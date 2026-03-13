Sinner hạ sao gốc Việt nhanh gọn, làm được điều Djokovic & Alcaraz phải mơ ước

Tại sự kiện tennis ở California, Jannik Sinner tiếp tục chứng minh vì sao anh đang là một trong những tay vợt ổn định nhất thế giới. Chiến thắng thuyết phục trước tài năng trẻ Mỹ Learner Tien giúp Sinner vào bán kết Indian Wells 2026, và còn giúp anh thiết lập cột mốc thống kê vượt qua cả Novak Djokovic và Carlos Alcaraz trong thập kỷ này.

Sinner (mũ trắng) thắng áp đảo Tien (mũ cam) ở trận tứ kết Indian Wells 2026

Sinner áp đảo thần đồng nước Mỹ

Ở trận tứ kết, Sinner gần như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Tay vợt người Ý thắng nhanh 6-1, 6-2 chỉ sau hai set, kiểm soát hoàn toàn thế trận và chỉ để Tien giành ba game trong suốt trận đấu.

Dù vậy, Sinner vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ 20 tuổi, nhà vô địch Next Gen ATP Finals.

“Cậu ấy đang cải thiện rất nhiều về thể lực. Các cú đánh cuối sân ngày càng mạnh hơn. Trong tương lai, Tien sẽ là đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại”, Sinner nhận xét.

Dù dừng bước, Tien vẫn rời giải với nhiều điểm tích cực. Tay vợt trẻ người Mỹ lần đầu vào tứ kết một giải thuộc hệ thống ATP Masters 1000 sau những chiến thắng trước Ben Shelton và Alejandro Davidovich Fokina.

Sinner (bên phải) có thông kê vượt trội so với Alcaraz (giữa) và Djokovic (bên trái)

Thống kê vượt Djokovic và Alcaraz

Chiến thắng tại Indian Wells cũng giúp Sinner đạt cột mốc đáng chú ý. Từ năm 2020 đến nay, anh đã có 189 trận thắng tại Grand Slam và Masters 1000, thành tích tốt nhất trong thập kỷ.

Con số này đưa Sinner vượt qua Alexander Zverev (188 trận), trong khi Djokovic đứng sau với 187 trận và Alcaraz có 178 trận thắng.

Sự ổn định đáng kinh ngạc trong những năm gần đây giúp Sinner trở thành một trong những tay vợt đáng gờm nhất ATP Tour, đặc biệt sau khi anh giành Grand Slam đầu tiên tại Australian Open 2024.

Ở bán kết Indian Wells 2026, Sinner sẽ chạm trán Zverev, đối thủ mà anh đang dẫn 6-4 trong thành tích đối đầu. Với phong độ chưa thua set nào từ đầu giải, tay vợt người Ý đang đứng trước cơ hội lớn lần đầu góp mặt ở trận chung kết Masters 1000 tại California.