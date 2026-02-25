Hot girl bóng chuyền Lý Thị Luyến 1m95 khiến fan Thái Lan tranh cãi, Long An gặp khó ở giải châu Á

💥 Lý Thị Luyến khiến fan Thái Lan tranh cãi về chiều cao

Gây ấn tượng mạnh mẽ khi khoác CLB Hobby Ace tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Mông Cổ ở mùa giải vừa qua, Lý Thị Luyến tiếp tục lọt vào mắt xanh một đội bóng nước ngoài khác, lần này là CLB Nakhon Ratchasima của Thái Lan. Theo đó, phụ công quê Hưng Yên sẽ lên đường sang Thái Lan vào đầu tháng 3 sau kỳ nghỉ Tết, qua đó có chuyến xuất ngoại thi đấu thứ 2 chỉ trong chưa đầy 1 năm.

Lý Thị Luyến gây tranh cãi vì chiều cao quá ấn tượng

Đáng nói, Nakhon Ratchasima khi đăng ký Lý Thị Luyến vào danh sách 20 VĐV của CLB sẽ thi đấu ở giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Thái Lan mùa giải mới đã nhầm lẫn khi điền chiều cao của Lý Thị Luyến là 1m85, trong khi thực tế chiều cao của phụ công 26 tuổi là 1m95.

Điều này đã dẫn đến màn tranh luận nảy lửa của các fan bóng chuyền Thái Lan. Theo đó, nhiều fan tỏ ra nghi ngờ rằng “có thật sự Lý Thị Luyến cao đến 1m95”. Trong khi đó, các fan của CLB Nakhon Ratchasima tỏ ra rất háo hức chờ được tận mắt kiểm chứng chiều cao, cũng như trình độ chuyên môn của phụ công 26 tuổi.

Được biết, Lý Thị Luyến sẽ trở thành VĐV cao nhất tại giải vô địch Thái Lan sau khi khoác áo CLB Nakhon Ratchasima. Đáng nói, cái tên có chiều cao xếp sau Lý Thị Luyến tại giải đấu này là Ribeiro de Souza (cao 1m90), chủ công người Brazil cũng đang khoác áo Nakhon Ratchasima. Điều này càng làm tăng sự phấn khích đối với người hâm mộ của CLB này.

Trước đó, Lý Thị Luyến đã góp công giúp CLB Hobby Ace (Mông Cổ) giành vị trí á quân. Cá nhân cô có được danh hiệu MVP cho “VĐV xuất sắc nhất” ở lượt trận bán kết, đánh dấu danh hiệu quốc tế đầu tiên của cô.

🔥 VTV Bình Điền Long An tiếp tục gặp khó trước thềm đấu CLB Thái Lan

VTV Bình Điền Long An đã đăng ký danh sách 11 VĐV sẽ tham dự trận đấu với Supreme Chonburi (Thái Lan) nhằm xác định tấm vé dự AVC Champions League 2026. Điều đáng nói, toàn bộ cầu thủ trong danh sách này đều là nội binh, với những cái tên quen thuộc như Lan Vy, Kim Thanh, Như Anh, Lữ Thị Phương, Trà My, Kim Thoa…

Các VĐV của VTV Bình Điền Long An trở lại tập luyện từ ngày mùng 4 Tết Âm lịch (20/2)

Như vậy, do thời gian chuẩn bị quá gấp rút, đoàn quân của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ phải dựa hoàn toàn vào nội binh cho trận đấu quan trọng trên.

Trước đó, có thông tin cho rằng ban lãnh đạo VTV Bình Điền Long An đã có thương thảo mang về một ngoại binh từng khoác áo CLB để bổ sung lực lượng. Thậm chí những đồn đoán còn chỉ ra cái tên được nhắm đến là tay đập tài năng gốc Cuda Melissa Valdes. Tuy nhiên, thương vụ này đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ phía CLB.

Ngay từ ngày mùng 4 Tết Âm lịch (20/2), toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ của VTV Bình Điền Long An đã quay trở lại tập luyện, nhằm chuẩn bị cho trận đấu với CLB Supreme Chonburi ngay tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) diễn ra vào 15h ngày 26/2.

Trước đó chỉ ít ngày trước kỳ nghỉ Tết, thầy trò HLV Ngọc Hoa nhận thông báo bất ngờ từ Liên đoàn Bóng chuyền Đông Nam Á (SAVA) cho biết CLB này phải tham gia vòng đấu loại nhằm lựa chọn đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tham dự AVC Champions League 2026, thay vì một suất mặc định được phân bổ cho đội vô địch quốc gia như những năm trước.