Alcaraz "tan nát cõi lòng" vì phải bỏ Davis Cup 2025, sớm thử tài sao trẻ Fonseca

Carlos Alcaraz khép lại mùa 2025 với hai Grand Slam (Roland Garros, US Open), một trận chung kết ATP Finals và ngôi số 1 thế giới. Nhưng thay vì ăn mừng trọn vẹn, tay vợt 22 tuổi lại buộc phải đón nhận cú sốc cuối mùa khi gặp chấn thương gân kheo khiến anh không thể cùng tuyển Tây Ban Nha dự Davis Cup đang diễn ra tại Bologna (Ý) từ 18-23/11.

Alcaraz trở lại vào tháng 12, tham dự sự kiện biểu diễn tại Mỹ

Trong buổi họp báo mới đây, Alcaraz không giấu được sự thất vọng: “Tôi thực sự rất mong được thi đấu cho Tây Ban Nha. Nhưng mùa giải quá dài, quá nhiều cung bậc cảm xúc. Giờ tôi phải điều trị để sớm ổn nhất có thể. Tôi cảm thấy đau ở gân kheo. Thật buồn, nhưng mùa giải của tôi coi như đã kết thúc”.

🎾 Một năm rực rỡ kết thúc bằng dấu lặng

Ở ATP Finals Turin, Alcaraz thất bại trước kình địch Jannik Sinner trong trận chung kết, nhưng số điểm tích lũy xuyên mùa vẫn giúp anh khép lại năm 2025 với ngôi đầu. Tuy vậy, những dấu hiệu căng cơ từ trận bán kết đã trở thành vấn đề thực sự.

Ca chấn thương khiến anh phải bỏ Davis Cup, giải đấu mà Alcaraz luôn xem là “thiêng liêng”. Tây Ban Nha sẽ phải thi đấu mà không có ngôi sao số 1, đội hình gồm Jaume Munar, Pablo Carreno Busta, Pedro Martinez và Marcel Granollers.

Dù vậy, Alcaraz trấn an người hâm mộ: “Tôi không lo lắng về sức khỏe lâu dài. Tôi rất muốn chơi Davis Cup nhưng cơ thể hoàn toàn không sẵn sàng để thi đấu. Tôi còn một tuần để hồi phục, sau đó thêm hai tuần nữa trước khi trở lại sân. Tôi hơi buồn. Nhưng mùa giải đã kết thúc rồi”.

Khán giả sẽ lần đầu tiên được thấy Alcaraz so tài Fonseca vào ngày 8/12

⏱️ Tay vợt số 1 thế giới trở lại vào ngày 7 và 8/12

Chấn thương không quá nghiêm trọng, Alcaraz đã chốt lịch trở lại cho chuỗi sự kiện biểu diễn lớn cuối năm. Ngày 7/12 tại sự kiện mang tên “Ngày hội tennis tại The Rock”, Alcaraz đối đầu Frances Tiafoe trên sân bóng rổ/khúc côn cầu của thành phố.

Ngày 8/12, ở sự kiện mang tên “Giải quần vợt ở Miami”, ngôi sao Tây Ban Nha gặp tài năng trẻ Brazil Joao Fonseca tại sân bóng chày của Miami Marlins..

Alcaraz hào hứng chia sẻ về trải nghiệm thi đấu thú vị sắp tới: “Tôi thích chơi ở những nơi khác lạ. Sân ở Newark không phải sân tennis, nhưng điều đó lại rất thú vị. Tôi muốn cảm nhận một nguồn năng lượng mới mẻ. Tôi thường thích nghi nhanh và cảm thấy tự nhiên khi bước vào sân, nên tôi nghĩ mọi thứ sẽ rất tuyệt”.

✨ Alcaraz nói về những sự mới mẻ ở tuổi 22

Ở tuổi 22, Alcaraz thể hiện sự táo bạo cả trong lối đánh lẫn… kiểu tóc. Sau khi để đầu trọc tại US Open, anh gây sốt với mái tóc vàng bạch kim ở Laver Cup.

Anh cười khi kể lại: “Tôi hỏi mọi người: "Tóc vàng của tôi ổn không?" và họ bảo không tệ chút nào! Đây là lúc để thử những thứ mới lạ. Khi 30 hay 35 tuổi, tôi sẽ không làm những kiểu này nữa”.

Nhưng đằng sau vẻ tinh nghịch ấy là sự quyết tâm sắt đá: “Tuần này tôi sẽ trị liệu mỗi ngày, làm mọi bài tập cần thiết. Hai tuần tới, tôi sẽ làm tất cả để sẵn sàng. Tôi thực sự nghiêm túc và tập trung vào việc hồi phục. Hy vọng tôi sẽ ổn nhanh nhất có thể”.