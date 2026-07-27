Ngọc Thuân cao 1m93 ghi “mưa điểm” giúp bóng chuyền Việt Nam làm nên lịch sử, giành vé dự giải châu lục

🏆 Bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á, đoạt vé dự AVC Cup 2027

Tối 26/7 tại Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tạo nên cột mốc đáng nhớ khi đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết chặng 2 SEA V.Cup 2026 (tiền thân là SEA V.League). Dù để thua 22-25 ở set đầu, thầy trò HLV Federico Rampazzo đã thi đấu đầy bản lĩnh để ngược dòng với các tỷ số 25-23, 25-19, 15-25 và 15-10.

Tuyển nam Việt Nam giành suất dự giải châu lục danh giá sau chức vô địch lịch sử

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền nam Việt Nam giành chức vô địch ở sân chơi khu vực. Thành tích càng thêm ý nghĩa khi đối thủ là Thái Lan, đội bất bại từ đầu chặng 2 và được đánh giá là ứng viên số một cho ngôi vô địch.

Không chỉ đăng quang, tuyển Việt Nam còn giành quyền tham dự AVC Men's Volleyball Cup 2027. Theo quy định mới của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) và Hiệp hội Bóng chuyền Đông Nam Á (SAVA) áp dụng từ năm 2026, đội vô địch mỗi chặng SEA V.Cup sẽ nhận suất góp mặt tại AVC Cup – giải đấu cấp châu lục dành cho các đội tuyển quốc gia.

Hiện AVC vẫn chưa công bố địa điểm đăng cai, lịch thi đấu cũng như danh sách chính thức các đội tham dự AVC Men's Volleyball Cup 2027.

🎯 Ngọc Thuân cao 1m93 bùng nổ, ghi 31 điểm ở trận chung kết, lập cú đúp danh hiệu cá nhân

Một trong những nhân tố nổi bật nhất trong hành trình đăng quang của tuyển Việt Nam là chủ công Nguyễn Ngọc Thuân. Tay đập sinh năm 1999 sở hữu chiều cao 1m93 liên tục "nổ súng", trở thành cây ghi điểm chủ lực của đội tuyển.

Ngọc Thuân tỏa sáng với 31 điểm trong trận chung kết, lập cú đúp danh hiệu cá nhân lẫn tập thể

Ngay từ vòng bảng, Ngọc Thuân đã ghi tới 27 điểm trong trận đấu kéo dài 5 set với Thái Lan. Đến bán kết gặp Indonesia, anh tiếp tục tỏa sáng với 23 điểm, góp công đưa đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết.

Ở trận tranh ngôi vô địch, chủ công 26 tuổi chơi bùng nổ khi ghi tới 31 điểm, trong đó có 4 điểm chắn bóng, trở thành vận động viên ghi nhiều điểm nhất trận. Những pha tấn công uy lực cùng khả năng bám chắn hiệu quả của Ngọc Thuân nhiều lần giúp tuyển Việt Nam vượt qua thời điểm khó khăn để tiến tới chiến thắng lịch sử.

Với phong độ xuất sắc xuyên suốt giải đấu, Ngọc Thuân còn được trao 2 danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất lẫn MVP (VĐV toàn diện nhất) của chặng 2 SEA V.Cup 2026, khép lại giải đấu đáng nhớ bằng cả chức vô địch tập thể lẫn phần thưởng cá nhân danh giá.