Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam - Thái Lan: Đòi nợ để đăng quang (Chung kết SEA V.Cup)

ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã tạo ra một bất ngờ lớn khi thắng ngược dòng trước Indonesia 3-1 trong trận bán kết SEA V.Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Federico Rampazzo, đây là lần đầu tiên kể từ khá lâu ĐT bóng chuyền nam Việt Nam mới có được chiến thắng trước Indonesia sau khi bị đối thủ này vượt qua rất nhiều lần.

Đối thủ ở trận chung kết của ĐT Việt Nam là Thái Lan, đội đã thắng thuyết phục 3-0 trước Campuchia ở bán kết. Đây sẽ là màn tái đấu giữa hai đội bởi Việt Nam đã gặp Thái Lan ở vòng bảng, thậm chí đã dẫn trước 2-0 nhưng sau đó thua ngược. Năm ngoái, ĐT Việt Nam đã vượt qua Thái Lan ở SEA V.Cup 2025 với tỷ số 3-1.