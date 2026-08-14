Lịch trực tiếp tennis và link trực tiếp hôm nay: Xem Canadian Open, Cincinnati Open 2026 kênh nào?
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật lịch thi đấu, kênh trực tiếp các giải tennis trên toàn thế giới.
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Tennis ATP 1000 - Canadian Open 2026 - chung kết
|
Thứ sáu, 14/08/2026
|
07:00
|
Ben Shelton
|
Brandon Nakashima
|
On Sports
|
Tennis WTA 1000 - Canadian Open 2026 - chung kết
|
Thứ sáu, 14/08/2026
|
05:00
|
Iga Swiatek
|
Elena Rybakina
|
Tennis ATP 1000 - Cincinnati Open 2026 - vòng 1
|
Thứ năm, 13/08/2026
|
22:00
|
Martin Landaluce
|
Jack Draper
|
23:30
|
Cameron Norrie
|
Dino Prizmic
|
Thứ sáu, 14/08/2026
|
01:00
|
Thiago Agustin Tirante
|
Jan Choinski
|
01:00
|
Denis Shapovalov
|
Adrian Mannarino
|
01:00
|
Roman Andres Burruchaga
|
Jan-Lennard Struff
|
01:00
|
Camilo Ugo Carabelli
|
Miomir Kecmanovic
|
02:30
|
Marton Fucsovics
|
Terence Atmane
|
03:00
|
Mariano Navone
|
Raphael Collignon
|
06:00
|
Rinky Hijikata
|
Gael Monfils
|
07:30
|
Zachary Svajda
|
Mattia Bellucci
|
Tennis WTA 1000 - Cincinnati Open 2026 - vòng 1
|
Thứ năm, 13/08/2026
|
22:00
|
Kamilla Rakhimova
|
Kimberly Birrell
|
22:00
|
Taylor Townsend
|
Camila Osorio
|
22:00
|
Simona Waltert
|
Petra Marcinko
|
22:00
|
Darja Vidmanova
|
Anhelina Kalinina
|
22:00
|
Daria Kasatkina
|
Zeynep Sonmez
|
23:30
|
Ashlyn Krueger
|
Lois Boisson
|
23:30
|
Antonia Ruzic
|
Magdalena Frech
|
23:30
|
Elena-Gabriela Ruse
|
Magda Linette
|
Thứ sáu, 14/08/2026
|
01:00
|
Diane Parry
|
Caroline Dolehide
|
01:00
|
Cristina Bucsa
|
Panna Udvardy
|
01:30
|
Tatjana Maria
|
Dayana Yastremska
|
06:00
|
Katie Boulter
|
Katie Volynets
|
07:30
|
Catherine McNally
|
McCartney Kessler
(Lịch thi đấu thể thao) Cập nhật chi tiết lịch đấu các môn thể thao hấp dẫn trên toàn thế giới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/08/2026 02:40 AM (GMT+7)