Nóng nhất thể thao sáng 24/12: Khả năng Sinner - Alcaraz phá kỷ lục Grand Slam của Big 3

Khả năng Sinner - Alcaraz phá kỷ lục Grand Slam của Big 3

Trên podcast "Off Court with Greg", cựu tay vợt số 4 thế giới Greg Rusedski đã bàn luận về khả năng Carlos Alcaraz, Jannik Sinner có thể san bằng thành tích Grand Slam của nhóm "Big 3" huyền thoại. Hiện tại, Roger Federer (20 Grand Slam), Rafael Nadal (22), Novak Djokovic (24) cũng lần lượt dẫn đầu danh sách những tay vợt đoạt nhiều Grand Slam nhất lịch sử. Trong khi đó, số danh hiệu Grand Slam của Alcaraz, Sinner lần lượt là 6 và 4.

Sinner, Alcaraz đủ khả năng đuổi kịp Big 3?

“Ngay cả Djokovic cũng nói rằng tennis đang ngày càng tốt hơn, vì vậy chúng ta rất may mắn khi Sinner và Alcaraz xuất hiện, nhưng mỗi thế hệ đều sẽ có người giỏi hơn. Liệu họ có thể đạt được những con số thống kê như Big 3 không? Chặng đường còn dài, và bạn phải duy trì thể trạng và phong độ ổn định. Tôi nghĩ họ có cơ hội. Không còn nghi ngờ gì nữa".

"Sharapova mới" được dự đoán bùng nổ nhất năm 2026

Trên Tennis World USA, Rick Macci , huấn luyện viên cũ của Serena Williams, dự đoán Mirra Andreeva sẽ là tay vợt nữ bùng nổ nhất năm 2026: “Tay vợt đáng chú ý nhất năm 2026 là Andreeva. Cô ấy có tố chất để giành Grand Slam và là người tôi dự đoán sẽ bùng nổ, trưởng thành hơn, có khát vọng hơn, vươn cao hơn, khiến các đối thủ phải toát mồ hôi và nằm trong top 1 hoặc 2 ở cuối năm".

Ông bầu boxing mỉa mai giải đấu mới của trùm UFC

Trên trang Bloody Elbow, ông bầu boxing nổi tiếng Eddie Hearn đã lên tiếng bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng thành công của Zuffa, giải boxing do Chủ tịch UFC Dana White sáng lập sắp diễn ra. Theo kế hoạch, Zuffa có sự kiện ra mắt và chiếu trên kênh Paramount+ vào ngày 23/1/2026.

Dù vậy, việc giải đấu chưa nhận được sự quan tâm từ dư luận thời điểm hiện tại khiến Eddie Hearn không tiếc lời mỉa mai: " Sự kiện phải thật hoành tráng và chỉ còn 4 tuần nữa thôi, liệu nó có thể hoành tráng đến mức nào?".

Ferrari cần phải cải thiện nhiều nhất trong năm 2026

Bình luận trên trang chủ F1, chuyên gia James Hinchcliffe cho rằng Ferrari là đội đua cần phải cải thiện nhiều nhất trong năm 2026. Mùa giải vừa qua, cả 2 tay đua thuộc Ferrari là Charles Leclerc và Lewis Hamilton đều gây thất vọng khi "làm nền" cho cuộc đua vô địch:

“Ferrari là đội đua cần phải cải thiện nhiều nhất, không còn nghi ngờ gì nữa Charles Leclerc cố gắng hết mình để cứu vãn kết quả không mấy khả quan, nhưng chiếc xe và toàn đội cần phải tốt hơn ở mùa giải tới. Mùa giải của Lewis Hamilton thật khó chấp nhận, và cần phải có nhiều nỗ lực từ nội bộ để giúp nhà vô địch 7 lần này lấy lại phong độ tốt nhất", Hinchcliffe cho hay.