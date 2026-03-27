Vợ xinh của Mạc Hồng Quân cùng dàn chân dài so tài kịch tính tại giải pickleball

Giải Pickleball Icon Championship 2026 kết thúc vào ngày 21/3 vừa qua tại TP.HCM gây tiếng vang lớn trong cộng đồng thể thao. Đây được xem là giải pickleball quy tụ đông đảo bậc nhất những người đẹp nổi tiếng đang chơi pickleball trong nước.

Với gần 100 người đẹp gồm các hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên…tham gia tranh tài ở nội dung đôi nữ nghệ sĩ, giải đấu được ví von là màn so tài của các chân dài khi rất nhiều VĐV có chiều cao trên 1m7 nổi bật.

Một trong những cái tên gây chú ý bậc nhất tại giải là hoa hậu Dương Hồng Vy. Không chỉ đạt giải cao ở nhiều cuộc thi sắc đẹp, Hồng Vy còn là cái tên đình đám trong cộng đồng pickleball khi từng gây “sốt” với hình ảnh mặc đồ gym trên sân pickleball.

Đã có khoảng 8 tháng chơi pickleball và tham dự một số giải đấu, đáng tiếc Hồng Vy không tiến sâu ở giải đấu này khi chỉ có được một chiến thắng tại vòng bảng. Cô nàng chia sẻ bản thân rất tiếc nuối vì quá bận công việc nên chưa có sự chuẩn bị chu đáo cho giải đấu lần này nên chưa có cảm giác tốt.

Siêu mẫu Lê Hà thu hút ánh nhìn với chiều cao nổi bật, vóc dáng chuẩn và gương mặt xinh đẹp. Cô là một trong những mỹ nhân đã góp mặt ở nhiều giải đấu dành cho nghệ sĩ và cũng gặt hái không ít chức vô địch.

Mặc dù liên tục gây ấn tượng ở vòng bảng cũng như vòng knock-out để vào đến top 8, Lê Hà và đồng đội đã phải dừng bước tại tứ kết trước đôi Cao Quyên và siêu mẫu Lê Thu An.

Siêu mẫu Kỳ Hân là cái tên nhận được sự cổ vũ bậc nhất của khán giả. Bà xã của tiền đạo Mạc Hồng Quân với chiều cao 1m78 vượt trội nhận rất nhiều lời khen bởi tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, nhiệt quyết, tạo nên những diễn biến đầy kịch tính trong các trận đấu mà cô tham gia.

Đáng tiếc màn kết hợp giữa Kỳ Hân và Hoa Khôi UEF Hoài Phương đã không được như ý khi cả hai thua sát nút đầy nuối tiếc ở cả 3 trận vòng bảng lần lượt với các tỉ số 10-11, 9-11 và 9-11.

Hoa Khôi, người mẫu Hoài Phương đã có một năm gắn bó với pickleball. Trước đó, cô đã từng chơi khá nhiều môn thể thao như võ thuật, yoga, bơi hay gym…Cả Kỳ Hân và Hoài Phương đều khẳng định: “Thua cũng được nhưng mà vui”.

Katty và Mai Hoa được đánh giá là cặp “đẹp đôi” bậc nhất của giải khi đều sở hữu chiều cao và nhan sắc nổi bật. Cả hai gây ấn tượng bằng kỹ thuật tốt, phối hợp ăn ý để toàn thắng tại vòng bảng bằng những tỉ số rất áp đảo. Tuy nhiên, hai người đẹp dừng bước ở vòng knock-out trước Hiền Hồ và Xuka, đôi sau đó giành ngôi á quân.

Katty cho biết cô đã có khoảng 1,5 năm chơi tennis trước khi chuyển sang chơi pickleball vào tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, cô chỉ có khoảng 2-3 buổi tập luyện trong tuần. Người đẹp cao 1m73 cho biết bản thân sẽ phải cải thiện cảm giác bóng, đặc biệt là xử lý tốt hơn ở các đường lốp bóng của đối thủ.

Á hậu Hoàng Kim Chi và diễn viên, người mẫu Mina có màn “chào sân” ấn tượng trước khi bước vào tranh tài tại giải.

Giải đấu còn có màn dự khán của tay vợt Việt kiều nổi tiếng Quang Dương.