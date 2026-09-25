Cô gái mặc đồ như "đi dạo công viên" vẫn phá kỷ lục, đoạt HCV ASIAD

Bước ra bục bắn với chiếc áo phông tối giản và phong thái ung dung như đang đi dạo công viên, nữ xạ thủ sinh năm 2001 người Hàn Quốc Choo Ga Eun đã khiến cả trường bắn kinh ngạc khi thiết lập cú đúp kỷ lục để giành tấm HCV ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp.

Mặc giản dị, bắn súng đẳng cấp, Choo Ga Eun gây sốt trường bắn tại ASIAD

Cơn sốt từ phong thái "mặc đồ như đi chơi"

Bắn súng đỉnh cao vốn là đấu trường của sự căng thẳng cực độ, nơi các vận động viên thường trang bị kỹ lưỡng từ kính ngắm chuyên dụng, chụp tai chống ồn cho đến những bộ trang phục bảo hộ nghiêm ngặt. Thế nhưng, tại trường bắn súng tỉnh Aichi (thành phố Toyota, Nhật Bản) vào ngày 23/09, Choo Ga Eun đã tạo nên một làn sóng sốt sình sịch trên truyền thông nhờ vẻ ngoài "bất cần" của mình.

Nữ xạ thủ sinh năm 2001 bước vào loạt bắn chung kết ASIAD với một chiếc kẹp tóc nhỏ gọn gàng, chiếc áo phông đen đơn giản và quần thể thao thoải mái. Gương mặt tĩnh lặng, thong dong kết hợp với trang phục tối giản khiến người xem có cảm giác cô đang đi dạo công viên hơn là chuẩn bị bước vào màn đấu súng cạnh tranh huy chương châu lục. Thế nhưng, đằng sau sự thư thái ấy lại là một "xạ thủ" với những phát đạn găm thẳng vào hồng tâm.

Màn hủy diệt nghẹt thở và cú đúp kỷ lục

Đây mới là kỳ Á vận hội đầu tiên trong sự nghiệp của Choo Ga Eun, nhưng cô đã thể hiện một phong độ hủy diệt hoàn toàn. Ngay từ vòng loại diễn ra cùng ngày, cô gái Hàn Quốc đã bắn được 582 điểm, thiết lập một kỷ lục đại hội mới để hiên ngang tiến vào chung kết ở vị trí dẫn đầu.

Bước vào loạt bắn chung kết, Choo Ga Eun tiếp tục duy trì sự ổn định đáng sợ. Sau loạt 5 viên đầu tiên, cô vươn lên dẫn trước đối thủ nặng ký Shen Yijao của Trung Quốc với 51.8 điểm. Càng về những loạt bắn đơn quyết định, khoảng cách giữa cô và các đối thủ càng bị kéo nới rộng.

Đến loạt bắn thứ 22, khi trên bục bắn chỉ còn lại Choo Ga Eun và Shen Yijao, khoảng cách điểm số đã lên tới 4.1 điểm (225.9 so với 221.8). Đây là một cách biệt mênh mông và không thể san lấp trong môn bắn súng. Chung cuộc, Choo Ga Eun giành chiến thắng áp đảo tuyệt đối với tổng điểm 246.3, bỏ xa người giành HCB là Shen Yijao tới 5.0 điểm. Người giành HCĐ ở nội dung này là Jiang Ranxin (Trung Quốc) với 221.6 điểm.

Thành tích 246.3 điểm của Choo Ga Eun chính thức phá sâu kỷ lục ASIAD cũ (242.1 điểm do Palak Gulia lập năm 2023). Đồng thời, cô cũng thiết lập luôn một kỷ lục châu Á mới, vượt qua cột mốc 245.3 điểm do xạ thủ Yukari Konishi (Nhật Bản) nắm giữ từ năm 2017. Đáng chú ý, cô chỉ thiếu đúng 0.7 điểm để san bằng kỷ lục thế giới.

Nữ xạ thủ sinh năm 2001 làm người ta nhớ tới "ông chú" người Thổ Nhĩ Kỳ tại Olympic 2024

Tấm HCV lịch sử mở màn cho thể thao Hàn Quốc

Chiến thắng ngoạn mục của Choo Ga Eun mang về tấm HCV cá nhân đầu tiên cho riêng cô, mà còn là tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Hàn Quốc tại kỳ ASIAD Aichi-Nagoya 2026. Cô cũng là xạ thủ Hàn Quốc đầu tiên vô địch nội dung này kể từ năm 2010. Trước đó trong cùng ngày, cô cũng đã góp công lớn giúp đội tuyển bắn súng nữ Hàn Quốc giành thêm một tấm HCB ở nội dung đồng đội.

Hình ảnh cô gái Gen Z mặc áo phông giản dị, đứng bắn ung dung nhưng liên tục phá vỡ các kỷ lục châu lục khiến người ta liên tưởng ngay đến Yusuf Dikec. "Ông chú" người Thổ Nhĩ Kỳ này từng gây bão toàn cầu tại Olympic 2024 với phong cách mặc áo thun, đút tay túi quần để thi đấu và giành huy chương. Sự đối lập đầy thú vị đó đã tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ, trở thành tâm điểm bàn tán suốt một thời gian dài.

Những hình ảnh về Ga Eun tại ASIAD