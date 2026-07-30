6 ông lớn NHA thích “hút máu” đối thủ trong nước, MU hay Chelsea tàn nhẫn nhất?

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, Ngoại hạng Anh đã ghi nhận 3 thương vụ đình đám: Morgan Rogers tới Chelsea từ Aston Villa (117 triệu bảng), Elliot Anderson gia nhập Man City từ Nottingham Forest (116 triệu bảng), Sandro Tonali cập bến Tottenham từ Newcastle (100 triệu bảng).

Đáng chú ý, cả 3 đều thực hiện những thương vụ trị giá từ 100 triệu bảng trở lên trong mùa hè này. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn là họ cùng nằm trong xu hướng ngày càng rõ nét: các đội thuộc nhóm “Big 6” gồm Arsenal, Man City, Liverpool, MU, Chelsea và Tottenham đang tăng cường chiêu mộ cầu thủ từ đối thủ Ngoại hạng Anh.

Kể từ mùa hè năm 2016, nhóm Big 6 đã chi tổng cộng 2,8 tỷ bảng để mua cầu thủ từ các đội không thuộc nhóm này. Xu hướng trên đang tăng mạnh trong những năm gần đây. Riêng mùa giải trước, con số đạt 647 triệu bảng, mức cao nhất trong lịch sử. Trong mùa hè này, tổng giá trị đã lên tới 420 triệu bảng.

Số tiền chuyển nhượng "ở lại" Ngoại hạng Anh ngày càng nhiều

Các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đang có xu hướng mua cầu thủ từ chính những đội bóng khác trong giải đấu nhiều hơn trước. Tổng số tiền được chi cho các thương vụ giữa những đội Ngoại hạng Anh ở mùa giải trước đạt 1,29 tỷ bảng, mức cao nhất từ trước đến nay và bỏ xa những kỷ lục trước đó.

Một trong những nguyên nhân là các câu lạc bộ ngày càng muốn tuyển mộ những cầu thủ đã được kiểm chứng năng lực nhằm giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, sự an toàn đó đang đi kèm mức giá ngày càng cao.

Một cách so sánh phù hợp hơn là xem tỷ lệ tiền được chi cho những cầu thủ vốn đã thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Tỷ lệ này từng giảm xuống mức thấp kỷ lục 14% ở mùa giải 2018/19, khi phần lớn các đội bóng dành ngân sách cho những cầu thủ đến từ nước ngoài. Tuy nhiên, tỷ lệ này nhìn chung đã tăng lên kể từ đó và hiện đạt 41% tính từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Chelsea là trung tâm

Chelsea đang giữ vị thế nổi bật nhất trên thị trường chuyển nhượng giữa các đội Ngoại hạng Anh. Kể từ năm 2016, đội bóng thành London chi tới 862 triệu bảng để mua cầu thủ từ những câu lạc bộ khác trong giải đấu. Phần lớn khoản tiền này được chi sau khi tập đoàn BlueCo tiếp quản Chelsea vào năm 2022.

Tuyến chuyển nhượng lớn nhất giữa hai đội Ngoại hạng Anh cũng liên quan đến Chelsea. Brighton đã bán tổng cộng 263 triệu bảng giá trị cầu thủ cho Chelsea kể từ mùa hè năm 2016.

"The Blues" cũng chi 222 triệu bảng để mua cầu thủ từ Leicester và 156 triệu bảng cho cầu thủ từ Aston Villa. Ở chiều ngược lại, Alejandro Garnacho vừa chuyển tới Aston Villa theo dạng cho mượn trong mùa hè này.

Mới đây, giới truyền thông đưa tin Chelsea chuẩn bị công bố thêm 2 bản hợp đồng mới là Danny Welbeck (từ Brighton, 3,5 triệu bảng) và Jordan Henderson (chuyển nhượng tự do, khoác áo Sunderland mùa trước).

Không chỉ mua nhiều, Chelsea còn bán rất nhiều cầu thủ cho các đội Ngoại hạng Anh khác. Kể từ mùa giải 2016/17, họ chi 862 triệu bảng và thu về 683 triệu bảng từ việc mua bán cầu thủ với các đối thủ trong cùng giải đấu. Đây là những con số vượt trội so với các câu lạc bộ khác.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang nóng lên

Một điểm đáng chú ý khác là nhóm thương vụ có giá trị cao tiếp tục tăng mạnh. Hiện mức giá trung bình của một thương vụ thuộc nhóm chuyển nhượng đắt nhất đã lên tới 68 triệu bảng.

6 trong số 10 thương vụ có giá trị cao nhất tính đến thời điểm hiện tại của mùa hè này là các thương vụ giữa những đội Ngoại hạng Anh. Con số này không bao gồm thương vụ Mateus Fernandes chuyển từ West Ham, đội đã xuống hạng, sang Tottenham với giá 85 triệu bảng.

Tottenham hiện là đội chi nhiều tiền nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với 237 triệu bảng. Đứng sau là Chelsea với 203,5 triệu bảng và Man City với 129 triệu bảng.

Trong kỷ nguyên áp dụng Quy tắc Tỷ lệ Chi phí Đội hình (SCR), nhóm Big 6 ngày càng có xu hướng coi những cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh là lựa chọn ít rủi ro hơn trên thị trường tuyển mộ. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng tạo ra một trong những cách nhanh nhất để các đội bóng khác trong giải đấu tạo thêm dư địa tài chính.