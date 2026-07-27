Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Djokovic trở lại top 5, Alcaraz có cơ hội đòi lại số 2 từ Zverev (Bảng xếp hạng tennis 27/7)

Sự kiện: ATP Tour Novak Djokovic Carlos Alcaraz

Bảng xếp hạng ATP và WTA tuần mới chứng kiến Novak Djokovic trở lại top 5, trong khi Carlos Alcaraz đứng trước cơ hội vượt Alexander Zverev để giành lại vị trí số 2 thế giới.

  

Bảng xếp hạng ATP và WTA tuần mới (27/7) không có nhiều xáo trộn ở nhóm đầu, nhưng vẫn xuất hiện những thay đổi đáng chú ý. Novak Djokovic chính thức trở lại top 5 ATP, trong khi Carlos Alcaraz đang gây sức ép lên Alexander Zverev trong cuộc đua giành vị trí số 2 thế giới.

Djokovic (thứ 2 từ phải sang) trở lại top 5 thế giới&nbsp;

Djokovic (thứ 2 từ phải sang) trở lại top 5 thế giới 

ATP: Djokovic vào top 5, Alcaraz bám sát Zverev

Jannik Sinner vẫn thống trị bảng xếp hạng ATP với 13.450 điểm, hơn Zverev tới 4.970 điểm. Trong khi đó, cuộc đua số 2 thế giới đang nóng lên khi Zverev chỉ còn hơn Alcaraz 320 điểm. Đáng chú ý, tay vợt người Đức sẽ phải bảo vệ 400 điểm trong tuần tới, còn Alcaraz không chịu áp lực bảo vệ điểm nào. Nếu Zverev gây thất vọng, "Carlitos" sẽ có cơ hội vượt lên giành lại vị trí á quân ATP.

Djokovic tăng hai bậc lên hạng 5 với 3.760 điểm, vượt qua Alex De Minaur (3.660 điểm), người bị trừ tới 450 điểm trong tuần qua. Trong khi đó, Danill Medvedev tăng một bậc lên hạng 7, còn Ben Shelton tụt xuống vị trí thứ 8.

Top 10 còn lại gồm Felix Auger-Aliassime (hạng 4), Flavio Cobolli (hạng 9) và Taylor Fritz (hạng 10).

Ngoài top 10, Tommy Paul (+3 lên hạng 21) và Francisco Cerundolo (+2 lên hạng 20) là những tay vợt thăng tiến đáng chú ý, trong khi Alejandro Davidovich Fokina rơi 5 bậc xuống hạng 25.

Nếu Zverev không thi đấu tốt, Alcaraz có thể trở lại vị trí thứ 2 vào tuần tới&nbsp;

Nếu Zverev không thi đấu tốt, Alcaraz có thể trở lại vị trí thứ 2 vào tuần tới 

WTA: Sabalenka giữ ngôi đầu, Rybakina áp sát

Aryna Sabalenka tiếp tục đứng số 1 WTA với 8.550 điểm, nhưng khoảng cách với Elena Rybakina (8.056 điểm) chỉ còn 494 điểm.

Jessica Pegula (6.300 điểm) giữ hạng 3, xếp trên Coco Gauff (5.649 điểm). Mirra Andreeva tiếp tục khẳng định tài năng khi giữ vị trí thứ 5, còn Karolina Muchova và Linda Noskova lần lượt xếp hạng 6 và 7.

Đáng chú ý, cựu số 1 thế giới Iga Swiatek vẫn đứng ngoài top 5 khi xếp hạng 8. Amanda Anisimova và Elina Svitolina lần lượt giữ vị trí thứ 9 và 10, chỉ hơn kém nhau đúng 2 điểm.

Bên ngoài top 10, Naomi Osaka giữ hạng 13, trong khi hai tài năng trẻ Victoria Mboko (19 tuổi, hạng 12) và Iva Jovic (18 tuổi, hạng 16) tiếp tục tạo dấu ấn. Marie Bouzkova là tay vợt giảm mạnh nhất top 30 khi tụt 3 bậc xuống hạng 24.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

 Jannik Sinner (Ý) 24

0

 13.450

2

 Alexander Zverev (Đức) 29

0

 8.480

3

 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23

0

 8.160

4

 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25

0

 4.740

5

 Novak Djokovic (Serbia) 39

+2

 3.760

6

 Alex de Minaur (Úc) 27

-1

 3.660

7

 Daniil Medvedev (Nga) 30

+1

 3.620

8

 Ben Shelton (Mỹ) 23

-2

 3.580

9

 Flavio Cobolli (Ý) 24

0

 3.420

10

 Taylor Fritz (Mỹ) 28

0

 3.300

11

 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29

0

 2.525

12

 Jiri Lehecka (CH Séc) 24

0

 2.470

13

 Casper Ruud (Na Uy) 27

0

 2.435

14

 Andrey Rublev (Nga) 28 0 2.420

15

 Lorenzo Musetti (Ý) 24 0 2.315

16

 Learner Tien (Mỹ) 20 0 2.245

17

 Jakub Mensik (CH Séc) 20 +1 2.205

18

 Valentin Vacherot (Monaco) 27 +1 2.188

19

 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 -2 2.180

20

 Francisco Cerundolo (Argentina) 27 +2 2.060

21

 Tommy Paul (Mỹ) 29 +3 2.025

22

 Arthur Fils (Pháp) 22 +1 1.990

23

 Luciano Darderi (Ý) 24 -2 1.975

24

 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 19 +1 1.927

25

 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 -5 1.880

26

 Karen Khachanov (Nga) 30 0 1.780

27

 Joao Fonseca (Brazil) 19 +1 1.710

28

 Arthur Rinderknech (Pháp) 31 -1 1.633

29

 Ugo Humbert (Pháp) 28 0 1.575

30

 Alejandro Tabilo (Chile) 29 0 1.558

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus) 28

0

 8.550

2

Elena Rybakina (Kazakhstan) 27

0

 8.056

3

Jessica Pegula (Mỹ) 32

0

 6.300

4

Coco Gauff (Mỹ) 22

0

 5.649

5

Mirra Andreeva (Nga) 19

0

 5.293

6

Karolina Muchova (CH Séc) 29

0

 5.168

7

Linda Noskova (CH Séc) 21

0

 5.016

8

Iga Swiatek (Ba Lan) 25

0

 4.539

9

Amanda Anisimova (Mỹ) 24

0

 4.353

10

Elina Svitolina (Ukraine) 31

0

 4.351

11

Marta Kostyuk (Ukraine) 24

0

 3.925

12

Victoria Mboko (Canada) 19

0

 3.520

13

Naomi Osaka (Nhật Bản) 28

0

 3.086

14

Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 29

0

 2.845

15

Jasmine Paolini (Ý) 30

0

 2.783

16

Iva Jovic (Mỹ) 18

0

 2.636

17

Sorana Cirstea (Romania) 36

0

 2.502

18

Diana Shnaider (Nga) 22

0

 2.458

19

Ekaterina Alexandrova (Nga) 31

0

 2.301

20

Anna Kalinskaya (Nga) 27

0

 2.007

21

Maja Chwalinska (Ba Lan) 24

+1

 1.975

22

Madison Keys (Mỹ) 31

+1

 1.964

23

Elise Mertens (Bỉ) 30

+1

 1.948

24

Marie Bouzkova (CH Séc) 28

+1

 1.829

25

Barbora Krejcikova (CH Séc) 30

-3

 1.776

26

Emma Navarro (Mỹ) 25

+1

 1.674

27

Anastasia Potapova (Nga) 25

+1

 1.667

28

Alexandra Eala (Philippines) 21

+1

 1.666

29

Jelena Ostapenko (Latvia) 29

+2

 1.592

30

Clara Tauson (Đan Mạch) 23

0

 1.564

"Lời khuyên tai hại" của Djokovic: Nhà vua tạo ra "quái vật" Sinner & hại chính mình
"Lời khuyên tai hại" của Djokovic: Nhà vua tạo ra "quái vật" Sinner & hại chính mình

Cuộc trò chuyện trong phòng thay đồ Wimbledon năm 2022 đã trở thành bước ngoặt bất ngờ. Những góp ý chân thành của Novak Djokovic vô tình góp phần...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/07/2026 16:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP Tour Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN