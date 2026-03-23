Alcaraz đuối thế sau cú sốc, Djokovic trả giá vì bỏ Miami Open (Bảng xếp hạng tennis 23/3)

Dù bảng xếp hạng chính thức của ATP Tour và WTA Tour chưa thay đổi trong tuần do Miami Open 2026 vẫn đang diễn ra, nhưng bảng xếp hạng trực tuyến (live ranking) đã phản ánh rõ những biến động đáng chú ý.

Từ việc Carlos Alcaraz dừng bước sớm, Novak Djokovic bị trừ điểm vì không tham dự, cho tới sự bứt phá của các tay vợt trẻ, cuộc đua thứ hạng đang nóng lên từng ngày.

Alcaraz, Djokovic (từ trái qua) gặp khó khăn khi một người bị loại sớm, một người không dự Miami Open 2026

ATP: Djokovic mất top 3, Sinner áp sát Alcaraz

Điểm nhấn lớn nhất ở bảng nam là cú trượt hạng của Djokovic. Không tham dự Miami Open do chấn thương khiến tay vợt Serbia bị trừ tới 650 điểm, rơi xuống vị trí số 4. Người hưởng lợi là Alexander Zverev, vươn lên hạng 3 thế giới.

Ở đỉnh bảng, Alcaraz vẫn giữ số 1 với 13.590 điểm, nhưng việc dừng bước từ vòng 3 khiến anh chỉ cộng thêm 40 điểm. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Sinner, người đang áp sát với 11.450 điểm và hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách nếu tiến sâu hơn tại giải đấu đang diễn ra ở Mỹ.

Top 10 ATP nhìn chung không biến động mạnh về thứ hạng, nhưng lại có nhiều thay đổi về điểm số. Taylor Fritz và Daniil Medvedev vẫn duy trì vị trí trong top 10, Ben Shelton chững lại sau khi bị loại sớm.

Ở nhóm ngoài top 10, nhiều biến động đáng chú ý xuất hiện. Jiri Lehecka tăng 4 bậc lên hạng 18 nhờ vào vòng 4 Miami, Valentin Vacherot tăng 3 bậc lên hạng 22, Jakub Mensik gây sốc khi tụt tới 13 bậc do mất nhiều điểm Đáng chú ý, các tay vợt trẻ như Learner Tien hay Flavio Cobolli tiếp tục duy trì vị trí trong top 30.

WTA: Sabalenka vững vàng, Swiatek hụt bước

Ở top 30 đơn nữ, Aryna Sabalenka vẫn giữ vững ngôi số 1 với hơn 10.000 điểm, cô tiếp tục phải chịu áp lực bảo vệ điểm số. Tuy nhiên, cô vẫn đang thi đấu tốt tại Miami và chưa bị đe dọa vị trí.

Phía sau, Elena Rybakina tiếp tục bám đuổi và có thêm điểm khi lọt vào vòng 4. Trong khi đó, cú sốc lớn nhất thuộc về Iga Swiatek khi bị loại sớm từ vòng 2, mất điểm và chưa thể cải thiện thứ hạng.

Top 5 WTA đang chứng kiến sự cạnh tranh rất sát sao. Coco Gauff duy trì phong độ ổn định, Amanda Anisimova tăng 1 bậc lên hạng 5, Jessica Pegula tạm tụt xuống hạng 6 do mất điểm

Điểm đáng chú ý thuộc về các tay vợt trẻ. Victoria Mboko (19 tuổi), Mirra Andreeva (18 tuổi) đều đang có mặt trong top 10, Iva Jovic lập mốc mới khi vươn lên hạng 16.

Ngoài ra, những cái tên giàu kinh nghiệm như Sorana Cirstea (+6 bậc) hay Marie Bouzkova (+5 bậc) cũng có bước tiến đáng kể.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 0 13.590 2 Jannik Sinner (Ý) 24 0 11.450 3 Alexander Zverev (Đức) 28 +1 4.855 4 Novak Djokovic (Serbia) 38 -1 4.720 5 Lorenzo Musetti (Ý) 24 0 4.265 6 Alex de Minaur (Úc) 27 0 4.095 7 Félix Auger-Aliassime (Canada) 25 +1 4.000 8 Taylor Fritz (Mỹ) 28 -1 3.870 9 Ben Shelton (Mỹ) 23 0 3.860 10 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.610 11 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 0 3.345 12 Casper Ruud (Na Uy) 27 0 2.625 13 Flavio Cobolli (Ý) 23 +1 2.520 14 Karen Khachanov (Nga) 29 +1 2.410 15 Andrey Rublev (Nga) 28 +1 2.360 16 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26 +1 2.220 17 Luciano Darderi (Ý) 24 +1 2.050 18 Jiri Lehecka (CH Séc) 24 +4 1.940 19 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 +1 1.920 20 Francisco Cerundolo (Argentina) 27 -1 1.870 21 Learner Tien (Mỹ) 20 0 1.845 22 Valentin Vacherot (Monaco) 27 +3 1.831 23 Tommy Paul (Mỹ) 28 0 1.815 24 Cameron Norrie (Anh) 30 0 1.738 25 Jack Draper (Anh) 24 +1 1.710 26 Jakub Mensik (CH Séc) 20 -13 1.700 27 Arthur Rinderknech (Pháp) 30 0 1.651 28 Holger Rune (Đan Mạch) 22 0 1.630 29 Tallon Griekspoor (Hà Lan) 29 0 1.585 30 Tomás Martín Etcheverry (Argentina) 26 +2 1.480

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA