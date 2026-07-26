Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

daria-vs-lilli
Livesport Prague Open
Daria Snigur -
Lilli Tagger -
anna-vs-tamara
MSC Hamburg Ladies Open
Anna Bondar -
Tamara Korpatsch -
heather-vs-julieta
Mubadala DC Open
Heather Watson -
Julieta Pareja -
luca-vs-alexander
Millennium Estoril Open
Luca Van Assche -
Alexander Blockx -

Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam - Thái Lan: Đòi nợ để đăng quang (Chung kết SEA V.Cup)

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(19h, 26/7, chung kết SEA V.Cup 2026) Sau trận thắng lịch sử trước Indonesia, ĐT Việt Nam cần phục thù trận thua Thái Lan ở vòng bảng để lên ngôi vô địch.

Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam - Thái Lan: Đòi nợ để đăng quang (Chung kết SEA V.Cup) - 1
ĐT Việt Nam
ĐT Thái Lan
Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam - Thái Lan: Đòi nợ để đăng quang (Chung kết SEA V.Cup) - 1

ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã tạo ra một bất ngờ lớn khi thắng ngược dòng trước Indonesia 3-1 trong trận bán kết SEA V.Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Federico Rampazzo, đây là lần đầu tiên kể từ khá lâu ĐT bóng chuyền nam Việt Nam mới có được chiến thắng trước Indonesia sau khi bị đối thủ này vượt qua rất nhiều lần.

Đối thủ ở trận chung kết của ĐT Việt Nam là Thái Lan, đội đã thắng thuyết phục 3-0 trước Campuchia ở bán kết. Đây sẽ là màn tái đấu giữa hai đội bởi Việt Nam đã gặp Thái Lan ở vòng bảng, thậm chí đã dẫn trước 2-0 nhưng sau đó thua ngược. Năm ngoái, ĐT Việt Nam đã vượt qua Thái Lan ở SEA V.Cup 2025 với tỷ số 3-1.

Bóng chuyền nam Việt Nam ngược dòng hạ Indonesia, tranh ngôi vô địch với Thái Lan
Bóng chuyền nam Việt Nam ngược dòng hạ Indonesia, tranh ngôi vô địch với Thái Lan

TPO - Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có màn trình diễn đầy bản lĩnh khi lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-1 (22-25, 25-22,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/07/2026 12:23 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN