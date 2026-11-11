Lịch thi đấu bóng chuyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 mới nhất

Lịch thi đấu sơ bộ môn bóng chuyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ngày Nội dung thi đấu 27/11/2026 Họp kỹ thuật các đội 28/11/2026 Khởi tranh các trận đấu chính thức 28/11 – trước 11/12 Vòng bảng nam, nữ và các vòng tiếp theo Chưa xác định Bán kết nam, nữ Chưa xác định Chung kết nam, nữ 11/12/2026 Kết thúc giải, trao huy chương

Chốt lịch tranh tài từ ngày 28/11 đến 11/12

Môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức diễn ra từ ngày 28/11 đến 11/12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP. Hồ Chí Minh.

Bóng chuyền sẽ tranh tài từ ngày 28/11 đến 11/12

Theo kế hoạch điều chỉnh, ngày 27/11 dành cho cuộc họp kỹ thuật, các trận đấu bắt đầu từ ngày 28/11, muộn hơn hai ngày so với dự kiến ban đầu. Toàn bộ nội dung nam và nữ được tổ chức tại cùng một địa điểm, thay vì phân bổ giữa hai nhà thi đấu như phương án trước đó.

Giải quy tụ 16 đội, chia đều cho hai nội dung nam và nữ, tranh hai bộ huy chương.

Quân đội quyết bảo vệ cú đúp HCV

Ở nội dung nam, 8 đội góp mặt gồm Quân đội, Công an Nhân dân, Ninh Bình, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung nữ có Quân đội, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên và chủ nhà TP. Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, Quân đội là đương kim vô địch cả hai nội dung tại Đại hội năm 2022. Trong đó, đội nam từng đánh bại Khánh Hòa 3-1 ở chung kết để hoàn tất cú đúp HCV cho đoàn.

Các đội sẽ cạnh tranh thứ hạng vòng bảng trước khi bước vào giai đoạn quyết định. Số trận thắng được ưu tiên khi xếp hạng, tiếp đến là điểm số và các chỉ số phụ theo điều lệ.

Với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh, cuộc đua hai tấm HCV hứa hẹn hấp dẫn đến những ngày thi đấu cuối cùng.