV Bình Điền Long An ra quân ở giải đấu do mình tổ chức với trận gặp Jiangsu (Trung Quốc). Đây là đối thủ khá mạnh với một số tuyển thủ Trung Quốc trong đội hình và họ đã cho thấy trình độ của mình trong trận đầu tiên.

Thanh Thúy chơi ấn tượng trong 2 set đầu tiên

Hai đội khởi đầu ngang ngửa ở 20 điểm đầu tiên và VTV Bình Điền Long An có sức mạnh trong các cú đập của Thanh Thúy và ngoại binh người Cuba Ortiz. Nhưng Jiangsu sau khi vượt lên dẫn 16-13 đã bắt đầu cho thấy sự bản lĩnh của họ, bất cứ khi nào chủ nhà rút ngắn còn 2 điểm là Jiangsu lại đưa cách biệt trở lại 3 điểm. Cách biệt này được nới lên 4 điểm và Jiangsu đã có chiến thắng 25-21 ở set 1.

Tuy nhiên set 2 chứng kiến VTV Bình Điền Long An bứt lên dẫn lần lượt 5 rồi 6 điểm chỉ trong chưa đến 10 điểm đầu. Họ thực hiện với độ chính xác cao các cú đập của Thanh Thúy, Trà My và Ortiz, cách biệt sau đó được kéo lên tận 7 và 8 điểm. Bất cứ nỗ lực rút ngắn của Jiangsu đều nhanh chóng bị chặn lại, và VTV Bình Điền Long An đoạt set 2 với tỷ số 25-17.

Nhưng set 3 đến lượt Jiangsu chơi áp đảo và đến giữa set đã tạo ra cách biệt điểm hàng chục, trước khi thắng set này với tỷ số 25-15. Sang set 4, Jiangsu ban đầu dẫn 2 điểm nhưng VTV Bình Điền Long An sau đó dẫn ngược. Diễn biến cân bằng tiếp tục đến khi tỷ số là 14-đều.

Các cầu thủ Jiangsu thể hiện ưu thế chiều cao của hàng chắn lẫn tỉnh táo trong xử lý ở 2 set cuối

Từ lúc này, ưu thế chiều cao của hàng chắn Jiangsu, kết hợp với nhiều cơ hội đánh bóng bị bỏ lỡ của đội chủ nhà, đã giúp các vị khách Trung Quốc bứt lên. Họ đã nâng cách biệt lên 4 điểm để dẫn 20-16, và những nỗ lực của VTV Bình Điền Long An không đủ để tránh khỏi thất bại 21-25 ở set này. Jiangsu có chiến thắng chung cuộc 3-1.