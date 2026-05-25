Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
PVF-CAND
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh
Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Ninh Bình
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Sông Lam Nghệ An
PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Becamex TP Hồ Chí Minh
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
Công An TP Hồ Chí Minh
ĐT Tây Ban Nha công bố danh sách dự World Cup: Sạch bóng sao Real Madrid

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Tây Ban Nha

HLV Luis De La Fuente không triệu tập một cầu thủ Real Madrid nào lên ĐT Tây Ban Nha cho VCK World Cup 2026.

   

Sau nhiều ngày suy nghĩ và lựa chọn, HLV Luis de la Fuente đã công bố danh sách 26 tuyển thủ được chọn tham dự World Cup 2026. Điểm đáng chú ý nhất là không một cầu thủ nào đang khoác áo Real Madrid được ông thầy người Tây Ban Nha lựa chọn đem tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

HLV De La Fuente công bố danh sách 26 cầu thủ Tây Ban Nha dự World Cup 2026

Ở vị trí thủ môn, không có gì bất ngờ khi ba thủ thành được chọn là Unai Simon, David Raya và Joan Garcia. HLV De La Fuente nói về lựa chọn của mình cho vị trí “người gác đền”.

"Đây là danh sách được cân nhắc và phân tích rất kỹ lưỡng. Chúng tôi đã suy nghĩ về nó trong nhiều tháng. Chúng tôi có những thủ môn giỏi nhất thế giới, và bất cứ ai được chọn đều là sự đảm bảo tuyệt đối và có thể bắt chính. Chúng tôi có ba thủ môn đáng tin cậy và chất lượng cao”.

Ở vị trí trung vệ, Dean Huijsen không được chọn mà thay vào đó là Eric Garcia, Aymeric Laporte, Marc Pubill và Pau Cubarsi. Các hậu vệ cánh bao gồm Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Cucurella và Alejandro Grimaldo. Có thể thấy HLV De La Fuente đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ bên cạnh một vài cái tên kỳ cựu.

Ở hàng tiền vệ, Rodri, Martin Zubimendi, Pedri, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo và cuối cùng là Gavi được triệu tập. Đây là những cái tên quen thuộc từ những đợt tập trung trước. Trường hợp của Fabian Ruiz và Mikel Merino khá nhạy cảm khi cả hai đều mới trở lại sau một thời gian chấn thương.

De La Fuente gây bất ngờ ở hàng công

Trên hàng công của Tây Ban Nha, Nico Williams và Lamine Yamal vẫn được triệu tập mặc dù đang bị chấn thương. Ba tiền đạo cánh khác cũng được triệu tập là Yeremy Pino, Alex Baena, Victor Munoz.

Ở vị trí tiền đạo cắm, HLV De La Fuente gây bất ngờ khi triệu tập “lão tướng” 33 tuổi Borja Iglesias, cầu thủ ghi được 14 bàn sau 35 trận cho Celta Vigo trong mùa giải này. Hai cái tên còn lại khá quen thuộc là Mikel Oyarzabal và Ferran Torres.

ĐT Tây Ban Nha sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 30/5 và có trận giao hữu với ĐT Iraq vào ngày 4/6 tại sân Riazor. 4 ngày sau, thầy trò HLV De La Fuente sẽ giao hữu với ĐT Peru tại sân Cuahtemoc tại Mexico.

Ngày 15/6, Tây Ban Nha sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với Cape Verde. Sau đó là gặp Saudi Arabia vào ngày 21/6. Cả hai trận đấu này đều ở thành phố Atlanta. Ngày 27/6, ĐT Tây Ban Nha sẽ gặp Uruguay tại Guadalajara (Mexico).

Danh sách ĐT Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026

Thủ môn: Unai Simón, David Raya, Joan García.

Hậu vệ: Llorente, Porro, Eric García, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo.

Tiền vệ: Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena and Merino.

Tiền đạo: Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Pino, Ferran, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, Lamine Yamal.

Theo Nhật Anh

25/05/2026 18:29 PM (GMT+7)
