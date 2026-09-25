Canoeing Việt Nam giành HCĐ lịch sử, vì sao bây giờ mới có huy chương ASIAD?

Trưa ngày 25/9/2026, thể thao Việt Nam đón nhận cột mốc mới khi hai tay chèo Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương cán đích thứ 3, mang về HCĐ nội dung thuyền đôi nữ 500m (C2 - 500m) tại ASIAD 2026.

Đây chính là tấm huy chương Á vận hội đầu tiên trong lịch sử của môn canoeing Việt Nam. Chiến tích này lập tức khơi dậy một câu hỏi lớn từ người hâm mộ, tại sao cùng là môn "đua thuyền", phân môn rowing Việt Nam đã vươn tầm châu lục từ lâu với bộ sưu tập đã có cả HCV, HCB và HCĐ ASIAD, mà người anh em canoeing đến tận bây giờ mới lần đầu tiên được bước lên bục nhận giải?

Hai cô gái Việt Nam viết lịch sử cho canoeing tại ASIAD 2026

Bản chất khác biệt: Đừng nhầm lẫn giữa rowing và canoeing

Dù cùng sử dụng thuyền để đua tốc độ trên mặt nước, rowing và canoeing là hai môn thể thao có cấu trúc vận động, kỹ thuật và luật chơi hoàn toàn khác biệt:

Đặc điểm so sánh Phân môn Rowing (Đua thuyền mái chèo) Phân môn Canoeing (Thuyền vỏ mỏng) Tư thế ngồi Vận động viên ngồi trên bệ trượt di động, quay lưng về phía đích và đạp chân để đẩy thuyền đi. Vận động viên hướng mặt về phía đích, ngồi (đối với Kayak) hoặc quỳ một chân trên sàn thuyền (đối với Canoe). Mái chèo Mái chèo được gắn cố định vào cọc chèo trên mạn thuyền. Sử dụng cả 2 tay kéo lực đối xứng. Mái chèo hoàn toàn rời tự do. Thuyền Canoe dùng mái chèo đơn (1 lưỡi), thuyền Kayak dùng mái chèo đôi (2 lưỡi). Kỹ thuật cốt lõi Đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối giữa cơ đùi, lưng và tay. Thuyền đi lùi nên cần khả năng định hướng cảm giác cao. Đòi hỏi sức bền bắp tay, cơ vai và khả năng giữ thăng bằng cực khó trên mặt nước vì mạn thuyền rất hẹp và dễ lật.

Chiến lược đầu tư của Việt Nam

Sự chênh lệch về thành tích giữa hai môn tại đấu trường ASIAD không phải do canoeing yếu kém, mà xuất phát từ định hướng đầu tư trọng điểm có lộ trình của ngành thể thao Việt Nam:

1. Rowing, quân bài chiến lược được ưu tiên đi trước

Từ những năm 2000, Việt Nam đã xác định rowing (đặc biệt là các nội dung thuyền hạng nhẹ nữ) là nội dung trọng điểm nhóm 1 để tranh chấp huy chương châu Á. Lý do là thể hình nhỏ nhắn, dẻo dai và chịu khó của các cô gái Việt Nam cực kỳ thích hợp với các nội dung rowing hạng nhẹ.

Sự đầu tư bài bản, dài hơi với các chuyến tập huấn nước ngoài liên tục đã giúp rowing Việt Nam gặt hái "quả ngọt" rực rỡ:

- Hàng chục HCV SEA Games thống trị khu vực.

- Đỉnh cao 1 HCV lịch sử tại ASIAD 2018 (thuyền bốn nữ hạng nhẹ) cùng hàng loạt HCB, HCĐ qua các kỳ đại hội.

- Liên tục giành vé chính thức tham dự các kỳ Olympic gần đây.

2. Canoeing khó khăn từ điểm xuất phát và sự khắc nghiệt của châu lục

Khác với rowing, canoeing Việt Nam tiếp cận sân chơi quốc tế muộn hơn và gặp phải những rào cản rất lớn:

- Sự thống trị tuyệt đối của các thế lực: Bản đồ canoeing châu Á bị chia sẻ bởi Trung Quốc (sức mạnh toàn cầu) và các quốc gia Trung Á như Kazakhstan, Uzbekistan (vốn có thể hình Âu - Mỹ, sải tay dài, thể lực vượt trội). Để chen chân vào top 3 châu Á đối với các nội dung canoeing khó hơn rowing rất nhiều.

- Bài toán kinh phí và thiết bị: Thuyền canoeing/kayak tiêu chuẩn quốc tế có giá thành rất đắt đỏ. Trong nhiều năm, các vận động viên canoeing Việt Nam phải tập luyện trong điều kiện thiếu thốn thiết bị chuyên dụng tương thích hoàn toàn với cân nặng và sải tay của từng người.

Tấm HCĐ của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương tại ASIAD 2026 là minh chứng cho thấy sự dịch chuyển và đầu tư đúng hướng của thể thao nước nhà trong những năm gần đây. Khi rowing đã có chân đế vững chắc, canoeing bắt đầu nhận được sự quan tâm mạnh mẽ hơn về mặt kinh phí, chuyên gia và công nghệ tập luyện.

Không còn là "vùng trắng" huy chương ở sân chơi châu lục, tấm HCĐ lịch sử này chính là lời khẳng định, canoeing Việt Nam sẵn sàng bứt phá, trở thành mũi nhọn săn huy chương tiếp theo của thể thao nước nhà trong tương lai.