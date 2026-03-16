Djokovic bỏ Miami Masters vì chấn thương, nhận ngay cú sốc rời top 3 ATP
(Tin thể thao, tin tennis) Novak Djokovic rút khỏi Miami Open 2026 vì chấn thương vai, đối mặt nguy cơ rơi khỏi top 3 ATP, khiến cục diện giải đấu và cuộc đua thứ hạng biến động mạnh.
Quần vợt thế giới vừa đón tin kém vui khi Novak Djokovic chính thức rút lui khỏi Miami Open 2026 vì chấn thương vai phải, kéo theo nguy cơ tụt hạng nghiêm trọng trên bảng xếp hạng ATP.
Djokovic rút lui đáng tiếc tại Miami Masters, nơi anh từng 6 lần giành chức vô địch
Chấn thương bất ngờ, Djokovic lỡ hẹn Miami
Thông báo được ban tổ chức Miami Open đưa ra ngày 15/3, xác nhận Djokovic không thể góp mặt tại giải Masters 1000 thứ hai trong chuỗi “Sunshine Double”. Đây là cú sốc lớn khi tay vợt người Serbia vốn là tượng đài của giải đấu với 6 lần vô địch.
Trước đó, Djokovic vẫn thi đấu tại Indian Wells Masters 2026, nơi anh dừng bước ở vòng 4 đơn nam và vòng 2 đôi nam khi đánh cặp cùng Stefanos Tsitsipas. Tuy nhiên, vấn đề ở vai phải đã buộc tay vợt 38 tuổi phải đưa ra quyết định nghỉ ngơi.
Dù chưa có thông tin thêm về chấn thương, nhưng việc rút lui cho thấy Djokovic không muốn mạo hiểm trước giai đoạn sân đất nện sắp tới.
Rơi khỏi top 3 gần như không thể tránh
Việc không tham dự Miami Open khiến Djokovic mất toàn bộ 650 điểm từ vị trí á quân năm ngoái (thua Jakub Mensik ở chung kết). Đây chính là nguyên nhân trực tiếp đẩy anh khỏi top 3 ATP.
Trong bối cảnh các đối thủ như Alexander Zverev, Lorenzo Musetti hay Alex de Minaur có cơ hội tiến sâu, thứ hạng của Djokovic nhiều khả năng sẽ tụt xuống ngoài top 3 ngay sau giải đấu.
Đây là bước lùi đáng chú ý với tay vợt đang đứng hạng 3 thế giới, đặc biệt khi mùa giải 2026 của anh vẫn khá ổn định với thành tích 7 thắng, 2 thua và đi tới chung kết Australian Open.
Miami Open mất “linh hồn”, nhiều ngôi sao khác cũng bỏ giải
Sự vắng mặt của Djokovic ảnh hưởng tới cá nhân anh và thay đổi hoàn toàn cục diện giải đấu tại Hard Rock Stadium.
Nhà vô địch năm 2025 Jakub Mensik sẽ trở lại bảo vệ danh hiệu, trong khi các ngôi sao như Carlos Alcaraz, Jannik Sinner hay Zverev vẫn là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
Djokovic vốn là một trong những “thương hiệu” lớn nhất của Miami Open, đồng thời đang giữ kỷ lục 40 danh hiệu Masters 1000 và 101 danh hiệu ATP.
Bên cạnh Djokovic, Miami Open 2026 còn ghi nhận hàng loạt tay vợt đáng chú ý khác rút lui vì chấn thương. Holger Rune tiếp tục vắng mặt do vấn đề gân Achilles, trong khi Tallon Griekspoor chưa bình phục chấn thương gân kheo gặp phải ở Dubai. Lorenzo Sonego cũng không thể tham dự vì chấn thương cổ tay kéo dài, còn Jaume Munar và Shang Juncheng là những cái tên khác rút lui khỏi danh sách thi đấu.
Toàn cảnh Miami Open 2026
Thời gian: 19-30/3/2026
Địa điểm: Hard Rock Stadium, Miami (Mỹ)
Tính chất: Masters 1000 sân cứng, chặng 2 “Sunshine Double”
Dàn sao đáng chú ý: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex De Minaur, Lorenzo Musetti, Felix Auger-Aliassime
Mốc quan trọng:
Bốc thăm: 17/3
Khởi tranh vòng chính thức: 19/3
Chung kết: 30/3
Tiền thưởng & điểm:
Vô địch: 1.151.380 USD + 1000 điểm ATP
Á quân: 612.340 USD + 650 điểm
Nhà vô địch 2025: Jakub Mensik (đánh bại Novak Djokovic ở chung kết)
Kỷ lục đáng chú ý:
Nhiều danh hiệu nhất: Novak Djokovic & Andre Agassi (6)
Nhà vô địch trẻ nhất: Carlos Alcaraz (18 tuổi)
Vô địch lớn tuổi nhất: Roger Federer (37 tuổi)
-16/03/2026 11:50 AM (GMT+7)