Trận đấu nổi bật

qinwen-vs-madison
Miami Open
Qinwen Zheng 2
Madison Keys 1
aryna-vs-catherine
Miami Open
Aryna Sabalenka 2
Catherine McNally 0
de-minaur-va-hijikata-vs-harrison-va-skupski
Miami Open
A. de Minaur & R. Hijikata 0
C. Harrison & N. Skupski 2
matteo-vs-valentin
Miami Open
Matteo Berrettini 0
Valentin Vacherot 2
arthur-vs-stefanos
Miami Open
Arthur Fils 2
Stefanos Tsitsipas 0

Alcaraz đuối thế sau cú sốc, Djokovic trả giá vì bỏ Miami Open (Bảng xếp hạng tennis 23/3)

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Jannik Sinner Novak Djokovic

(Tin thể thao, tin tennis) Bảng xếp hạng tennis live ngày 23/3 ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi Miami Open 2026 đang diễn ra, với Djokovic rời top 3, Sinner áp sát Alcaraz và nhiều tay vợt trẻ bứt phá mạnh mẽ.

  

Dù bảng xếp hạng chính thức của ATP Tour và WTA Tour chưa thay đổi trong tuần do Miami Open 2026 vẫn đang diễn ra, nhưng bảng xếp hạng trực tuyến (live ranking) đã phản ánh rõ những biến động đáng chú ý.

Từ việc Carlos Alcaraz dừng bước sớm, Novak Djokovic bị trừ điểm vì không tham dự, cho tới sự bứt phá của các tay vợt trẻ, cuộc đua thứ hạng đang nóng lên từng ngày.

Alcaraz, Djokovic (từ trái qua) gặp khó khăn khi một người bị loại sớm, một người không dự Miami Open 2026

Alcaraz, Djokovic (từ trái qua) gặp khó khăn khi một người bị loại sớm, một người không dự Miami Open 2026

ATP: Djokovic mất top 3, Sinner áp sát Alcaraz

Điểm nhấn lớn nhất ở bảng nam là cú trượt hạng của Djokovic. Không tham dự Miami Open do chấn thương khiến tay vợt Serbia bị trừ tới 650 điểm, rơi xuống vị trí số 4. Người hưởng lợi là Alexander Zverev, vươn lên hạng 3 thế giới.

Ở đỉnh bảng, Alcaraz vẫn giữ số 1 với 13.590 điểm, nhưng việc dừng bước từ vòng 3 khiến anh chỉ cộng thêm 40 điểm. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Sinner, người đang áp sát với 11.450 điểm và hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách nếu tiến sâu hơn tại giải đấu đang diễn ra ở Mỹ.

Top 10 ATP nhìn chung không biến động mạnh về thứ hạng, nhưng lại có nhiều thay đổi về điểm số. Taylor Fritz và Daniil Medvedev vẫn duy trì vị trí trong top 10, Ben Shelton chững lại sau khi bị loại sớm.

Ở nhóm ngoài top 10, nhiều biến động đáng chú ý xuất hiện. Jiri Lehecka tăng 4 bậc lên hạng 18 nhờ vào vòng 4 Miami, Valentin Vacherot tăng 3 bậc lên hạng 22, Jakub Mensik gây sốc khi tụt tới 13 bậc do mất nhiều điểm Đáng chú ý, các tay vợt trẻ như Learner Tien hay Flavio Cobolli tiếp tục duy trì vị trí trong top 30.

WTA: Sabalenka vững vàng, Swiatek hụt bước

Ở top 30 đơn nữ, Aryna Sabalenka vẫn giữ vững ngôi số 1 với hơn 10.000 điểm, cô tiếp tục phải chịu áp lực bảo vệ điểm số. Tuy nhiên, cô vẫn đang thi đấu tốt tại Miami và chưa bị đe dọa vị trí.

Phía sau, Elena Rybakina tiếp tục bám đuổi và có thêm điểm khi lọt vào vòng 4. Trong khi đó, cú sốc lớn nhất thuộc về Iga Swiatek khi bị loại sớm từ vòng 2, mất điểm và chưa thể cải thiện thứ hạng.

Top 5 WTA đang chứng kiến sự cạnh tranh rất sát sao. Coco Gauff duy trì phong độ ổn định, Amanda Anisimova tăng 1 bậc lên hạng 5, Jessica Pegula tạm tụt xuống hạng 6 do mất điểm

Điểm đáng chú ý thuộc về các tay vợt trẻ. Victoria Mboko (19 tuổi), Mirra Andreeva (18 tuổi) đều đang có mặt trong top 10, Iva Jovic lập mốc mới khi vươn lên hạng 16.

Ngoài ra, những cái tên giàu kinh nghiệm như Sorana Cirstea (+6 bậc) hay Marie Bouzkova (+5 bậc) cũng có bước tiến đáng kể.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22

0

 13.590

2

 Jannik Sinner (Ý) 24

0

 11.450

3

 Alexander Zverev (Đức) 28

+1

 4.855

4

 Novak Djokovic (Serbia) 38

-1

 4.720

5

 Lorenzo Musetti (Ý) 24

0

 4.265

6

 Alex de Minaur (Úc) 27

0

 4.095

7

 Félix Auger-Aliassime (Canada) 25

+1

 4.000

8

 Taylor Fritz (Mỹ) 28 -1 3.870

9

 Ben Shelton (Mỹ) 23 0 3.860

10

 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.610

11

 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 0 3.345

12

 Casper Ruud (Na Uy) 27 0 2.625

13

 Flavio Cobolli (Ý) 23 +1 2.520

14

 Karen Khachanov (Nga) 29 +1 2.410

15

 Andrey Rublev (Nga) 28 +1 2.360

16

 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26 +1 2.220

17

 Luciano Darderi (Ý) 24 +1 2.050

18

 Jiri Lehecka (CH Séc) 24 +4 1.940

19

 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 +1 1.920

20

 Francisco Cerundolo (Argentina) 27 -1 1.870

21

 Learner Tien (Mỹ) 20 0 1.845

22

 Valentin Vacherot (Monaco) 27 +3 1.831

23

 Tommy Paul (Mỹ) 28 0 1.815

24

 Cameron Norrie (Anh) 30 0 1.738

25

 Jack Draper (Anh) 24 +1 1.710

26

 Jakub Mensik (CH Séc) 20 -13 1.700

27

 Arthur Rinderknech (Pháp) 30 0 1.651

28

 Holger Rune (Đan Mạch) 22 0 1.630

29

 Tallon Griekspoor (Hà Lan) 29 0 1.585

30

 Tomás Martín Etcheverry (Argentina) 26 +2 1.480

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

27

0

10.145

2

Elena Rybakina (Kazakhstan)

26

0

7.838

3

Iga Swiątek (Ba Lan)

24

0

7.263

4

Coco Gauff (Mỹ)

22

0

6.748

5

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

+1

6.180

6

Jessica Pegula (Mỹ)

32

-1

6.148

7

Elina Svitolina (Ukraine)

31

+1

3.965

8

Jasmine Paolini (Ý)

30

-1

3.907

9

Victoria Mboko (Canada)

19

0

3.436

10

Mirra Andreeva (Nga)

18

0

3.121

11

Ekaterina Alexandrova (Nga)

31

0

2.973

12

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

29

0

2.888

13

Linda Noskova (CH Séc)

21

0

2.801

14

Karolína Muchova (CH Séc)

29

0

2.723

15

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

0

2.324

16

Iva Jovic (Mỹ)

18

+1

2.105

17

Clara Tauson (Đan Mạch)

23

-1

2.040

18

Madison Keys (Mỹ)

31

0

2.026

19

Diana Shnaider (Nga)

21

+1

1.953

20

Elise Mertens (Bỉ)

30

-1

1.936

21

Ludmilla Samsonova (Nga)

27

+1

1.845

22

Anna Kalinskaya (Nga)

27

-1

1.813

23

Jeļena Ostapenko (Latvia)

28

+1

1.765

24

Leylah Fernandez (Canada)

23

+1

1.598

25

Emma Navarro (Mỹ)

24

+2

1.550

26

Emma Raducanu (Anh)

23

-3

1.495

27

Marie Bouzkova (CH Séc)

27

+5

1.480

28

Marta Kostyuk (Ukraine)

23

0

1.473

29

Sorana Cirstea (Romania)

35

+6

1.459

30

Qinwen Zheng (Trung Quốc)

23

-4

1.458

Theo Nguyễn Hưng

