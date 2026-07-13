Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Zverev chiếm số 2 của Alcaraz, Djokovic thăng tiến sau Wimbledon (Bảng xếp hạng tennis 13/7)

Sự kiện: Wimbledon 2026 Novak Djokovic Alexander Zverev

Wimbledon 2026 khép lại với hàng loạt biến động trên bảng xếp hạng tennis thế giới. Alexander Zverev vượt Carlos Alcaraz chiếm vị trí số 2 ATP, trong khi Aryna Sabalenka vẫn vững vàng trên đỉnh WTA.

  

Wimbledon 2026 khép lại cũng kéo theo hàng loạt biến động trên bảng xếp hạng ATP và WTA công bố ngày 13/7. Alexander Zverev chính thức vượt Carlos Alcaraz để chiếm vị trí số 2 thế giới, Novak Djokovic trở lại top 7, trong khi nhà vô địch Jannik Sinner tiếp tục bỏ xa phần còn lại. Ở nội dung nữ, Aryna Sabalenka giữ vững ngôi đầu, còn Linda Noskova và Karolina Muchova bứt phá mạnh mẽ sau hành trình ấn tượng tại All England Club.

Djokovic (bên trái) tăng lên 1 bậc, Zverev (bên phải) chính thức giữ số 2, Sinner (giữa) vững vàng số 1

Djokovic (bên trái) tăng lên 1 bậc, Zverev (bên phải) chính thức giữ số 2, Sinner (giữa) vững vàng số 1

Zverev vượt Alcaraz, Sinner bỏ xa phần còn lại

Bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon giúp Sinner giữ nguyên 2.000 điểm thưởng từ mùa trước, qua đó củng cố ngôi số 1 ATP với 13.450 điểm. Tay vợt người Ý đang tạo khoảng cách lên tới gần 5.000 điểm so với nhóm bám đuổi.

Biến động đáng chú ý nhất nằm ở cuộc đua vị trí số 2. Zverev thu về thêm 1.290 điểm nhờ lần đầu vào chung kết Wimbledon, nâng tổng điểm lên 8.480 để vượt qua Alcaraz.

Ngôi sao người Tây Ban Nha tụt xuống hạng 3 với 8.160 điểm sau khi không thể bảo vệ số điểm từ ngôi á quân Wimbledon 2025. Dù vậy, khoảng cách giữa hai tay vợt chỉ là 320 điểm, hứa hẹn cuộc cạnh tranh quyết liệt ở loạt giải sân cứng Bắc Mỹ.

Djokovic trở lại top 7, nhiều gương mặt lập cột mốc mới

Vào bán kết Wimbledon giúp Djokovic tăng một bậc lên hạng 7 thế giới, trong khi Daniil Medvedev cũng trở lại top 8.

Alex De Minaur lần đầu vươn lên vị trí số 5 ATP, còn Flavio Cobolli chạm cột mốc cao nhất sự nghiệp khi lần đầu góp mặt trong top 10 sau chiến tích vào tứ kết.

Ở chiều ngược lại, Ben Shelton rơi xuống hạng 6 sau thất bại ngay vòng một, còn Taylor Fritz tụt ba bậc xuống vị trí số 10 vì không bảo vệ được thành tích bán kết năm ngoái.

Ngoài top 10, Arthur Fery trở thành hiện tượng lớn nhất sau Wimbledon. Tay vợt chủ nhà vào tới bán kết, tăng tới 78 bậc để lần đầu góp mặt trong top 100 và vươn lên hạng 36 ATP. Jan Lennard Struff (+33 bậc, hạng 41), Hubert Hurkacz (+28, hạng 68) và Roman Safiullin (+35, hạng 97) cũng là những cái tên thăng tiến mạnh.

Nhà vô địch Wimbledon&nbsp;Linda Noskova nhảy năm bậc lên vị trí số 7 (giữa), thứ hạng cao nhất sự nghiệp của cô&nbsp;

Nhà vô địch Wimbledon Linda Noskova nhảy năm bậc lên vị trí số 7 (giữa), thứ hạng cao nhất sự nghiệp của cô 

Sabalenka tiếp tục thống trị WTA

Ở bảng xếp hạng nữ, Sabalenka tiếp tục đứng đầu với 8.550 điểm dù dừng bước từ vòng 4 Wimbledon. Việc Elena Rybakina bị loại sớm giúp tay vợt Belarus duy trì khoảng cách 407 điểm ở ngôi số 1.

Sabalenka cũng cán mốc 99 tuần giữ vị trí số 1 thế giới, vượt Lindsay Davenport để độc chiếm vị trí thứ 10 trong danh sách những tay vợt có nhiều tuần đứng đầu WTA nhất lịch sử.

Elena Rybakina vẫn giữ hạng 2, trong khi Jessica Pegula vươn lên số 3 và Coco Gauff trở lại top 4 sau hành trình vào bán kết.

Noskova, Muchova bứt phá, Swiatek tụt sâu

Hai nhân vật nổi bật nhất trên bảng xếp hạng WTA là Karolina Muchova và Linda Noskova.

Á quân Wimbledon Muchova tăng ba bậc lên hạng 6 thế giới, còn nhà vô địch Linda Noskova nhảy năm bậc lên vị trí số 7, đều là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp.

Ngược lại, Iga Swiatek là cái tên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong nhóm dẫn đầu. Nhà vô địch Wimbledon 2025 bị loại từ vòng ba năm nay nên mất năm bậc, rơi xuống hạng 8. Amanda Anisimova cũng tụt ba bậc xuống vị trí số 9.

Một điểm sáng khác là Alexandra Eala. Tay vợt Philippines lần đầu lọt vào vòng 4 Wimbledon sau chiến thắng gây sốc trước Swiatek, qua đó tăng bốn bậc lên hạng 28 thế giới, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp.

Ngoài ra, Barbora Krejcikova, Nikola Bartunkova, Ashlyn Krueger hay Mananchaya Sawangkaew cũng ghi nhận những bước tiến đáng kể sau giải Grand Slam trên mặt sân cỏ.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Jannik Sinner (Ý)

24

0

13.450

2

Alexander Zverev (Đức)

29

+1

8.480

3

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

23

-1

8.160

4

Felix Auger-Aliassime (Canada)

25

0

4.740

5

Alex de Minaur (Úc)

27

+1

4.110

6

Ben Shelton (Mỹ)

23

-1

3.770

7

Novak Djokovic (Serbia)

39

+1

3.760

8

Daniil Medvedev (Nga)

30

+1

3.670

9

Flavio Cobolli (Ý)

24

+1

3.460

10

Taylor Fritz (Mỹ)

28

-3

3.365

11

Alexander Bublik (Kazakhstan)

29

0

2.810

12

Jiri Lehecka (CH Czech)

24

+2

2.510

13

Casper Ruud (Na Uy)

27

-1

2.435

14

Lorenzo Musetti (Ý)

24

+1

2.315

15

Learner Tien (Mỹ)

20

+2

2.270

16

Andrey Rublev (Nga)

28

-3

2.230

17

Frances Tiafoe (Mỹ)

28

+2

2.230

18

Luciano Darderi (Ý)

24

-2

2.210

19

Jakub Mensik (CH Czech)

20

-1

2.205

20

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

27

+3

2.160

21

Valentin Vacherot (Monaco)

27

-1

2.138

22

Francisco Cerundolo (Argentina)

27

-1

2.110

23

Arthur Fils (Pháp)

22

+1

1.990

24

Tommy Paul (Mỹ)

29

+1

1.975

25

Rafael Jodar (Tây Ban Nha)

19

+1

1.927

26

Karen Khachanov (Nga)

30

-4

1.780

27

Joao Fonseca (Brazil)

19

0

1.710

28

Arthur Rinderknech (Pháp)

30

0

1.683

29

Ugo Humbert (Pháp)

28

+1

1.575

30

Tomas Martin Etcheverry (Argentina)

26

+2

1.460

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

28

0

8.550

2

Elena Rybakina (Kazakhstan)

27

0

8.143

3

Jessica Pegula (Mỹ)

32

+1

6.301

4

Coco Gauff (Mỹ)

22

+4

5.649

5

Mirra Andreeva (Nga)

19

0

5.293

6

Karolina Muchova (CH Czech)

29

+3

5.168

7

Linda Noskova (CH Czech)

21

+5

5.119

8

Iga Swiatek (Ba Lan)

25

-5

4.539

9

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

-3

4.353

10

Elina Svitolina (Ukraine)

31

-2

4.351

11

Marta Kostyuk (Ukraine)

24

+2

3.926

12

Victoria Mboko (Canada)

19

-2

3.570

13

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

+1

3.146

14

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

29

-3

2.845

15

Jasmine Paolini (Ý)

30

+2

2.783

16

Iva Jovic (Mỹ)

18

0

2.636

17

Sorana Cirstea (Romania)

36

+1

2.535

18

Diana Shnaider (Nga)

22

-3

2.458

19

Ekaterina Alexandrova (Nga)

31

0

2.301

20

Anna Kalinskaya (Nga)

27

0

2.300

21

Marie Bouzkova (CH Czech)

27

+2

2.019

22

Maja Chwalinska (Ba Lan)

24

-1

2.004

23

Madison Keys (Mỹ)

31

-1

1.964

24

Elise Mertens (Bỉ)

30

+3

1.948

25

Leylah Fernandez (Canada)

23

-1

1.784

26

Emma Navarro (Mỹ)

25

0

1.674

27

Anastasia Potapova (Áo)

25

+1

1.667

28

Alexandra Eala (Philippines)

21

+4

1.666

29

Jelena Ostapenko (Latvia)

29

+2

1.592

30

Clara Tauson (Đan Mạch)

23

-5

1.574

Sinner ôm eo kiều nữ nhảy ăn mừng vô địch Wimbledon, Alcaraz tri ân đại kình địch
Sinner ôm eo kiều nữ nhảy ăn mừng vô địch Wimbledon, Alcaraz tri ân đại kình địch

Jannik Sinner khép lại Wimbledon 2026 bằng những khoảnh khắc đáng nhớ cả trong và ngoài sân đấu, khi sánh đôi cùng Linda Noskova tại Champions' Ball...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/07/2026 17:04 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Wimbledon 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN