Nhan sắc khiến fan ngẩn ngơ của hoa khôi bóng chuyền Lại Khánh Huyền

Lại Khánh Huyền đang là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, chuyền hai sinh năm 2005 còn gây ấn tượng bằng năng lực chuyên môn, từng bước khẳng định vị trí trong màu áo Binh chủng Thông tin - TCT Đông Bắc và được trao cơ hội lên đội tuyển quốc gia.

Sinh ngày 21/3/2005, quê Hưng Yên, Lại Khánh Huyền bắt đầu tập luyện bóng chuyền từ năm 2018. Cô cao 1,73m, nặng 63kg, có sức bật đà 2,88m và bật chắn 2,83m. Đây là những thông số khá tốt đối với một chuyền hai, vị trí được ví như “bộ não” điều phối lối chơi, đòi hỏi khả năng quan sát, phán đoán và phối hợp ăn ý với các mũi tấn công.

Năm 2022, Lại Khánh Huyền giành danh hiệu chuyền hai trẻ xuất sắc nhất tại giải vô địch các CLB trẻ toàn quốc. Một năm sau, cô cùng đội U23 Binh chủng Thông tin vô địch giải U23 toàn quốc.

Tại giải U21 thế giới 2025 ở Indonesia, Lại Khánh Huyền cũng là thành viên của đội tuyển U21 Việt Nam. Đáng nhớ, trong trận thắng U21 Canada 3-1, cô thực hiện chuỗi phát bóng giúp đội nhà ghi liền 13 điểm ở set 4, thắng cách biệt 25-5.

Tháng 6/2026, Lại Khánh Huyền tiếp tục được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lựa chọn bổ sung vào danh sách tập huấn ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây là sự ghi nhận đáng kể đối với một cầu thủ mới bước sang tuổi 21, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh ở cấp độ cao hơn.

Ngoài sân đấu, Lại Khánh Huyền được người hâm mộ chú ý bởi gương mặt sáng, nụ cười tươi và phong cách nữ tính. Cô từng được truyền thông gọi là “hoa khôi bóng chuyền áo lính”.

Năm 2024, Lại Khánh Huyền có thời gian không góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của CLB do thực hiện nghĩa vụ quân sự, trước khi trở lại ở mùa giải 2025.

Dù nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, Lại Khánh Huyền khá kín tiếng về chuyện tình cảm và gia đình. Những thông tin công khai chủ yếu xoay quanh tập luyện, thi đấu và các hoạt động cùng đồng đội.

Ở tuổi 21, cô đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành người kế thừa xứng đáng của đàn chị Đoàn Thị Lâm Oanh tại đội bóng áo lính.