Bi kịch của dàn siêu sao "sinh nhầm thời" với Federer - Nadal - Djokovic

Hơn hai thập kỷ đã qua, thế giới quần vợt bị thống trị bởi ba cái bóng quá lớn mang tên Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic. Họ tạo nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, và vô tình biến cả một thế hệ những tài năng kiệt xuất khác trở thành những "kẻ lót đường vĩ đại" trong dòng chảy lịch sử.

Bộ ba vĩ đại của làng quần vợt thế giới

Kỳ phùng địch thủ và "bức tường thành" không thể xô đổ

Trong kỷ nguyên thống trị của mình, quần vợt nam thế giới chứng kiến một sự độc tôn tàn nhẫn chưa từng có trong lịch sử thể thao. Sự xuất hiện của Roger Federer, biểu tượng của sự hào hoa, chuẩn mực; Rafael Nadal vị vua đất nện với tinh thần chiến binh bất diệt; và Novak Djokovic, cỗ máy hoàn hảo thách thức mọi giới hạn, đã tạo nên một thế gọng kìm bóp nghẹt mọi tham vọng của phần còn lại.

Họ thay nhau thâu tóm tới 66 danh hiệu Grand Slam. Đối với các tay vợt cùng thời, việc lọt vào một trận chung kết Grand Slam không khác gì một cuộc hành xác, và việc bước lên bục vinh quang gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Họ không thua vì họ yếu, họ thua vì đối thủ của họ là những vị thần.

Giai đoạn 2005 - 2014, trong số 40 giải Grand Slam được tổ chức, bộ ba "Big 3" này đã thâu tóm tới 33 danh hiệu. Bất kỳ ai muốn vô địch trong kỷ nguyên này hầu như đều phải thắng ít nhất một đến hai huyền thoại kể trên.

Murray có quyền mơ tới 5, 6 Grand Slam nếu không cùng thời "Big 3"

Những "nạn nhân" kiệt xuất của thời đại

Nếu sinh ra ở một thập kỷ khác, những cái tên dưới đây chắc chắn đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ và đứng vào ngôi đền của những huyền thoại. Nhưng trớ trêu thay, họ lại sinh cùng thời với ba vị thần.

1. Andy Murray và nỗi đau "Kẻ thứ tư"

Đỉnh cao của bi kịch mang tên Andy Murray. Sở hữu kỹ năng phòng ngự phản công xuất sắc nhất thế hệ cùng tư duy chiến thuật đỉnh cao, tay vợt người Scotland đã lọt vào tới 11 trận chung kết Grand Slam. Tuy nhiên, anh phải nhận đến 8 thất bại tại đây, và tất cả đều dưới tay Federer (3 lần) và Djokovic (5 lần). Đỉnh điểm là tại Australian Open, Murray lập kỷ lục buồn khi lọt vào 5 trận chung kết nhưng đều chỉ về nhì. Dù đã xuất sắc giành 3 Grand Slam và 2 HCV Olympic, Murray vẫn mãi bị coi là người đứng bên rìa của kỷ nguyên thống trị.

2. Andy Roddick: Ngôi sao mất vị thế vì "Tàu tốc hành"

Cựu số 1 thế giới người Mỹ sở hữu cú giao bóng sấm sét và lối chơi tấn công rực lửa. Sau chức vô địch US Open 2003, Roddick được kỳ vọng sẽ thống trị quần vợt thế giới. Nhưng rồi Federer xuất hiện. Roddick lọt vào chung kết Wimbledon các năm 2004, 2005 và 2009. Cả 3 lần anh đều gục ngã trước Federer. Đặc biệt là trận chung kết năm 2009 kéo dài 5 set với tỷ số set cuối là 14-16, Roddick chơi một trận đấu để đời nhưng vẫn phải bật khóc nhìn Federer nâng cúp. Xét về thành tích đối đầu, Roddick bị Federer áp đảo hoàn toàn với tỷ số 21-3.

3. Lleyton Hewitt & Marat Safin: Những vị vua trẻ bị lật đổ sớm

Trước khi Big 3 thiết lập ách thống trị tuyệt đối, Lleyton Hewitt và Marat Safin từng là những nhà vô địch Grand Slam, những số 1 thế giới biểu tượng cho thế hệ mới đầy ngổ ngáo. Thế nhưng, sự bùng nổ của Federer từ năm 2004, theo sau là Nadal và Djokovic đã trực tiếp bẻ gãy sự nghiệp của họ.

Hewitt từ vị thế nhà vua đã phải nhận chuỗi 15 trận thua liên tiếp trước Federer từ năm 2004 - 2010, liên tục bị chặn đứng ở các vòng knock-out. Trong khi đó, lãng tử Marat Safin dù tài hoa bậc nhất cũng hoàn toàn bất lực trước sự ổn định của các thế lực mới, khiến sự nghiệp đỉnh cao khép lại đầy chóng vánh.

Sự nghiệp Safin (bên trái), Hewitt (bên phải) cũng sẽ hoành tráng hơn nếu "Big 3" không quá vượt trội

4. Stan Wawrinka & David Ferrer: Những kẻ thách thức kiên cường

David Ferrer, chiến binh thầm lặng người Tây Ban Nha, sở hữu bộ chân và sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Anh cày ải cả sự nghiệp, vươn lên số 3 thế giới nhưng chưa một lần chạm tay vào Grand Slam vì phải nhận tới tổng cộng 59 trận thua trước các thành viên "Big 3" trong hành trình của mình.

Trong khi đó, Stan Wawrinka dù xuất sắc giành 3 Grand Slam nhờ cú trái một tay hủy diệt (đều thắng Nadal và Djokovic ở chung kết), nhưng sự ổn định của anh ở các giải đấu khác hoàn toàn bị che mờ bởi cái bóng quá lớn và sự càn quét nghẹt thở của bộ ba quyền lực.

Bi kịch về tâm lý: Khi sự xuất sắc bị định nghĩa lại

"Bóng ma" của "Big 3" không chỉ lấy đi của các tay vợt khác những chiếc cúp, nó còn bóp nghẹt họ về mặt tâm lý. Khi một thế hệ lớn lên và chứng kiến Federer đánh tennis như dạo chơi, Nadal thống trị Roland Garros như một định luật vật lý, còn Djokovic lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu về số tuần đứng số 1 thế giới, tiêu chuẩn của sự "vĩ đại" đã bị đẩy lên mức không tưởng.

Nhiều ngôi sao cùng thời đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý khi nhận ra dù mình có nỗ lực đến đâu, tập luyện điên cuồng thế nào, họ vẫn không thể san lấp được khoảng cách về tài năng thiên bẩm với ba tượng đài kia. Họ bị truyền thông gắn mác là "kẻ thất bại" dù họ đang đứng ở top 4, top 5 thế giới, vị trí mà ở bất kỳ thời đại nào khác cũng đã được tôn vinh như những người hùng dân tộc.

Giá trị của những kẻ lót đường vĩ đại

Nhìn lại lịch sử, sự hiện diện của Federer, Nadal và Djokovic vừa là đặc ân, vừa là "lời nguyền" cho nhiều đối thủ. Nó đẩy môn thể thao này lên đỉnh cao của sự chú ý, nhưng cũng biến một thế hệ tài năng những Roddick, Murray, Hewitt, Safin, Wawrinka hay Ferrer kém rực rỡ hơn trước ánh hào quang.

Tuy nhiên, chính sự kiên cường của những "thiên tài sinh nhầm thời" đó mới là thứ làm nên vẻ đẹp chương sử này. Họ biết phía trước là bức tường thành không thể xô đổ, nhưng họ chưa từng ngừng chạy, ngừng chiến đấu. Họ có thể không có nhiều cúp vàng, nhưng họ có được sự tôn trọng tuyệt đối từ chính "Big 3" và hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu.