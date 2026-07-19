Sinner chờ đỉnh cao lịch sử với "cú ăn 3" vĩ đại ở mùa giải sân cứng Bắc Mỹ?

Tiến vào sự kiện thi đấu Bắc Mỹ, Jannik Sinner đang đứng trước cơ hội độc nhất vô nhị để thiết lập một cột mốc thống trị mới. Nếu tiếp tục càn quét các danh hiệu lớn tại đây, tay vợt số 1 thế giới người Ý sẽ củng cố vững chắc ngôi vương mà còn chính thức hoàn tất "Cú ăn 3 Bắc Mỹ" vĩ đại trong lịch sử quần vợt hiện đại.

Sinner đứng trước cột mốc giành "cú ăn 3 Bắc Mỹ"

Khái niệm "cú ăn 3 Bắc Mỹ" và thế độc tôn của nhà vua

Trong thế giới quần vợt, mùa sân cứng mùa hè tại Bắc Mỹ luôn là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất về mặt thể lực, tinh thần và độ bền bỉ dưới cái nóng oi bức. Thuật ngữ "North American Hard-Court Triple Crown" dùng để chỉ việc một tay vợt thâu tóm được trọn bộ 3 danh hiệu lớn nhất của chiến dịch này trong cùng một năm dương lịch, bao gồm: Canada Masters (Montreal), Cincinnati Masters và đỉnh cao Grand Slam US Open.

Kể từ đầu năm, Sinner đã biến hệ thống ATP Tour thành "lãnh địa" của riêng mình với một phong độ hủy diệt vô tiền khoáng hậu. Anh đã càn quét tuyệt đối cả 5 giải ATP Masters 1000 đầu tiên (bao gồm cú đúp Sunshine Double trên sân cứng Indian Wells, Miami Open và trọn bộ 3 giải đất nện Monte-Carlo, Madrid, Rome). Ngay sau đó, Sinner tiếp tục đè bẹp các đối thủ để bảo vệ thành công vương miện danh giá tại Wimbledon.

Sở hữu một phong độ "hủy diệt" như vậy, mục tiêu tiếp theo của tay vợt 24 tuổi không gì khác ngoài việc thâu tóm chuỗi danh hiệu Bắc Mỹ để tạo nên một mùa giải sân cứng tàn bạo và vĩ đại nhất lịch sử, sánh ngang với kỷ lục của huyền thoại Novak Djokovic lập được vào năm 2011.

Chuyên gia nhận định: "Phiên bản tiến hóa tối tân"

Sức mạnh của Sinner ở thời điểm hiện tại không chỉ đến từ những con số thống kê, mà nó nằm ở sự tiến hóa đáng sợ trong lối chơi. Nhận định về cơ hội của tay vợt nước Ý tại New York, cựu số 1 thế giới Andy Roddick thẳng thắn chia sẻ trên truyền thông quốc tế: "Sinner hiện tại là ứng viên số 1 tuyệt đối và không thể bàn cãi tại US Open. Cách cậu ấy làm chủ không gian, di chuyển mượt mà và bóp nghẹt đối thủ trên mặt sân cứng mang lại cảm giác bất bại".

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích của tờ The Athletic chỉ ra rằng Sinner đang chơi thứ quần vợt giống như một "phiên bản tối tân" của Djokovic vì phòng thủ bền bỉ, chuẩn xác, nhưng sở hữu lực đánh nặng hơn và chủ động tấn công vũ bão hơn từ cả hai cánh. Đặc biệt, vũ khí giao bóng 1 được nâng cấp đáng kể giúp Sinner giải quyết nhanh gọn các game cầm giao bóng, một lợi thế cực lớn trên mặt sân nảy nhanh và căng thẳng như Flushing Meadows.

Với phong độ đang có, Sinner có thể làm bất cứ điều gì

Những "hòn đá tảng" ngáng đường lịch sử

Dù được giới chuyên môn và các nhà cái quốc tế đặt cửa vô địch cao nhất, hành trình chinh phục "cú ăn 3" của Sinner chắc chắn không phải là một thảm đỏ nhung lụa khi các đại kình địch đã sẵn sàng bám đuổi:

Carlos Alcaraz và khát khao đòi lại ngai vàng: Ngôi sao Tây Ban Nha chính là nhà vô địch Australian Open đầu năm và là đương kim vô địch US Open. Dù phải trải qua giai đoạn giữa năm khó khăn vì chấn thương cổ tay, Alcaraz đã chính thức xác nhận bình phục 100% và sẽ tái xuất tại Cincinnati Open. Sứ mệnh bảo vệ 2.000 điểm thưởng tại New York sẽ biến Alcaraz thành kẻ ngáng đường nguy hiểm nhất của Sinner.

Alexander Zverev kẻ phục hận ở vị trí Số 2 thế giới: Sau danh hiệu Roland Garros và ngôi Á quân Wimbledon, Zverev đã chính thức vượt mặt Alcaraz để chiếm lấy vị trí số 2 trên bảng xếp hạng ATP. Trận thua đau trước Sinner tại chung kết cỏ vừa qua chắc chắn sẽ là liều thuốc kích thích để tay vợt người Đức dồn tổng lực phục hận trên mặt sân cứng sở trường tại New York, nơi anh từng hụt bước ở chung kết năm 2020.

Novak Djokovic và bản lĩnh của huyền thoại tuổi 39: Dù vấp phải gánh nặng tuổi tác, huyền thoại người Serbia vẫn âm thầm tích lũy điểm số vững chắc trong Top 5. Với Djokovic, US Open luôn là canh bạc tất tay cuối cùng trong năm để anh săn tìm danh hiệu Grand Slam thứ 25 lịch sử.