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AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

iga-vs-elena
Rogers Cup
Iga Swiatek 0
Elena Rybakina 0
katie-vs-katie
Cincinnati Open
Katie Boulter -
Katie Volynets -
rinky-vs-gael
Cincinnati Open
Rinky Hijikata -
Gael Monfils -
ben-vs-brandon
Rogers Cup
Ben Shelton -
Brandon Nakashima -
martin-vs-jack
Cincinnati Open
Martin Landaluce 2
Jack Draper 0
cameron-vs-dino
Cincinnati Open
Cameron Norrie 2
Dino Prizmic 1
denis-vs-adrian
Cincinnati Open
Denis Shapovalov 2
Adrian Mannarino 0

Lịch trực tiếp tennis và link trực tiếp hôm nay: Xem Canadian Open, Cincinnati Open 2026 kênh nào?

Sự kiện: Lịch thi đấu tennis

(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật lịch thi đấu, kênh trực tiếp các giải tennis trên toàn thế giới.

  

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 1000 - Canadian Open 2026 - chung kết

Thứ sáu, 14/08/2026

07:00

Ben Shelton

Brandon Nakashima

On Sports

Tennis WTA 1000 - Canadian Open 2026 - chung kết

Thứ sáu, 14/08/2026

05:00

Iga Swiatek

Elena Rybakina

Tennis ATP 1000 - Cincinnati Open 2026 - vòng 1

Thứ năm, 13/08/2026

22:00

Martin Landaluce

Jack Draper

23:30

Cameron Norrie

Dino Prizmic

Thứ sáu, 14/08/2026

01:00

Thiago Agustin Tirante

Jan Choinski

01:00

Denis Shapovalov

Adrian Mannarino

01:00

Roman Andres Burruchaga

Jan-Lennard Struff

01:00

Camilo Ugo Carabelli

Miomir Kecmanovic

02:30

Marton Fucsovics

Terence Atmane

03:00

Mariano Navone

Raphael Collignon

06:00

Rinky Hijikata

Gael Monfils

07:30

Zachary Svajda

Mattia Bellucci

Tennis WTA 1000 - Cincinnati Open 2026 - vòng 1

Thứ năm, 13/08/2026

22:00

Kamilla Rakhimova

Kimberly Birrell

22:00

Taylor Townsend

Camila Osorio

22:00

Simona Waltert

Petra Marcinko

22:00

Darja Vidmanova

Anhelina Kalinina

22:00

Daria Kasatkina

Zeynep Sonmez

23:30

Ashlyn Krueger

Lois Boisson

23:30

Antonia Ruzic

Magdalena Frech

23:30

Elena-Gabriela Ruse

Magda Linette

Thứ sáu, 14/08/2026

01:00

Diane Parry

Caroline Dolehide

01:00

Cristina Bucsa

Panna Udvardy

01:30

Tatjana Maria

Dayana Yastremska

06:00

Katie Boulter

Katie Volynets

07:30

Catherine McNally

McCartney Kessler

Lịch thi đấu thể thao hôm nay mới nhất: Nóng bỏng tennis Canadian Open 2026
Lịch thi đấu thể thao hôm nay mới nhất: Nóng bỏng tennis Canadian Open 2026

(Lịch thi đấu thể thao) Cập nhật chi tiết lịch đấu các môn thể thao hấp dẫn trên toàn thế giới.

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Theo Q.H ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/08/2026 02:40 AM (GMT+7)
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