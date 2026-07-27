Djokovic trở lại top 5, Alcaraz có cơ hội đòi lại số 2 từ Zverev (Bảng xếp hạng tennis 27/7)

Bảng xếp hạng ATP và WTA tuần mới (27/7) không có nhiều xáo trộn ở nhóm đầu, nhưng vẫn xuất hiện những thay đổi đáng chú ý. Novak Djokovic chính thức trở lại top 5 ATP, trong khi Carlos Alcaraz đang gây sức ép lên Alexander Zverev trong cuộc đua giành vị trí số 2 thế giới.

Djokovic (thứ 2 từ phải sang) trở lại top 5 thế giới

ATP: Djokovic vào top 5, Alcaraz bám sát Zverev

Jannik Sinner vẫn thống trị bảng xếp hạng ATP với 13.450 điểm, hơn Zverev tới 4.970 điểm. Trong khi đó, cuộc đua số 2 thế giới đang nóng lên khi Zverev chỉ còn hơn Alcaraz 320 điểm. Đáng chú ý, tay vợt người Đức sẽ phải bảo vệ 400 điểm trong tuần tới, còn Alcaraz không chịu áp lực bảo vệ điểm nào. Nếu Zverev gây thất vọng, "Carlitos" sẽ có cơ hội vượt lên giành lại vị trí á quân ATP.

Djokovic tăng hai bậc lên hạng 5 với 3.760 điểm, vượt qua Alex De Minaur (3.660 điểm), người bị trừ tới 450 điểm trong tuần qua. Trong khi đó, Danill Medvedev tăng một bậc lên hạng 7, còn Ben Shelton tụt xuống vị trí thứ 8.

Top 10 còn lại gồm Felix Auger-Aliassime (hạng 4), Flavio Cobolli (hạng 9) và Taylor Fritz (hạng 10).

Ngoài top 10, Tommy Paul (+3 lên hạng 21) và Francisco Cerundolo (+2 lên hạng 20) là những tay vợt thăng tiến đáng chú ý, trong khi Alejandro Davidovich Fokina rơi 5 bậc xuống hạng 25.

Nếu Zverev không thi đấu tốt, Alcaraz có thể trở lại vị trí thứ 2 vào tuần tới

WTA: Sabalenka giữ ngôi đầu, Rybakina áp sát

Aryna Sabalenka tiếp tục đứng số 1 WTA với 8.550 điểm, nhưng khoảng cách với Elena Rybakina (8.056 điểm) chỉ còn 494 điểm.

Jessica Pegula (6.300 điểm) giữ hạng 3, xếp trên Coco Gauff (5.649 điểm). Mirra Andreeva tiếp tục khẳng định tài năng khi giữ vị trí thứ 5, còn Karolina Muchova và Linda Noskova lần lượt xếp hạng 6 và 7.

Đáng chú ý, cựu số 1 thế giới Iga Swiatek vẫn đứng ngoài top 5 khi xếp hạng 8. Amanda Anisimova và Elina Svitolina lần lượt giữ vị trí thứ 9 và 10, chỉ hơn kém nhau đúng 2 điểm.

Bên ngoài top 10, Naomi Osaka giữ hạng 13, trong khi hai tài năng trẻ Victoria Mboko (19 tuổi, hạng 12) và Iva Jovic (18 tuổi, hạng 16) tiếp tục tạo dấu ấn. Marie Bouzkova là tay vợt giảm mạnh nhất top 30 khi tụt 3 bậc xuống hạng 24.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 24 0 13.450 2 Alexander Zverev (Đức) 29 0 8.480 3 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 0 8.160 4 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 4.740 5 Novak Djokovic (Serbia) 39 +2 3.760 6 Alex de Minaur (Úc) 27 -1 3.660 7 Daniil Medvedev (Nga) 30 +1 3.620 8 Ben Shelton (Mỹ) 23 -2 3.580 9 Flavio Cobolli (Ý) 24 0 3.420 10 Taylor Fritz (Mỹ) 28 0 3.300 11 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29 0 2.525 12 Jiri Lehecka (CH Séc) 24 0 2.470 13 Casper Ruud (Na Uy) 27 0 2.435 14 Andrey Rublev (Nga) 28 0 2.420 15 Lorenzo Musetti (Ý) 24 0 2.315 16 Learner Tien (Mỹ) 20 0 2.245 17 Jakub Mensik (CH Séc) 20 +1 2.205 18 Valentin Vacherot (Monaco) 27 +1 2.188 19 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 -2 2.180 20 Francisco Cerundolo (Argentina) 27 +2 2.060 21 Tommy Paul (Mỹ) 29 +3 2.025 22 Arthur Fils (Pháp) 22 +1 1.990 23 Luciano Darderi (Ý) 24 -2 1.975 24 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 19 +1 1.927 25 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 -5 1.880 26 Karen Khachanov (Nga) 30 0 1.780 27 Joao Fonseca (Brazil) 19 +1 1.710 28 Arthur Rinderknech (Pháp) 31 -1 1.633 29 Ugo Humbert (Pháp) 28 0 1.575 30 Alejandro Tabilo (Chile) 29 0 1.558

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA