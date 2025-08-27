ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam biến động thứ hạng ra sao sau giải vô địch thế giới?

🌟 Dàn sao tuyển Kenya công thủ toàn diện

Ở lượt trận cuối bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 kết thúc vào chiều ngày 27/8 tại Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua trước nhà vô địch châu Phi Kenya.

Tuyển nữ Kenya thể hiện sức mạnh công thủ rất toàn diện

Hai đội đã cống hiến một thế trận đôi công, giằng co tỉ số hấp dẫn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mắc phải một số lỗi ở vị trí chuyền hai cũng như hàng chắn không hoạt động hiệu quả trước khả năng tấn công mạnh mẽ của đối phương.

Không chỉ tấn công hay, hàng thủ Kenya cũng chơi nổi bật khi có rất nhiều tình huống chắn bóng ghi điểm. Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam thua 0-3 sau 3 set lần lượt với các tỉ số 23-25, 22-25 và 18-25.

Chủ công cao 1m80 Veronica Adhiambo Oluoch là người ghi nhiều điểm nhất trận với 19 điểm, trong đó có 3 điểm chắn bóng. Phụ công cao 1m88 Belinda Nanjala Barasa có cho mình 13 điểm, trong đó có đến 5 điểm chắn bóng thành công. Đối chuyền Malyne Terry Tata ghi được 12 điểm. Đáng chú ý, phụ công cao 1m92 Gladys Ekaru Emaniman mới là cái tên phòng thủ tốt nhất trận với cả 6 điểm ghi được đều đến từ chắn bóng.

Nỗ lực tìm kiếm 1 chiến thắng tại giải vô địch thế giới không thành công của các cô gái Việt Nam

Ở chiều ngược lại, Vi Thị Như Quỳnh là VĐV ghi điểm nhiều nhất cho Việt Nam với 12 điểm. Lần lượt xếp tiếp theo là Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh (có cùng 6 điểm), Nguyễn Thị Trinh và Nguyễn Thị Uyên (có cùng 5 điểm). Như Quỳnh cũng là người chắn bóng tốt nhất đội với 2 điểm có được.

🔄 Thứ hạng thế giới thay đổi ra sao?

Kết quả của trận đấu này cũng khiến thứ hạng của tuyển nữ Việt Nam trên bảng xếp hạng (BXH) thế giới thay đổi khá nhiều.

Tuyển Việt Nam tụt xuống hạng 28, Kenya vươn lên hạng 21 thế giới

Cụ thể, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã rơi xuống vị trí thứ 28 thế giới. Trước đó, tuyển nữ Việt Nam giữ thứ hạng 22 thế giới khi bắt đầu vào giải đấu. Tuy nhiên, Thanh Thúy và đồng đội đã tụt 6 bậc sau chuỗi 3 trận toàn thua.

Trong khi đó với chiến thắng trước tuyển Việt Nam, tuyển nữ Kenya đã vươn lên vị trí hạng 21 thế giới, tăng 7 bậc so với vị trí 28 thế giới trước khi bước vào giải đấu. Phải nói thêm, từ khoảng cách chỉ là 1 bậc, tuyển Việt Nam giờ đây đã bị tuyển Thái Lan (hạng 18 thế giới) tạo khoảng cách 10 bậc trên BXH.