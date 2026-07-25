Zverev vô địch Grand Slam, sẵn sàng lật đổ Sinner - Alcaraz & chiếm số 1 thế giới

Alexander Zverev đang sở hữu cơ hội lớn nhất sự nghiệp để thách thức ngôi vị số 1 thế giới của Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Lời khẳng định đanh thép đó không đến từ những phép tính lý thuyết, nó được chứng minh bằng chính chiếc cúp Roland Garros danh giá và vị thế á quân đầy kiêu hãnh tại All England Club. Bước ngoặt lịch sử tại Paris mang lại cho tay vợt người Đức danh hiệu Grand Slam đầu tay sau nhiều năm mòn mỏi đợi chờ, quan trọng hơn, nó đã cởi bỏ hoàn toàn chiếc vòng kim cô tâm lý từng kìm hãm tài năng.

Chức vô địch tại Roland Garros 2026 đã giúp Zverev dám mơ lớn hơn

Sự giải thoát của một tâm hồn chiến bại

Nhìn lại hành trình đã qua, người ta mới thấy hết sức nặng của sự kỳ vọng mà Zverev phải gánh vác. Ba lần lọt vào chung kết các giải Major trước đó đều kết thúc bằng những giọt nước mắt cay đắng, biến anh thành "kẻ lỡ hẹn vĩ đại" trong mắt công chúng.

Thế nhưng, bản lĩnh trỗi dậy đúng lúc tại mặt sân đất nện nước Pháp đã thay đổi dòng chảy lịch sử. Trò chuyện với truyền thông nước Đức trên Ran.joyn.de, đội trưởng đội tuyển Davis Cup Đức Michael Kohlmann nhận định rằng vinh quang tối thượng này đã nhấc bổng một tảng đá khổng lồ khỏi đôi vai của Sascha.

Sự thanh thoát ấy nhanh chóng lan tỏa sang cả mặt sân cỏ vốn chưa từng là thánh địa của anh. Lần đầu tiên vượt qua cái dớp vòng 4 Wimbledon để thẳng tiến vào trận đấu cuối cùng chống lại một Sinner quá toàn diện, Zverev thừa nhận ở tuổi 29, anh mới thực sự tin bản thân có thể ngự trị trên mặt cỏ. Đó là lời tự sự từ đáy lòng của một chiến binh đã tìm thấy công thức thích nghi và tiến hóa lối chơi của mình lên một tầm cao mới.

Những vết nứt trên ngai vàng của Sinner và Alcaraz

Thành quả từ chuỗi phong độ bùng nổ đã làm rung chuyển trật tự vốn tưởng như bất biến của hai thế lực trẻ. Trên Bảng xếp hạng ATP, Zverev chính thức cán mốc 8.480 điểm, vượt qua Carlos Alcaraz để chiếm giữ vị trí số 2 thế giới. Bước lùi của thần đồng xứ bò tót xuống vị trí số 3 với 8.160 điểm xuất phát từ chấn thương cổ tay dai dẳng khiến anh phải rời xa sân đấu từ tháng 4, bỏ lỡ toàn bộ mùa giải sân cỏ.

Dù ngai vàng của Sinner vẫn tạm thời an toàn ở đỉnh bảng với 13.450 điểm nhờ chức vô địch Wimbledon vừa qua, khoảng cách 4.970 điểm với vị trí bám đuổi của Zverev chưa hẳn là không thể san lấp. Sinner đang sở hữu tuần thứ 81 ngự trị ở vị trí số 1 thế giới, một cột mốc vĩ đại đưa anh vào top 10 huyền thoại có số tuần đỉnh bảng nhiều nhất lịch sử. Tuy nhiên, áp lực bảo vệ lượng điểm số khổng lồ từ các giải đấu cuối năm sẽ là thử thách cực đại cho tay vợt người Ý.

Zverev hoàn toàn có thể nghĩ về việc chiếm số 1 thế giới ở cuộc đua tại các sự kiện tennis ở Bắc Mỹ

Gió đảo chiều trước thềm tour đấu Bắc Mỹ

Cơ hội lật đổ của Zverev đang hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết khi làng banh nỉ chuyển dịch sang các giải Master 1000 sân cứng và US Open. Lợi thế từ việc chiếm giữ hạt giống số 2 giúp tay vợt người Đức né được nhánh đấu tử thần của Sinner cho đến tận trận chung kết. Trở lại New York, nơi từng chứng kiến anh gục ngã ở chung kết năm 2020, Zverev giờ đây mang tâm thế của một nhà vua đã nếm trải mùi vị Grand Slam.

Phân tích từ giới chuyên môn, HLV Michael Kohlmann quả quyết rằng khoảng cách mênh mông trong các cuộc đối đầu trực tiếp trước đây đã bị xóa nhòa. Sinner và Alcaraz không còn là nỗi ám ảnh vô hình nữa, bởi một khi Zverev chơi với sự tự do trong tâm lý, anh đủ sức đánh bại bất kỳ ai trên mọi mặt sân.

Cuộc đua song mã thống trị hiện tại đang phải nhận thách thức, và có thể trở thành thế chân kiềng rực lửa, nơi Alexander Zverev sẵn sàng thực hiện cú lật đổ vĩ đại nhất sự nghiệp, vượt qua 2 đồng nghiệp để chiếm số 1 ATP.