Mỹ nhân TDDC Nhật Bản phá thế thống trị 52 năm của Trung Quốc ở ASIAD

Một cơn địa chấn thực sự đã làm rúng động ngày thi đấu hôm 22/9 tại Á vận hội 2026. "Đế chế" thống trị suốt nửa thế kỷ của thể dục dụng cụ (TDDC) Trung Quốc chính thức sụp đổ dưới tay một mỹ nhân bước ra từ bóng tối.

Ke Qinqin không thể giúp TDDC Trung Quốc nối dài thêm kỷ lục

"Bức tường thành" 52 năm chính thức sập đổ

Kể từ kỳ ASIAD năm 1974 cho đến nay, nội dung toàn năng cá nhân nữ môn TDDC được xem là "tài sản riêng" của người Trung Quốc. Suốt 13 kỳ đại hội liên tiếp, các cô gái đại lục chưa từng để rơi tấm HCV vào tay bất kỳ quốc gia nào khác. Kỷ lục vô tiền khoáng hậu ấy tưởng chừng như không thể bị xô đổ, cho đến khi bước ngoặt lịch sử xuất hiện tại sàn đấu Aichi-Nagoya.

Đại diện cho Trung Quốc là nhà đương kim vô địch châu Á mới 16 tuổi Ke Qinqin. Với sức trẻ và phong độ cực cao, thần đồng này được kỳ vọng sẽ dễ dàng nối dài chuỗi thống trị độc tôn cho đất nước tỷ dân. Thế nhưng, bi kịch đã ập đến với thể thao Trung Quốc khi họ phải đối đầu với một "bông hồng gai" kiên cường của nước chủ nhà.

Aiko Sugihara giúp Nhật Bản giành HCV không tưởng

Màn lội ngược dòng nghẹt thở và giọt nước mắt cay đắng

Kẻ soán ngôi vĩ đại không ai khác chính là cựu binh 27 tuổi người Nhật Bản, Aiko Sugihara. Trở lại sàn đấu đỉnh cao sau thời gian dài vắng bóng, Sugihara không được đánh giá cao bằng đối thủ trẻ trung bên phía Trung Quốc. Nhưng bằng bản lĩnh thép, "bông hồng" Nhật Bản đã cống hiến những bài thi hoàn hảo đến khó tin.

Sự kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở hai nội dung quyết định là cầu thăng bằng và nhảy chống. Trong khi Ke Qinqin chịu áp lực tâm lý đè nặng và mắc sai lầm đáng tiếc, Sugihara lại có màn trình diễn xuất thần, đạt số điểm gần như tuyệt đối.

Chung cuộc, mỹ nhân Nhật Bản đã lội ngược dòng ngoạn mục, giật lấy tấm HCV lịch sử với tổng điểm 55.599, đẩy thần đồng Trung Quốc xuống vị trí thứ hai trong sự bàng hoàng của toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển xứ tỷ dân.

Truyền thông Trung Quốc rúng động

Ngay sau khi trận chung kết khép lại, mạng xã hội và các trang tin thể thao lớn của Trung Quốc đã bùng nổ trong sự ngỡ ngàng. Việc đánh mất "thánh địa" đã giữ vững suốt 52 năm qua là một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng thống trị tuyệt đối của thể thao nước này tại ASIAD.

Trong khi cả nước Nhật vỡ òa ăn mừng chiến tích lịch sử của Aiko Sugihara, thì ở phía bên kia chiến tuyến, những giọt nước mắt cay đắng của Ke Qinqin đã rơi. Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu đã chính thức khép lại, mở ra cuộc cạnh tranh mới đầy duyên nợ giữa hai nền thể thao hàng đầu châu Á.