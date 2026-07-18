Thống kê gây chấn động: Sinner - Alcaraz làm điều "Big 3" cũng phải ngước nhìn

Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đang thay nhau thống trị các danh hiệu Grand Slam, và còn tạo nên một thống kê hiếm có khiến cả "Big 3" gồm Roger Federer, Rafael Nadal lẫn Novak Djokovic phải dè chừng. Ở cùng độ tuổi, bộ đôi trẻ đang đạt tốc độ tích lũy thành tích còn ấn tượng hơn cả "Big 3", mở ra kỳ vọng về một kỷ nguyên thống trị mới của quần vợt thế giới.

Sinner - Alcaraz còn xuất sắc hơn "Big 3'' khi họ cùng độ tuổi

Sinner - Alcaraz thống trị Grand Slam ở độ tuổi rất trẻ

Sau chức vô địch Wimbledon 2026 của Sinner, làng banh nỉ chứng kiến thêm một cột mốc đáng chú ý. Kể từ US Open 2022 đến nay, Carlos Alcaraz chưa từng có thời điểm không nắm giữ ít nhất một danh hiệu Grand Slam. Chuỗi thống trị của tay vợt người Tây Ban Nha hiện đã kéo dài 3 năm 10 tháng và chắc chắn sẽ được nối dài đến ít nhất Australian Open 2027, tương đương 4 năm 4 tháng liên tiếp.

Trong khi đó, Sinner cũng duy trì mạch ấn tượng kể từ khi đăng quang Australian Open 2024. Nhờ bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon 2026, tay vợt số 1 thế giới đã giữ ít nhất một Grand Slam trong tay suốt 2 năm rưỡi và chắc chắn nâng con số này lên 3 năm rưỡi vào Wimbledon 2027.

Đây là thống kê phản ánh sự ổn định ở đẳng cấp cao nhất. Muốn duy trì chuỗi này, một tay vợt phải liên tục giành thêm Grand Slam trước khi danh hiệu cũ hết hiệu lực, điều chỉ những huyền thoại thực sự mới làm được.

Thậm chí còn "giỏi hơn" Big 3 ở cùng độ tuổi

Điều đáng chú ý là ở tuổi 24, Sinner đã sở hữu 5 danh hiệu Grand Slam, trong khi Alcaraz mới 23 tuổi nhưng đã có tới 7 chức vô địch major.

Nếu so với cùng độ tuổi, cả hai đều tích lũy Grand Slam nhanh hơn nhiều huyền thoại của nhóm "Big 3". Federer chỉ bắt đầu bùng nổ từ năm 22 tuổi và cần nhiều năm mới xây dựng được đế chế Grand Slam. Djokovic cũng phải chờ đến cuối tuổi 23 mới thực sự bước vào giai đoạn thống trị. Nadal là người duy nhất sớm bứt phá, nhưng số danh hiệu của Alcaraz ở tuổi 23 vẫn thuộc nhóm xuất sắc nhất lịch sử.

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia đánh giá Sinner và Alcaraz đang sở hữu tốc độ phát triển thậm chí còn ấn tượng hơn thế hệ vàng trước đây.

Những kỷ lục của Nadal và Federer đứng trước thách thức lớn từ bộ đôi trẻ tuổi

Kỷ lục của Federer vẫn là đỉnh cao

Dù vậy, để bước vào ngôi đền huyền thoại, Sinner và Alcaraz vẫn còn chặng đường rất dài.

Kỷ lục trong thế kỷ 21 vẫn thuộc về Federer, người giữ ít nhất một Grand Slam liên tục trong 7 năm 6 tháng (từ Wimbledon 2003 đến Australian Open 2011).

Đứng sau là Djokovic với chuỗi 6 năm 2 tháng (Wimbledon 2018 - US Open 2024), còn Rafael Nadal duy trì 5 năm liên tiếp (Roland Garros 2010 - Roland Garros 2015).

Nếu tính toàn bộ Kỷ nguyên Mở (Open Era từ 1968), người giữ kỷ lục vẫn là Pete Sampras với 7 năm 11 tháng liên tiếp luôn sở hữu ít nhất một danh hiệu Grand Slam.

Cuộc đua lịch sử mới của quần vợt thế giới

Khoảng cách với các huyền thoại vẫn còn khá xa, nhưng điều khiến người hâm mộ phấn khích là lần đầu tiên sau nhiều năm thống trị của "Big 3", quần vợt thế giới lại xuất hiện hai tay vợt đủ sức cùng nhau hướng đến những cột mốc lịch sử.

Sau Wimbledon 2026, Sinner đã có 5 Grand Slam, còn Alcaraz sở hữu 7 danh hiệu major. Với việc cả hai đều còn rất trẻ và liên tục thay nhau vô địch các giải lớn, cuộc cạnh tranh giữa họ ngoài xoay quanh những chiếc cúp hiện tại là hành trình chinh phục các kỷ lục tưởng như bất khả xâm phạm của Federer, Nadal, Djokovic và Sampras.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện nay, Sinner và Alcaraz hoàn toàn có thể biến cuộc đua Grand Slam trong thập kỷ tới thành màn so tài vĩ đại tiếp theo của lịch sử quần vợt.