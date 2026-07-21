Alcaraz khiến làng tennis phải ghen tỵ, "cặp kè" nữ doanh nhân hơn 7 tuổi?

Carlos Alcaraz chưa trở lại thi đấu sau chấn thương cổ tay, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha vẫn trở thành tâm điểm truyền thông thế giới. Lần này, điều khiến người hâm mộ bàn tán không phải màn trình diễn trên sân đấu, mà là nghi vấn anh đang hẹn hò với nữ doanh nhân xinh đẹp Claudia Canals.

Alcaraz đang được đồn thổi có tình cảm với nữ doanh nhân xinh đẹp, Claudia

"Mỹ nhân bí ẩn" đi cùng Alcaraz gây sốt

Trong những ngày nghỉ dưỡng ngoài khơi thành phố Naples (Italia), Alcaraz bị bắt gặp xuất hiện trên một du thuyền hạng sang cùng một cô gái bí ẩn. Chỉ sau ít giờ, truyền thông Tây Ban Nha nhanh chóng xác định người phụ nữ này được cho là Claudia Canals, doanh nhân kiêm nhà sáng tạo nội dung đến từ Barcelona.

Những hình ảnh cả hai tận hưởng kỳ nghỉ trên biển lập tức lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, làm dấy lên đồn đoán rằng nhà vô địch 7 Grand Slam đã tìm được "một nửa" mới của mình.

Đáng chú ý, Claudia sau đó tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện đồ bơi trong chuyến nghỉ dưỡng trên Instagram. Nhan sắc quyến rũ cùng phong cách thời trang sang trọng giúp cô nhanh chóng trở thành cái tên được cộng đồng người hâm mộ tennis tìm kiếm nhiều trong những ngày qua.

Claudia Canals là ai?

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Claudia năm nay 30 tuổi, lớn hơn Alcaraz khoảng 7 tuổi. Cô sinh sống tại Barcelona và hoạt động trong lĩnh vực marketing, truyền thông, sáng tạo nội dung số.

Canals được cho là đã thành lập công ty truyền thông riêng, đồng thời sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội nhờ thường xuyên chia sẻ các chuyến du lịch, thời trang và phong cách sống.

Trước khi được liên hệ với Alcaraz, Canals từng xuất hiện trong phiên bản Tây Ban Nha của chương trình truyền hình thực tế "Temptation Island", giúp cô có phần quen mặt với công chúng trong nước.

Chưa có bất kỳ xác nhận nào

Dù những bức ảnh trên du thuyền khiến tin đồn bùng nổ, cả Carlos lẫn Claudia đều chưa từng xác nhận đang yêu nhau.

Hai người cũng không đăng bất kỳ bức ảnh chụp chung nào trên mạng xã hội. Alcaraz chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong kỳ nghỉ ở Italia, từ bơi lội, thư giãn đến ngắm cảnh trên du thuyền, nhưng hoàn toàn không xuất hiện hình ảnh của Canals.

Về phía nữ doanh nhân người Tây Ban Nha, cô cũng giữ im lặng trước mọi đồn đoán.

Sự kín tiếng này vốn không phải điều bất ngờ với Alcaraz. Suốt nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, tay vợt người Tây Ban Nha luôn hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm và hiếm khi nhắc đến đời sống riêng trong các cuộc phỏng vấn.

Bởi vậy, ở thời điểm hiện tại, mọi thông tin chỉ dừng ở mức tin đồn dựa trên những hình ảnh được ghi lại trong kỳ nghỉ hè.

Mùa hè đầy chuyện tình của làng tennis

Không chỉ Alcaraz, mùa hè 2026 chứng kiến hàng loạt câu chuyện tình cảm thu hút sự chú ý trong làng banh nỉ.

Nick Kyrgios chính thức công khai bạn gái mới Danai Stamati sau khi chia tay Costeen Hatzi. Cặp đôi xuất hiện cùng nhau tại giải UTS ở Rio de Janeiro.

Trong khi đó, Katie Boulter và Alex de Minaur đã tổ chức lễ cưới đúng ngày diễn ra trận chung kết Wimbledon. Tay vợt Mỹ Tommy Paul cũng vừa kết hôn với người mẫu Paige Lorenze trong sự chúc phúc của nhiều đồng nghiệp nổi tiếng.

Ở nhóm các tay vợt số một thế giới, Jannik Sinner tiếp tục giữ kín mối quan hệ với bạn gái Laila Hasanovic, dù người đẹp thường xuyên xuất hiện trong khu vực khán đài cổ vũ nhà vô địch Wimbledon.

Ngược lại, Aryna Sabalenka lại không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên doanh nhân Georgios Frangulis trong chuyến nghỉ dưỡng tại Hy Lạp.

Trước mắt, thay vì lên tiếng về đời tư, Alcaraz vẫn tập trung hoàn tất quá trình hồi phục chấn thương cổ tay. Theo truyền thông Tây Ban Nha, anh đã được xác nhận bình phục hoàn toàn và đang tăng dần cường độ tập luyện để bảo vệ chức vô địch Cincinnati Masters trước khi hướng tới mục tiêu chinh phục US Open.

Những hình ảnh đẹp về nữ doanh nhân hơn Alcaraz 7 tuổi