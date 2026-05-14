Giải bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền 2026: Chủ nhà quyết giữ cúp

Diễn ra từ ngày 15 đến 23-5 tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh, Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 đánh dấu cột mốc 20 năm tổ chức, giúp các đội bóng và cầu thủ Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Khách mời đáng gờm

Giải năm nay quy tụ 8 đội bóng, trong đó chủ nhà Việt Nam góp mặt với 5 đại diện gồm VTV Bình Điền Long An, LPBank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Vietinbank và Hà Nội Tasco Auto. Ba đội khách mời quốc tế là Jiangsu (Trung Quốc), Gunma Green Wings (Nhật Bản) và Suwon City (Hàn Quốc).

Chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay được đánh giá cao khi các đội khách mời đều sở hữu lối chơi hiện đại và bề dày thành tích đáng gờm. Đáng chú ý nhất là Jiangsu, đội từng hai lần vô địch Cúp VTV9 - Bình Điền (2012, 2018), sở hữu dàn VĐV trẻ trung, hình thể vượt trội với 5 tay đập cao trên 1,90 m. Lối chơi tấn công mạnh mẽ cùng khả năng chắn bóng hiệu quả giúp Jiangsu trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 (bên kia lưới) đều hướng đến chức vô địch tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2026. (Ảnh: HOÀNG THIÊN)

Trong khi đó, Gunma Green Wings mang đến phong cách đặc trưng của bóng chuyền Nhật Bản với tốc độ nhanh, phòng ngự bền bỉ và khả năng phối hợp linh hoạt. Đội bóng này vừa có mùa giải tiến bộ tại SV League khi lọt vào tốp 8 tranh vô địch, trong giai đoạn có sự góp mặt của chủ công Trần Thị Thanh Thúy.

Đại diện Hàn Quốc - Suwon City là "ẩn số" thú vị với lối chơi hiện đại, nền tảng thể lực sung mãn và đội hình giàu kinh nghiệm. Các đối thủ quốc tế có trình độ chuyên môn cao mang đến sự cạnh tranh quyết liệt, hứa hẹn cống hiến cho người xem những trận cầu mãn nhãn.

Kỳ vọng VTV Bình Điền Long An

HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt, người đang trực tiếp dẫn dắt CLB Hà Nội Tasco Auto, cho rằng nhiều tuyển thủ quốc gia đang khoác áo các đội tham dự giải là tín hiệu tích cực, tăng cơ hội cạnh tranh thành tích cũng như tạo tiền đề cho tất cả ở đội tuyển quốc gia ở các sự kiện chính thức sau này.

Trong số các đại diện chủ nhà, VTV Bình Điền Long An nhận được nhiều kỳ vọng nhất. Đội bóng giàu truyền thống này từng 2 lần vô địch giải vào các năm 2007 và 2010 nhưng 9 năm qua chưa thể trở lại trận chung kết.

Sau giai đoạn chuyển giao lực lượng, VTV Bình Điền Long An đang dần tìm lại vị thế dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Nhà cầm quân trẻ đã giúp đội bóng Tây Nam Bộ giành chức vô địch quốc gia năm 2025 và tiếp tục duy trì phong độ ổn định ở nửa chặng đường đầu tiên mùa giải VĐQG năm nay.

Lực lượng của đội có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, nổi bật là Trần Thị Thanh Thúy cùng 2 ngoại binh Cuba Lianet Garcia Anglada và Regla Martinez Ortiz. Theo HLV Ngọc Hoa, vấn đề lớn nhất của đội hiện tại là tâm lý thi đấu thiếu ổn định.

Ở bảng B, Hà Nội Tasco Auto cũng cho thấy tham vọng lớn sau khi dẫn đầu giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia 2026 và thi đấu ấn tượng tại Cúp Hùng Vương. Đội bóng thủ đô giữ nguyên bộ khung nội binh với những gương mặt đáng chú ý như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang hay Bùi Thị Ánh Thảo. LPBank Ninh Bình và Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 cũng được xem là những ứng viên đáng gờm nhờ sở hữu lực lượng đồng đều cùng nhiều tuyển thủ quốc gia.

Sau nhiều năm các đội khách quốc tế thống trị ngôi vô địch, bóng chuyền nữ Việt Nam đang kỳ vọng tạo nên bước chuyển mới tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2026.