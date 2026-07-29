Mê mẩn kiều nữ bóng chuyền với hình xăm nhạy cảm ở ngay "vòng 1"

Nữ vận động viên bóng chuyền bãi biển Bekka Hauri sở hữu thân hình rực lửa với loạt hình xăm táo bạo, nhưng điều khiến công chúng ngỡ ngàng hơn cả chính là học vấn cực khủng của cô.

Bekka Hauri sở hữu vẻ nóng bỏng, cá tính

Thiên thần bóng chuyền với học vấn đáng ngưỡng mộ

Trong làng thể thao thế giới, không thiếu những bóng hồng vừa tài năng vừa xinh đẹp. Tuy nhiên, một cô nàng vừa sở hữu sắc vóc của một siêu mẫu, vừa nắm trong tay tấm bằng thạc sĩ Y tế Công cộng (Master of Public Health) danh giá như Bekka Hauri thì quả là "hàng hiếm".

Trước khi sở hữu trang Instagram cá nhân cán mốc hơn 420.000 người theo dõi, mỹ nhân sinh năm 1998 đến từ Thụy Sĩ này đã có một hành trình học tập đáng nể tại Mỹ. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành sinh học tại đại học Coppin State (Maryland) trước khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Rollins College (Florida). Nền tảng kiến thức y khoa vững chắc giúp Bekka luôn biết cách chăm sóc và duy trì một thể hình khỏe khoắn, tràn đầy sức sống.

Loạt hình xăm đốt mắt trên cơ thể

Với chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng chuẩn chỉnh của một vận động viên bóng chuyền bãi biển chuyên nghiệp, Bekka Hauri luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện trên sân đấu hay các bãi biển đầy nắng. Đặc biệt, làn da mật ong khỏe khoắn của cô được điểm xuyết bằng những hình xăm nghệ thuật đầy táo bạo.

Trên trang cá nhân, không ít lần Bekka khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi diện những bộ bikini cắt xẻ hiểm hóc, khéo léo lộ ra những nét mực uyển chuyển chạy dọc hông, mông và đùi.

Những hình xăm này không chỉ tôn lên đường cong thắt eo con kiến mà còn tạo nên một sức hút ma mị, vừa nổi loạn vừa quyến rũ chết người. Sự kết hợp giữa nét khỏe khoắn của thể thao và sự táo bạo của nghệ thuật xăm mình đã giúp cô lọt vào mắt xanh của tạp chí phái mạnh và trở thành gương mặt trang bìa nổi bật.

Từ sân đấu đỉnh cao đến hình mẫu quyến rũ trên mạng xã hội

Dù bận rộn với vai trò là một người mẫu và nhà sáng tạo nội dung, Bekka vẫn duy trì niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn. Hiện tại, nàng Libero tài năng này đang thi đấu cho CLB Volley Koniz tại quê nhà Thụy Sĩ, sau thời gian dài chinh chiến thành công tại giải Bundesliga (Đức) và các giải đấu sinh viên Mỹ.

Trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram hay TikTok, Bekka Hauri chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện đổ mồ hôi trên cát mà còn thường xuyên đăng tải các video hài hước, gần gũi về cuộc sống thường ngày bên chú chó Corgi đáng yêu.

Sự tương phản đầy thú vị giữa một trí tuệ sắc sảo của một thạc sĩ y khoa, sự mạnh mẽ của một vận động viên và nét gợi cảm "đốt mắt" của một thiên thần hình xăm đã biến Bekka thành thỏi nam châm thu hút ánh nhìn của người hâm mộ trên toàn cầu.

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