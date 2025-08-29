Bóng chuyền nữ Việt Nam: Trắng tay nhưng không vô ích!

Sau những thất bại trước Ba Lan và Đức, hy vọng tìm kiếm một chiến thắng tại đấu trường thế giới trước Kenya cũng không thành hiện thực với tuyển Việt Nam. Thua cả 3 trận và trắng tay rời Giải Vô địch Bóng chuyền nữ thế giới 2025 ra về có lẽ là nỗi buồn lớn nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam, cho dù hành trình này mang lại khá nhiều trải nghiệm quý báu.

Tuyển Việt Nam (bên kia lưới) khép lại hành trình lịch sử ở đấu trường thế giới. (Ảnh: FIVB)

Không thể vượt qua vòng bảng, đoàn quân dưới quyền HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn có thể ngẩng cao đầu khi lần đầu tiên tham gia sân chơi đẳng cấp nhất. Đối đầu với Ba Lan và Đức, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không thể tạo bất ngờ trước sức mạnh toàn diện của 2 đội bóng châu Âu. Sự vượt trội về thể hình, thể lực, kỹ thuật và kinh nghiệm của các đối thủ thuộc tốp đầu thế giới (Ba Lan hạng 3 còn Đức hạng 11) khiến Việt Nam chỉ biết gồng mình chống đỡ. Hai trận thua chóng vánh phơi bày khoảng cách lớn mà chúng ta còn phải vượt qua.

Đội vô địch châu Phi sau thất bại 0-4 ở chuyến giao hữu tại Hà Nội trước giải, đã tìm ra cách khắc chế tuyển Việt Nam. Các học trò của HLV Omondi Onyango thi đấu quyết liệt, tận dụng tối đa ưu thế hình thể, sức mạnh và khả năng bám chắn hiệu quả. Dù Thanh Thúy, Như Quỳnh hay Kiều Trinh đã rất nỗ lực nhưng lối đánh thiếu đa dạng và còn nhiều sai sót ở thời điểm quyết định khiến Việt Nam gục ngã sau 3 ván đấu (23-25, 22-25, 18-25) trước Kenya, đối thủ kém mình 2 bậc trên bảng xếp hạng FIVB và sẽ vượt lên sau chiến thắng này.

Rời giải với 3 trận toàn thua, tuyển Việt Nam không thể có được chiến thắng lịch sử như mong đợi. Điểm số và thứ hạng thế giới sụt giảm nhưng chắc chắn những gì đội trải qua lại chính là hành trang quý giá. Lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường thế giới, các VĐV Việt Nam đã cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của bóng chuyền đỉnh cao, từ tốc độ, sức mạnh đến cách vận hành chiến thuật.

Thất bại ở giải thế giới không phải dấu chấm hết, mà là lời nhắc nhở về những điều cần làm cho tương lai của bóng chuyền Việt Nam. Cần đầu tư hơn nữa cho đào tạo trẻ, nâng tầm thể lực, cải thiện kỹ năng chiến thuật và tăng cơ hội cọ xát với các đối thủ mạnh, chỉ có như vậy, khoảng cách về trình độ, năng lực mới dần được thu hẹp.

Giải đấu lần này cũng giúp người hâm mộ hiểu rằng bóng chuyền Việt Nam chưa thể chen chân vào nhóm đầu thế giới nhưng vẫn có thể nuôi khát vọng vươn cao ở châu Á - nơi chúng ta đã và đang khẳng định vị thế.

"SEA Games, Asiad hay Cúp châu Á sẽ tiếp tục là những mục tiêu thực tế để các tuyển thủ Việt Nam hướng tới.