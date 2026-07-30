ĐT Việt Nam dè chừng "Vardy phiên bản Singapore" từng xé lưới Tottenham

Sau khi dễ dàng giải quyết ĐT Timor Leste với chiến thắng 7-0 ở trận ra quân, ĐT Việt Nam sẽ bước sang lượt đấu thứ 2 với cuộc gặp hứa hẹn khó khăn hơn, trận gặp Singapore vào lúc 20h ngày 31/7. Singapore trước đó sẽ có cuộc đối đầu với chính Timor Leste vào lúc 18h ngày 27/7.

Shawal Anuar sút tung lưới Campuchia ở trận ra quân của Singapore

HLV Kim Sang Sik và các thành viên ban huấn luyện của ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ có thời gian ngắm nghía Singapore trước khi đá trận tiếp theo. Singapore đã vượt qua vòng bảng tại AFF Cup 2024 nhưng thua với tổng tỷ số 1-5 ở bán kết trước ĐT Việt Nam, và nhiều cầu thủ trong đội hình Singapore trước đây vẫn góp mặt ở AFF Cup lần này.

Một trong số đó là chân sút Shawal Anuar, người đã có bàn thắng ở trận thắng Campuchia 2-1. Anuar đã sang tuổi 35 và không còn ở phong độ cao như lần dự AFF Cup trước, nhưng cầu thủ từng một thời đi làm nghề lau kính này vẫn sẽ là mối đe dọa lớn cho ĐT Việt Nam. Lúc này anh đã nhẵn mặt tới mức thông tin về Anuar ở ĐT Việt Nam đã được thu thập từ hồi HLV Park Hang Seo còn dẫn dắt.

Lối chơi của Singapore tại AFF Cup năm nay đang đề cao việc chắc chắn trong phòng ngự và khi tấn công, họ rót bóng ra sau hàng thủ đội bạn để Anuar, đứng song song với người kèm, chạy chỗ. Các đường chuyền của Singapore dành cho Anuar thường đi nhanh và khoét vào khe hở giữa hậu vệ biên với trung vệ lệch, và Anuar rất bén trong việc đè mặt người kèm để vọt lên trước đón bóng.

Cũng như Jamie Vardy, Anuar thường xuyên rình rập phá bẫy việt vị

Anuar có phong cách chơi được so sánh với Jamie Vardy (và sự nghiệp nở muộn cũng giống Vardy). Ở AFF Cup 2024, có thời điểm tiền đạo này đã dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 4 bàn (trong đó có 1 bàn vào lưới Thái Lan), trước khi Xuân Son ra mắt ĐT Việt Nam và tung hoành trong phần còn lại của giải.

Khi gặp nhau ở bán kết AFF Cup 2024, Anuar đã 2 lần (trong cả 2 trận) tham gia vào các tình huống đưa bóng tung lưới ĐT Việt Nam, trong đó có 1 bàn thắng anh đích thân ghi, nhưng cả 2 lần đều bị bắt việt vị. Anuar ở lượt về còn có một pha băng cắt đệm bóng đi sạt cột dọc Việt Nam ở phút bù giờ hiệp 1, chỉ ít lâu sau khi Xuân Son mở tỷ số trận đấu đó.

Anuar đốt lưới Tottenham mùa hè năm 2023, một pha băng cắt đệm cận thành điển hình

Chân sút sinh năm 1991 này đã từng được đánh giá là sinh ra để ghi bàn ở đấu trường cúp: Anuar đã giành 6 danh hiệu đấu cúp trong sự nghiệp và là Á quân Cúp C2 châu Á năm 2025. Các trận đá cúp thường đề cao những cầu thủ giỏi trong các tình huống chuyển trạng thái và Anuar đã ghi 7 bàn sau 3 kỳ AFF Cup.

Mặc dù Singapore có anh em nhà Fandi là những cầu thủ chủ lực cùng một số ngôi sao nhập tịch, sự nguy hiểm của Anuar sẽ là điều các trung vệ Việt Nam phải thường trực lưu tâm. Chỉ một khoảnh khắc để lọt Anuar sẽ gây ra nguy hiểm không thể đo đếm.