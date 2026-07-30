Arsenal ôm mộng đón Vinicius: Real Madrid nắm đằng chuôi, tự do định đoạt cuộc chơi

Cuộc đua con số

Vinicius đang được Arsenal tiếp cận trong bối cảnh anh không được Real Madrid đồng ý tăng lương lên 30 triệu euro/năm. Mức lương đó là một khoản thu nhập ngang tầm Cristiano Ronaldo hưởng trước đây ở Bernabeu, nên Real Madrid phần nào có lý do để lưỡng lự không muốn đáp ứng, dù chính họ đã trả cho Kylian Mbappe 34 triệu euro/năm trong 2 mùa qua.

Vinicius đang đòi tăng lương tại Real Madrid và điều đó mở ra cơ hội cho Arsenal

Mức lương Vinicius được hưởng không phải là không có đội muốn đáp ứng, có CLB Saudi Arabia thậm chí còn đề nghị con số cao hơn. Tuy nhiên Vinicius nếu rời La Liga có vẻ sẽ đến Premier League hơn là vội sang Saudi Arabia, và Arsenal đang trong giai đoạn làm ăn lợi nhuận cao nên tỏ ra xông xênh trong trả lương.

Nhưng ở Premier League những cầu thủ được trả lương cao nhất hưởng thu nhập ở mức nào? Dưới đây là danh sách 10 cầu thủ được trả cao nhất của giải đấu, và bên cạnh đó là top 5 đội có quỹ lương cao nhất giải.

1. Erling Haaland (Man City): 525.000 bảng/tuần 2. Virgil Van Dijk (Liverpool): 350.000 bảng/tuần 3. Bruno Fernandes (MU): 300.000 bảng/tuần 4. Jack Grealish (Man City): 300.000 bảng/tuần 5. Marcus Rashford (MU): 300.000 bảng/tuần 6. Bukayo Saka (Arsenal): 300.000 bảng/tuần 7. Omar Marmoush (Man City): 295.000 bảng/tuần 8. Phil Foden (Man City): 280.000 bảng/tuần 9. Ryan Gravenberch (Liverpool): 280.000 bảng/tuần 10. Kai Havertz (Arsenal): 280.000 bảng/tuần

Và đây là 5 đội có quỹ lương lớn nhất:

1. Man City: 229 triệu bảng 2. Arsenal: 187,9 triệu bảng 3. Liverpool: 168,4 triệu bảng 4. MU: 162,8 triệu bảng 5. Chelsea: 155,4 triệu bảng

Vinicius hiện đang được trả mức lương “cứng” 411.000 bảng/tuần tại Real Madrid, đội có tổng quỹ lương lên tới tận 358,2 triệu bảng/mùa. Đó còn chưa phải thu nhập thực tế của Vinicius, anh được trả cao hơn nhiều do ngôi sao người Brazil còn nhận tiền thưởng cho thành tích thi đấu lẫn thỏa thuận tài trợ cho 17 nhãn hàng khác nhau.

Cờ trong tay Real Madrid

Arsenal chỉ mới vài năm gần đây mới có cầu thủ nằm trong top 10 những cầu thủ được trả nhiều nhất Premier League và Saka cũng chưa được trả cao đến mức như Vinicius, trong khi quỹ lương của họ cũng chỉ bằng hơn một nửa so với Real. Vinicius, kể cả với mức thu nhập hiện tại ở Madrid, sẽ là cầu thủ được trả cao nhất đội hình Arsenal. Điều đó đặt ra câu hỏi: Vinicius liệu có chấp nhận giữ nguyên thu nhập, hoặc chỉ tăng một chút, nếu sang Bắc London?

Vấn đề giữa Vinicius với Real là bởi Real từ chối nâng lương cho anh lên gần bằng Mbappe, dù anh (và cả Jude Bellingham) có nhiều công trạng với CLB hơn. Sự hiện diện của một CLB Saudi Arabia cũng không làm thay đổi sự vững vàng lập trường của Real Madrid, bởi họ biết Vinicius sẽ khó chấp nhận chuyển sang Saudi Pro League khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Arsenal ăn nên làm ra với chức vô địch Premier League, nhưng họ vẫn còn kém khá xa Real Madrid về khả năng trả lương cầu thủ

Sẽ có 2 kịch bản xảy ra: Hoặc Vinicius ngậm ngùi ký gia hạn và chấp nhận lương cứng tăng lên khoảng 20 triệu euro/năm để ở lại Real Madrid. Hoặc Real Madrid quyết đoán chấm dứt luôn đàm phán và bán luôn Vinicius trong hè năm nay, đẩy cầu thủ người Brazil đi chỗ khác để rộng đường cho Kylian Mbappe đá theo ý mình muốn, lại thu hồi được tiền để bù cho vụ mua Yan Diomande đang tiến hành.

Nhà báo David Ornstein cách đây không lâu đã cho biết việc theo đuổi Vinicius đã được “phê chuẩn ở mọi cấp độ” tại Arsenal. Vấn đề chỉ là Arsenal sẽ được chơi lớn đến cỡ nào, nếu họ được giới chủ “bật đèn xanh” để tăng mức lương đề nghị lên tận 500.000 bảng/tuần thì cơ hội cho “Pháo thủ” sẽ không nhỏ.

Nhưng nếu với một con số thấp hơn, Arsenal sẽ khó có hy vọng thành công. Họ sẽ buộc phải cầu mong chính Real Madrid quyết định bán Vinicius và giang vòng tay chào đón ra với anh.