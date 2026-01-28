Patrick Reed từ kẻ bị dè bỉu “chạy theo đồng tiền” đến ngôi vô địch ở Dubai

Reed đã nâng cup sau khi đã thể hiện bản lĩnh, cùng sự kiên cường và chiến thuật hợp lý trên sa mạc Dubai lộng gió để đánh bại 1 loạt các tên tuổi đình đám trên DPWT.

Phong độ cao trước dàn sao tuyển Ryder Cup châu Âu

Golfer người Mỹ, cũng là cựu vô địch major Masters 2018, người từng đứng vị trí số 6 trên bảng xếp hạng golf thế giới (OWGR) đã thể hiện phong độ ổn định xuyên suốt từ mùa giải 2025 sang đến đầu mùa giải 2026.

Trên sa mạc Dubai với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Patrick Reed đã khép lại 4 ngày thi đấu đầy hiệu quả khi anh có cho mình tổng điểm (-14), anh vượt qua nhóm các golfer bám đuổi với cách biệt lên đến (4) gậy.

Reed giành chức vô địch Hero Dubai Desert Classic

Mặc dù, ngày chủ nhật trong vòng chung kết, anh chỉ có điểm (even par), nhưng với sự tích luỹ, cùng khả năng bùng nổ tại 3 ngày thi đấu trước đó, đã giúp cho anh lần đầu lên ngôi vô địch tại 1 sự kiện Rolex Series trên DPWT.

Thành phần tuyển Ryder Cup châu Âu có một loạt các tên tuổi đình đám, như siêu sao người Bắc Ai Len, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Viktor Hovland, Tyrrell Hatton, Shane Lowry, và các tên tuổi trên hệ thống Liv golf, Dustin Johnson, Joaquin Niemann…. Nhưng Patrick Reed vẫn thể hiện bản lĩnh, cùng kinh nghiệm vượt trội, để đi đến chiến thắng mà không nhiều người nghĩ trước khi sự kiện khởi tranh.

Bị soi mói và đánh mất phong độ khi chơi tại hệ thống Liv golf

Cũng như nhiều golfer khác khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp trên PGA Tour, năm 2022, Patrick Reed bất ngờ rời bỏ Tour đấu để đầu quân cho hệ thống Liv golf được tài trợ bởi kho tiền không đáy của các ông chủ Ả Rập.

Và dường như ngay lập tức, Patrick Reed nhận lấy sự dè bỉu, săm soi. Đâu đó, là sự khinh miệt từ đồng nghiệp, cũng như người hâm mộ, họ cho rằng, anh vì tiền mà rời bỏ PGA Tour, nơi đã tạo dựng tên tuổi cho anh.

Kể từ khi thi đấu cho Liv golf, phong độ của Patrick Reed cũng đi xuống 1 cách nhanh chóng, những thứ “vũ khí” hạng nặng đã làm khiếp sợ các đấu thủ trên Tour trước kia dường như đã bị anh bỏ quên, rồi dần dần anh đánh mất phong độ.

Bắt đầu trở lại từ cuối năm 2024

Sự kiện đánh dấu cho con đường trở lại chiến thắng của golfer vẫn được biết đến với biệt danh Captain America, Patrick Reed là tại sự kiện Hong Kong Open 2024 thuộc Asian Tour. Tại đây, anh có chiến thắng thuyết phục để lên ngôi vô địch sau hơn 3 năm kể từ khi nâng cup trên PGA Tour tại Farmers Insurance Open năm 2021.

Sang năm 2025, anh có được chiến thắng đầu tiên trên hệ thống Liv golf sau 3 năm chơi tại đây, đó là chiến thắng tại Liv golf Dallas. Và chiến thắng này dường như tiếp thêm nhiều động lực cho sự trở lại của anh.

Đến với sự kiện Rolex Series đầu tiên trong mùa giải 2026 trên DPWT, Hero Dubai Desert, phong độ cao cùng sự ổn định từ cuối năm 2024 tiếp tục được Patrick Reed thể hiện. Anh bình tĩnh, đĩnh đạc đánh bại những hảo thủ cùng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên sa mạc Dubai, để có lần đầu tiên nếm trải hương vị chiến thắng tại sự kiện Rolex Series danh giá.

“Chiến thắng này thật đặc biệt với tôi, mỗi khi bạn giành chiến thắng, đó đều là điều đặc biệt và rất ý nghĩa. Nhưng làm được điều đó sớm trong năm như thế này, để mang theo đà hưng phấn cho cả mùa giải, thì càng đáng giá…”, Patrick chia sẻ xúc động sau khi đăng quang.

Nâng cup tại Dubai mở ra nhiều điều đáng mong chờ

Với chiến thắng tại sự kiện Rolex Series danh giá đầu tiên trong mùa giải trên DPWT, Patrick Reed đã tự mở khoá cho bản thân những điều đáng được mong chờ. Anh chính thức nhảy vọt vào Top 30 tinh hoa của làng golf khi bảng xếp hạng golf thế giới (OWGR) cập nhật trong tuần này.

Reed đã tự mở khoá cho bản thân những điều đáng được mong chờ

Việc Patrick Reed đứng trong Top 30 trên OWGR, sẽ giúp anh có đầy đủ quyền hạn để có thể thi đấu trọn vẹn 4 sự kiện major danh giá trong năm 2026, gồm The Masters, The PGA Championship, US Open và The Open.

Và xa hơn, nếu Patrick Reed tiếp tục giữ phong độ ổn định như những gì đã từng thể hiện, anh sẽ đương nhiên chiếm 1 suất tự động trong đội hình tuyển Ryder Cup Mỹ, để trở lại trong bầu không khí ngôi sao này đã từng có với biệt danh Captain America.