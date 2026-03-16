Djokovic bỏ Miami Masters vì chấn thương, nhận ngay cú sốc rời top 3 ATP

Quần vợt thế giới vừa đón tin kém vui khi Novak Djokovic chính thức rút lui khỏi Miami Open 2026 vì chấn thương vai phải, kéo theo nguy cơ tụt hạng nghiêm trọng trên bảng xếp hạng ATP.

Djokovic rút lui đáng tiếc tại Miami Masters, nơi anh từng 6 lần giành chức vô địch

Chấn thương bất ngờ, Djokovic lỡ hẹn Miami

Thông báo được ban tổ chức Miami Open đưa ra ngày 15/3, xác nhận Djokovic không thể góp mặt tại giải Masters 1000 thứ hai trong chuỗi “Sunshine Double”. Đây là cú sốc lớn khi tay vợt người Serbia vốn là tượng đài của giải đấu với 6 lần vô địch.

Trước đó, Djokovic vẫn thi đấu tại Indian Wells Masters 2026, nơi anh dừng bước ở vòng 4 đơn nam và vòng 2 đôi nam khi đánh cặp cùng Stefanos Tsitsipas. Tuy nhiên, vấn đề ở vai phải đã buộc tay vợt 38 tuổi phải đưa ra quyết định nghỉ ngơi.

Dù chưa có thông tin thêm về chấn thương, nhưng việc rút lui cho thấy Djokovic không muốn mạo hiểm trước giai đoạn sân đất nện sắp tới.

Rơi khỏi top 3 gần như không thể tránh

Việc không tham dự Miami Open khiến Djokovic mất toàn bộ 650 điểm từ vị trí á quân năm ngoái (thua Jakub Mensik ở chung kết). Đây chính là nguyên nhân trực tiếp đẩy anh khỏi top 3 ATP.

Trong bối cảnh các đối thủ như Alexander Zverev, Lorenzo Musetti hay Alex de Minaur có cơ hội tiến sâu, thứ hạng của Djokovic nhiều khả năng sẽ tụt xuống ngoài top 3 ngay sau giải đấu.

Đây là bước lùi đáng chú ý với tay vợt đang đứng hạng 3 thế giới, đặc biệt khi mùa giải 2026 của anh vẫn khá ổn định với thành tích 7 thắng, 2 thua và đi tới chung kết Australian Open.

Miami Open mất “linh hồn”, nhiều ngôi sao khác cũng bỏ giải

Sự vắng mặt của Djokovic ảnh hưởng tới cá nhân anh và thay đổi hoàn toàn cục diện giải đấu tại Hard Rock Stadium.

Nhà vô địch năm 2025 Jakub Mensik sẽ trở lại bảo vệ danh hiệu, trong khi các ngôi sao như Carlos Alcaraz, Jannik Sinner hay Zverev vẫn là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Djokovic vốn là một trong những “thương hiệu” lớn nhất của Miami Open, đồng thời đang giữ kỷ lục 40 danh hiệu Masters 1000 và 101 danh hiệu ATP.

Bên cạnh Djokovic, Miami Open 2026 còn ghi nhận hàng loạt tay vợt đáng chú ý khác rút lui vì chấn thương. Holger Rune tiếp tục vắng mặt do vấn đề gân Achilles, trong khi Tallon Griekspoor chưa bình phục chấn thương gân kheo gặp phải ở Dubai. Lorenzo Sonego cũng không thể tham dự vì chấn thương cổ tay kéo dài, còn Jaume Munar và Shang Juncheng là những cái tên khác rút lui khỏi danh sách thi đấu.