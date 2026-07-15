Alcaraz báo tin cực vui: Ấn định ngày trở lại, quyết đấu Sinner ở US Open

Sau hơn 3 tháng dài ròng rã phải ngồi ngoài nhìn các đối thủ tung hoành, ngôi sao tennis Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đã có những thông báo tích cực. Cổ tay của anh đã lành lặn 100%, sẵn sàng cho chiến dịch đòi lại ngai vàng và đập tan sự thống trị của Jannik Sinner tại US Open.

Alcaraz, cựu vô địch Wimbledon khao khát trở lại

Bước ngoặt thần kỳ từ phòng y tế

Theo báo cáo độc quyền vừa được ký giả uy tín Adam Zagoria tung ra trên tờ Forbes, chấn thương cổ tay phải tai quái của Alcaraz hiện đã "hồi phục hoàn toàn". Đây chính là thông tin mà hàng triệu người hâm mộ banh nỉ trên toàn thế giới đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều tháng qua.

Kể từ khi buộc phải tuyên bố rút lui khỏi các giải đấu lớn từ tháng 4 năm nay, tay vợt sở hữu 4 danh hiệu Grand Slam đã phải trải qua một lộ trình điều trị cực kỳ nghiêm ngặt và cẩn trọng. Việc đội ngũ y tế chính thức bật đèn xanh cho thấy Alcaraz không chỉ đơn thuần là hết đau, mà cấu trúc cơ và dây chằng cổ tay của anh đã đạt trạng thái lý tưởng nhất. Anh đã sẵn sàng tung ra những cú nã đại bác thuận tay sấm sét vũ khí tối thượng từng hủy diệt mọi đối thủ.

Cincinnati Open: Bài kiểm tra hạng nặng

Không còn là những lời đồn đoán mơ hồ trên mạng xã hội, lịch trình tái xuất của nhà cựu số 1 thế giới đã được ban huấn luyện ấn định cụ thể. Alcaraz sẽ chính thức cầm vợt trở lại tại giải Masters 1000 Cincinnati Open diễn ra vào tháng 8 tới.

Ban huấn luyện của Carlitos xác định Cincinnati Open sẽ là bài kiểm tra hạng nặng để anh tìm lại cảm giác bóng, kiểm nghiệm độ bền của cổ tay trên mặt sân cứng và lấy lại nhịp độ thi đấu đỉnh cao. Dù mục tiêu tại giải đấu này chủ yếu là rà soát phong độ sau thời gian dài ngồi ngoài, nhưng sự hiện diện của tay vợt xứ bò tót chắc chắn sẽ làm nổ tung các khán đài và khiến các đối thủ phải dè chừng.

Hình ảnh Alcaraz ở thời điểm hiện tại

Khát vọng US Open: Đại chiến rực lửa, lật đổ Jannik Sinner

Mục tiêu tối thượng và lớn nhất của Alcaraz trong chuyến trở lại này không gì khác ngoài giải Grand Slam cuối cùng trong năm US Open diễn ra vào cuối tháng 8 tại New York.

Trong thời gian Alcaraz vắng mặt, làng quần vợt thế giới đã chứng kiến sự thăng hoa và thống trị đáng sợ của Sinner. Tay vợt người Ý liên tục thâu tóm các danh hiệu lớn và độc chiếm ngôi vương. Chính vì vậy, màn tái xuất của Alcaraz được ví như "cơn mưa rào" giải nhiệt, hứa hẹn tạo nên cuộc đại chiến rực lửa giữa hai thế lực lớn nhất của thế hệ Next-Gen.

Lịch sử đối đầu giữa Alcaraz và Sinner luôn là những trận "marathon thể lực" nghẹt thở, kéo dài 5 set và đầy ắp những pha bóng không tưởng. Alcaraz đã sẵn sàng thách thức Sinner ngay tại Flushing Meadows, đòi lại vị thế tối cao và khẳng định ai mới là ngôi sao số 1. Người hâm mộ đang đếm ngược từng ngày để chứng kiến "đòi nợ" kinh điển này.