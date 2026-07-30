Không phải Indonesia, Singapore mới là trận bản lề với tuyển Việt Nam

Trước thềm ASEAN Cup 2026, đương kim vô địch Việt Nam và Indonesia - đội từng 6 lần vào chung kết - được đánh giá là 2 ứng viên sáng giá đại diện bảng A vào bán kết.

Thực tế, cả Việt Nam (thắng đậm Timor Leste 7-0) và Indonesia (thắng Campuchia 5-1) đều có màn ra quân ấn tượng với các chiến thắng đậm, trước khi đối đầu nhau tại lượt trận ngày 3-8.

Tiếp đội đầu bảng Singapore (áo đỏ) tại Mỹ Đình ngày 31-7 sẽ là trận đấu bản lề với tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Straits Times)

Thế nhưng, cuộc đua vào bán kết ở bảng A còn có Singapore. Đội bóng đến từ Đảo quốc sư tử đang tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối sau các chiến thắng 2-1 trước Campuchia và 2-0 trước Timor Leste.

Nối tiếp kỳ tích giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027, đội tuyển Singapore - nền bóng đá từng 4 lần vô địch Đông Nam Á - nhận sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn ở ASEAN Cup năm nay.

Trong tay HLV Gavin Lee đang có những cầu thủ chất lượng như tiền đạo Ilhan Fandi - người đang có 2 bàn tại giải, tiền vệ nhập tịch Song Ui-Young, tiền đạo kỳ cựu Shawal Anuar... sẵn sàng thách thức mọi đối thủ.

Vì vậy, trận gặp Singapore ngày 31-7 tới trên sân Mỹ Đình mang tính bản lề với tuyển Việt Nam tại vòng bảng. Nếu tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm 1 tay vào vé bán kết, trước khi tranh ngôi đầu với Indonesia 3 ngày sau đó.

Ngược lại, một kết quả hòa thậm chí trắng tay tại Mỹ Đình sẽ đẩy tuyển Việt Nam vào thế bất lợi, khi phải quyết đấu chủ nhà Indonesia để tìm kiếm cơ hội.

Không riêng Việt Nam, Singapore cũng xem trận đấu tại Mỹ Đình mang tính quyết định tới cơ hội đi tiếp.

Tờ Beritaharian của Singapore cảnh báo trước một đối thủ như đương kim vô địch Việt Nam, việc chỉ sở hữu một "vũ khí" chủ lực sẽ khiến cách triển khai tấn công của HLV Gavin Lee dễ bị bắt bài và hóa giải.

Còn cây bút thể thao của ESPN - Gabriel Tan nhận định ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Singapore mới thực sự bắt đầu khi gặp Việt Nam. "Giờ là lúc Singapore phải chứng minh năng lực trước những "ông lớn", Gabriel Tan viết.